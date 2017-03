ČNB potvrdila, že má za sebou rekordní začátek roku. Za slabou korunu dává stovky miliard měsíčně

před 1 minutou

Objem lednových intervencí byl podle oficiálních dat ČNB nejvyšší od listopadu 2013, kdy ČNB zahájila umělé oslabování kurzu české měny. ČNB musela v lednu bránit kurz české měny před spekulanty, kteří očekávají její posílení po konci intervencí. K vysokému zájmu spekulantů přispěla hlavně rostoucí inflace. Podle odhadů ekonomů objem intervencí v únoru oslabil, i tak byl ale druhý nejvyšší od jejich zahájení.

Praha - Rekordní začátek roku má za sebou Česká národní banka. V lednu intervenovala za zhruba 391 miliard korun, když nakoupila eura v objemu 14,5 miliardy. Oficiální údaje centrální banky tak potvrdily předchozí odhady ekonomů.

Prodejem korun na devizových trzích se ČNB snaží udržet českou měnu slabší než 27 korun za euro. Výše lednových intervencí byla největší od zahájení umělého oslabování kurzu české měny v listopadu 2013. Kurzový závazek zavedla ČNB ve snaze oživit hospodářský růst a zabránit propadu ekonomiky do deflace.

Důvodem, proč musí ČNB korunu intenzivně bránit, je zejména zájem zahraničních spekulantů. Ti nakupují českou měnu ve víře, že vůči euru po ukončení kurzového závazku posílí a oni na pohybu kurzu vydělají.

V lednu byl zájem spekulantů o českou korunu obzvlášť vysoký jednak kvůli otevírání nových pozic na začátku roku a zejména pak kvůli rostoucí inflaci. Ta už v prosinci předčila očekávání ekonomů a dosáhla dvouprocentního cíle centrální banky. V lednu pak ještě zrychlila na 2,2 procenta, odhady o únorovém růstu spotřebitelských cen hovoří o 2,5 procentech. Analytici očekávají, že se inflace bude nad úrovní dvou procent pohybovat po celý rok a mohla by se dokonce vyšplhat až ke třem procentům.

Udržitelné dosažení inflačního cíle je pro centrální banku základní podmínkou ukončení intervencí. Investoři proto začali po prosincových a lednových údajích o růstu cen stále více věřit tomu, že ČNB opustí kurzový závazek hned zkraje druhého čtvrtletí. Tedy krátce poté, co vyprší její slib provádět intervence na trhu nejméně do konce prvního kvartálu. Česká národní banka ale stále tvrdí, že jako nejpravděpodobnější termín takzvaného "exitu" vidí polovinu letošního roku.

Čísla o výši intervencí za únor zveřejní ČNB až za měsíc, ale odhady hovoří o tom, že byly nižší. "V únoru dle našich odhadů intervence pokračovaly stále v relativně intenzivní podobě a dosáhly zhruba 210 miliard," řekl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. Dodal, že i tak se jednalo o druhou nejvyšší hodnotu od začátku intervencí.

Dva měsíce stačily na rekord

Za první dva měsíce tohoto roku tak již ČNB nakoupila eura za přibližně 600 miliard korun. To je více než za celý minulý rok, kdy objem intervencí činil 455 miliard. Celkem do konce ledna již ČNB intervenovala v objemu zhruba 1,3 bilionu korun, při započtení neoficiálních únorových údajů již za 1,5 bilionu.

Roční objemy intervencí ČNB

rok 2013 202,5 mld. Kč rok 2014 0 rok 2015 243 mld. Kč rok 2016 454,7 mld. Kč leden+únor 2017 cca 600 mld. Kč

Zdroj: Statistika devizových obchodů ČNB + odhady analytiků za únor 2017

Zájem o českou korunu v únoru opadl, protože si investoři a spekulanti začali uvědomovat, že po konci intervencí by nemusela česká koruna významněji posílit. Souvisí to s tím, že jejich pozice v české koruně jsou tak obrovské, že mohou mít po "exitu" problém najít protistranu. Hromadné zavírání pozic by navíc mohlo vést alespoň krátkodobě dokonce i k oslabení kurzu české měny.

ČNB ve své poslední prognóze počítá s tím, že kurz koruny k euru bude na konci roku 2017 u 26 CZK/EUR a o rok později má být koruna podle centrální banky ještě o korunu silnější. Tlak spekulantů, kteří budou chtít zhodnotit své investice do koruny, ale může toto posilování zbrzdit.

Devizové rezervy jako ve Švýcarsku

Tím, jak ČNB musí neustále přikupovat nová eura, vzrostl podle ekonomů objem devizových rezerv již nad hranici 60 procent HDP a patří po Švýcarsku mezi největší v rámci zemí OECD.

ČNB dlouhodobě tvrdí, že jí růst devizových rezerv nevadí a není v tomto ohledu omezena žádným limitem. Devizové rezervy ale mohou přivést centrální banku do účetní ztráty, a to kvůli jejich přecenění po ukončení kurzového závazku. Ale i v tomto případě ČNB dlouhodobě uvádí, že její hlavní úlohou není vytváření zisku, ale péče o cenovou stabilitu. Z výsledků hospodaření ČNB za loňský rok vyplývá, že v jejím rezervním fondu by měla banka mít i se ziskem 46,5 miliardy korun za loňský rok zhruba 60 miliard korun.

V polovině února pak guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl, že centrální banka tak má v současnosti mnohem větší objem devizových rezerv než v minulosti, a proto připravuje novou strategii, jak s nimi naložit. Podrobnosti ovšem zatím centrální banka nesdělila.

Devizové rezervy České národní banky vzrostly během února o 8,8 miliardy eur. V korunách se zvýšily o 237,3 miliardy a vyšší byly i v dolarech.

autoři: Jaroslav Krejčí, ČTK