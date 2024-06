Čínská odveta za cla by dopadla na Mercedes, BMW, VW, Porsche a Ferrari

Případná čínská odveta za vysoká cla na dovoz elektromobilů z Číny do Evropské unie by dopadla především na firmy Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche a Ferrari. Vyplývá to z analýzy finančních výsledků, kterou vypracovala agentura Reuters. Některé automobilky ale vyrábějí část svých aut přímo v Číně, což dopady případných nových dovozních bariér zmírní.

Konkrétní dopady záleží hlavně na razanci čínských protiopatření v reakci na prozatímní opatření Evropské komise. Ta rozhodla, že dovozní cla na elektromobily z Číny se v některých případech zvýší až na 48,1 procenta, pokud se vezme v úvahu, že desetiprocentní clo už platí. Koho se ale cla nejvíce dotknou, to prozrazují data, která samy automobilky pravidelně zveřejňují. Pro výrobce prémiových automobilů Mercedes-Benz čínský trh představuje třetinu ročního odbytu. Zhruba 20 procent těchto vozů automobilka do země dováží z Německa, vyplynulo z výroční zprávy. Jde zejména o luxusní modely, jako je třída S nebo Maybach. Právě na ně dopadne případná čínská odveta. Naopak vozy střední třídy se vyrábějí na místě. Související Čínská odveta za cla na elektromobily? Hrozí žalobou Evropské unie Třetinu globálního prodeje v Číně uskuteční také BMW. Z těchto vozů se z Německa dováží 13 procent, především nejdražších modelů. Firma vlastní 75procentní podíl ve společném podniku s čínskou Brilliance Automotive. Právě tento společný podnik vyrábí většinu automobilů BMW pro čínský trh. Podobně i německá automobilová skupina Volkswagen, bez Porsche, čínským spotřebitelům dodává zhruba 30 procent svého ročního odbytu. To z ní dělá nejúspěšnější zahraniční automobilku s tržním podílem 14,5 procenta, který plánuje ještě zvýšit. Výraznou většinu aut pro čínský trh Volkswagen vyrábí v závodech společného podniku se SAIC Motor v šesti různých městech. Jde o modely značek Škoda, Audi a Volkswagen. Jen 261.000 vozů z 3,236 milionu do Číny automobilka loni dovezla. Značka luxusních vozů Porsche, která rovněž spadá pod koncern Volkswagen, je na tom ale opačně než zbytek skupiny. Všechny vozy, které na čínském trhu prodá, pocházejí z dovozu. Čína přitom tvoří 21 procent globálního prodeje značky. Podobně automobilka Ferrari ze skupiny Stellantis, která se pohybuje ve stejném segmentu, v Číně prodává jen importované modely. Podle analýzy banky HSBC má nicméně segment luxusních automobilů lepší možnosti, pokud jde o přenášení nákladů dovozních bariér na zákazníky. Švédská automobilka Volvo Cars, jejímž většinovým vlastníkem je čínská společnost Geely, v zemi uskuteční čtvrtinu svého globálního odbytu. Ten podle HSBC představuje deset procent jejího zisku. Prodej dovážených vozidel tvoří zhruba čtyři procenta prodeje aut společnosti Volvo v Číně. Jinak se zaměřuje hlavně na místní výrobu. Související "Narušujete tím tržní ekonomiku." EU chystá vysoká cla, elektroauta z Číny podraží Automobilky Stellantis (bez Ferrari) a Renault mají poměrně nízkou expozici vůči čínskému trhu. Dacia potom všechna auta vyrábí na místě prostřednictvím místního partnera Dongfeng, čímž by se případné odvetě zcela vyhnula. EU tento týden oznámila prozatímní dodatečná cla až 38,1 procenta na dovoz elektromobilů z Číny, která by se vybírala navíc k dosavadnímu desetiprocentnímu clu. Na automobilky ochotné spolupracovat na vyšetřování dopadu čínských subvencí by se vztahovala 21procentní sazba. Pokud v jednáních s Čínou nenastane průlom, cla začnou platit od 4. července.