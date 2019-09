Terminály nejsou připraveny na nová pravidla bank. Mohou bezdůvodně odmítat platby

Kvůli nový pravidlům pro ověřování karetních plateb, která budou platit od 14. září, mohou platební terminály zamítat některé bezkontaktní platby kartami do 500 korun bez informace o důvodu zamítnutí.

Pokud k odmítnutí platby dojde, lze ji provést vložením karty do terminálu a zadáním PIN. Upozornila na to Česká národní banka. Důvodem je podle banky skutečnost, že některé platební terminály nemusí být na nová pravidla připraveny.

"Od 14. září se v Česku uplatní nová pravidla pro ověřování karetních plateb stanovená evropským nařízením. Česká národní banka v této souvislosti upozorňuje, že při platbě fyzickou platební kartou v kamenných obchodech mohou v některých případech nastat určité komplikace," uvedla ČNB.

Podle nařízení EU by měly mít platby kartou silné, dvoufaktorové ověření uživatele. To by mělo být vyžadováno při on-line přístupu k platebnímu účtu, při provádění elektronické platební transakce nebo při jakémkoli úkonu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, který by mohl vést k riziku platebního podvodu nebo jiných zneužití.

Zároveň jsou v nařízení také výjimky, mezi něž patří bezkontaktní platby nízkých částek, důvěryhodní příjemci či opakující se transakce se stejnou částkou a stejným příjemcem.