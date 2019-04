Jolanda byl hit, říká šéf marketingu Prazdroje. Pivovar chystá cool hospody pro mladé

Více než rok je v roli marketingového ředitele skupiny Plzeňský Prazdroj Roman Trzaskalik. V rozhovoru pro Aktuálně.cz Trzaskalik popisuje některé čerstvé plány největší tuzemské pivovarnické skupiny. Ty se týkají nových konceptů hospod, partnerství s filmovým festivalem v Karlových Varech nebo oslav 150 let od založení pivovaru Gambrinus.

Roman Trzaskalik přišel do plzeňských pivovarů z Danone, kde měl dřív na starosti zahraniční trhy v Evropě, Asii i Africe. K pivu měl podle svých slov prý kladný vztah vždy. Například při jeho pracovní misi v Maroku dokonce podnikal výpravy do Španělska, odkud si pak vozil zásoby piva Pilsner Urquell. To v africké zemi k dostání nebylo, ve Španělsku ale ano.

Co nového Prazdroj v marketingu chystá?

Máme některé produktové novinky, například další, pátou, variantu Frisca, příchuť Spritz. Zkoušíme Birell s příchutí hrozno v malé praktické PET-lahvi. Aktuálně máme čtyři varianty neochuceného Birellu a mezi ochucenými bude hrozno pátá příchuť. U piva jsme loni hodně pracovali na Velkopopovickém kozlu, přišli jsme s Mistrovým ležákem. Na Slovensku pod značkou Šariš uvádíme "Ejl" jak do hospod, tak do obchodů. Je to vůbec poprvé, kdy jako velký pivovar děláme svrchně kvašený ležák. Možná tímto směrem půjdeme i do Česka. Zatím jsme podobné speciality mívali jen ve Volbě sládků, nikoliv plošně pro celý trh.

Co Pilsner Urquell?

Na ten sahat nebudeme. U něj se snažíme inovovat hlavně v péči o čepovanou variantu. Například jsme připravili speciální skleněnou odnosku. Ta bude k dostání ve vybraných hospodách a v té si člověk bude moct pivo stylově odnést a pak si s ní přijít pro pivo i příště. Dál rozvíjíme projekt aukční lahve. Jde taky o vylepšení komunikace - například budeme letos poprvé partnerem karlovarského filmového festivalu. Jsme partner české a poprvé i slovenské hokejové reprezentace, čeká nás MS na Slovensku, takže to bude také snad dost vidět.

Co čekat u Gambrinusu?

Ten slaví letos 150 let. Pro minimálně první půlrok je pro nás Gambrinus klíčovou značkou ohledně marketingové podpory. A vypadá to, že se nám zatím celkem daří. První YouTube video k té kampani v hlavní roli s věštkyní Jolandou má přes milion zhlédnutí a je nejúspěšnějším v historii naší firmy.

Má každá zmíněná pivní značka specifickou cílovou skupinu?

Určitě. Pilsner Urquell je to nejlepší, co máme. A věříme, že je to značka, která dokáže Čechy sjednotit. Na jejím hodnocení se shodnou, byť ji ne všichni mají jako svou hlavní. Gambrinus je asociace pro "zdravý selský rozum, na nic si nehrát, neřešit blbosti". U Kozla jsme u řemesla, poctivosti, umu zlatých českých ručiček. Radegast má nabízet odměnu za těžkou cestu, za život, který dokáže být občas hořký, ale člověk nakonec dojde k cíli. Byť tedy cesta může být někdy náročná. A piva mají samozřejmě také své specifické chuťové odlišnosti.

Je pohled na vaše značky jiný v zahraničí, když tam exportujete?

Ve světě sázíme hlavně na tradici, historii, příběh, odkazujeme se na rok 1842 a vznik Pilsner Urquell. Tím je daný základ marketingu v podstatě v každé zemi, kam vyvážíme.

S marketingem souvisí i místa prodejů, ve vašich rukou máte hlavně hospody. Máte mnoho konceptových hospod, jsou úspěšné?

Na všechny čtyři hlavní značky máme konceptové hospody. Na Pilsner Urquell máme Pilsner Urquell Original Restaurant, pak Srdcovky na Gambrinus, Radegastovny na Radegast, které rozšiřujeme i mimo domácí region Radegastu, nedávno jsme otevřeli v Opavě a otevíráme Vyškov.

Letos chceme investovat nejvíc do hospod na Pilsner Urquell. Máme nové koncepty pro Prazdroj. První Plzeňku, na Olšanském náměstí, jsme otevřeli před koncem roku, chceme otevírat další a pak máme plán na ještě mladší koncept Pilsnerka. Přemýšlíme i o konceptu hospody na stojáka. Vlastní značky hospod, i když je třeba zdůraznit, že jsme jen autor toho konceptu a ten pak v daném místě provozují naši partneři, jsou věc, která funguje.

Jak bude vypadat ona Pilsnerka?

Plzeňka se pořád odvolává na českou tradici, českou kuchyni. Pilsnerka by však měla být víc cool, pokud použijeme anglicismu. Měla by být moderní, pro mladší zákazníky. Provozy této značky by měly být ve větších městech.

Když se podíváme na prodej lahvovaného piva, jaké tam máte z hlediska marketingu výzvy? Co třeba typy obalů, které používáte? Jak vnímáte tlak na snižování spotřeby plastů?

K tomu se aktivně hlásíme. Pivo v PET lahvích určitě není oblast, do níž bychom dál investovali. Jsou vhodnější balení.