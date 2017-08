ČEZ investuje do sdílení aut, koupil podíl ve francouzské firmě. Věří, že tím pomůže elektromobilům

před 23 minutami

Největší česká energetická firma ČEZ věří, že sdílení aut má budoucnost. Přes fond Inven Capital investovala řádově desítky milionů korun do francouzské firmy Vulog. Technologická firma chystá expanzi do Spojených států.

Praha - Energetická společnost ČEZ se přes fond Inven Capital stala menšinovým akcionářem ve francouzské firmě Vulog. Ta se zaměřuje na sdílení aut ve městech a nabízí softwarovou platformu, kterou využívají provozovatelé carsharingu.

Služby od Vulogu pomáhají k většímu využití sdílených aut. Na čtyřech kontinentech zatím službu využívá několik tisíc vozů, které ji použily pro více než deset milionů jízd.

Inven Capital investoval do francouzské firmy Vulog řádově desítky milionů korun. ČEZ je jednou z několika firem, které do Vulogu dohromady vložily 17,5 milionu eur (asi 450 milionů korun). Mimo Inven Capital jde o britský fond Frog Capital nebo fond Ecotechnologies.

"Díky carsharingu se stává z investic do elektrických aut a dobíjecí infrastruktury ekonomicky návratné podnikání," komentoval krok ČEZ jeho generální ředitel Daniel Beneš.

ČEZ má největší síť veřejných dobíjecích stanic v Česku. Zatím jich firma z vlastních prostředků vybudovala 71. Z nich je 26 rychlodobíjecích, které dokáží dobít většinu baterií elektroauta do půl hodiny. Dalších 42 rychlodobíjecích stanic na hlavních tazích v Česku pak ČEZ letos a příští rok postaví z pomocí peněz z EU. Elektromobilů jezdí nyní v Česku přibližně 1500 a ČEZ předpokládá, že jejich počet poroste.

Podle šéfa fondu Petra Míkovce je Vulog cestou k většímu využití aut a reaguje na trend mezi mladšími lidmi, kteří už nechtějí auta vlastnit, ale stačí jim jejich pronájem. "Světový trh carsharingu roste a očekáváme, že se do roku 2020 zvětší čtyřnásobně," řekl Míkovec.

Vulog použije peníze na svoji expanzi do Spojených států a otevírá svoje zastoupení v Silicon Valley. Již v roce 2015 se francouzské firmě, jíž před jedenácti lety založil Georges Gallais, podařilo od investorů získat 8,4 milionů eur.

Nejvíce aut využívá technologii od Vulogu v kanadském Vancouveru, a to celkem 1250. Nejnověji začal službu letos v červenci používat největší poskytovatel carsharingu v Polsku, společnost Panek Carshare. Kromě toho ji využívají provozovatelé v Madridu, brazilském Sao Paulu, v Kodani a několika francouzských městech. Vulog spolupracuje i s některými výrobci automobilů, kteří chtějí jeho řešení integrovat do připravovaných vozidel nové generace.

Sdílení aut v Česku je v začátcích

Podle Asociace českého carsharingu je v Česku nyní přibližně 400 sdílených aut, které využívá přes tří tisíce lidí, většinou v Praze a Brně. "Potenciál trhu v Česku je mezi padesáti až sto tisíci uživateli," odhaduje předseda asociace Stanislav Kutáček. Podle něj se sdílení aut ekonomicky vyplatí lidem, kteří ročně ujedou méně než 10 tisíc kilometrů. Menší část zákazníků využívá carsharing i kvůli svému ekologickému přesvědčení.

Největší firmou, která na zatím malém českém trhu působí, je společnost Car4Way, jíž provozuje významný dealer škodovek, firma Louda Auto. S celkem 65 auty funguje v Česku i firma Autonapůl, která má vlastní vozy v devíti českých městech. Obrat těchto firem se nyní pohybuje v řádu jednotek milionů korun.

Jen na zprostředkování služeb se zaměřuje služba SmileCar spuštěná v listopadu 2016, jejímž většinovým majitelem je železniční dopravce LEO Express.

Zájem o trh má rovněž ČEZ. "Díky investici do Vulogu získáme potřebné know-how, které se může využít jako celek, nebo se jeho části mohou stát součástí balíčků služeb," vysvětlil mluvčí ČEZ Martin Schreier. ČEZ už na českém trhu například využívá řešení od německé společnosti Sonnenbatterie, který byl v roce 2015 vůbec první investicí Inven Capital. Fond do výrobce bateriových úložišť pro domácnosti tehdy vložil nižší stovky milionů korun.

Pět miliard do nové energetiky

Vstup do francouzského Vulogu je už pátou investicí fondu Inven Capital, který ČEZ založil v roce 2013, aby investoval do firem zaměřených na novou energetiku. Jeho šéf Petr Míkovec má k dispozici celkem 180 milionů eur (přibližně pět miliard korun), která fond předpokládá investovat do asi 15 až 20 projektů. Inven Capital kupuje ve firmách menšinové podíly s vlivem na strategické řízení společností.

Kromě Sonnenbatterie koupil Inven Capital v roce 2015 také v Německu část společnosti Sunfire vyrábějící palivové články. Minulý rok fond ČEZ vložil peníze do prodejce chytrých termostatů Tado nebo firmy Cloud & Heat Technologies, která vyvinula technologii pro energetické využití tepla z lokálních datacenter.