Pomůže Uber proti zácpám? Díky sdílení ubude počet aut na silnicích, zjistily studie

před 25 minutami

Přítomnost služeb typu Uber má vliv na to, jak přistupují obyvatelé města a jeho okolí k vlastnictví vozu. Zjistila to studie dvou amerických univerzit, která se zaměřila na sledování chování lidí v Austinu, hlavním městě státu Texas. Dopad na dopravní situaci pak může mít i novější služba uberPool, která nabízí sdílení jízdy pro více lidí najednou.

Služby pro sdílení jízdy či "alternativní taxislužby" mohou změnit přístup lidí k vlastnictví auta. Tam, kde fungují, mají lidé menší potřebu mít vlastní vůz. Ukazuje to studie, za kterou stojí Dopravní výzkumný institut Michiganské univerzity (UMTRI), Texaský dopravní institut a Kolumbijská univerzita. Ta zkoumala chování lidí v hlavní městě Texasu Austinu, když Uber zhruba na rok z tohoto města odešel.



Výzkumníci zjišťovali, jak lidé nahradili Uber při svém každodenním cestování. Vyšlo jim, že 41 procent dotázaných více využívalo své vlastní auto. Devět procent lidí si dokonce pořídilo nový vůz a jen tři procenta lidí přešla k veřejné dopravě. Po odchodu Uberu se v Austinu objevily nové služby na sdílení aut, ale méně známé než Uber.

"Naše zjištění ukazují, že služby pro sdílenou dopravu mění chování cestujících lidí," řekl pro magazín The Verge Robert Hampshire z UMTRI. Právě fakt, že méně lidí bude v budoucnu vlastnit auto zdůrazňoval dnes už bývalý šéf Uberu Travis Kalanick "Lidé nebudou potřebovat vlastní auto, protože budou mít k dispozici službu, která je vezme tam, kam chtějí jet," prohlásil na ekonomickém fóru v Číně.



Uber ve vybraných lokacích zhruba před rokem spustil také nový druh služby nazvaný uberPool. Ta umožňuje, aby jízdu sdílelo více uživatelů aplikace najednou za menší cenu, než kterou platí za individuální cestu. Firma se přitom zaměřila na místa s extrémně hustou koncentrací dopravy, jako je třeba Singapur nebo Bay Area v Kalifornii, která trpí přeplněnými silnicemi kvůli přítomnosti sídel velkých technologických firem.

Dopad služby uberPool na dopravu v Bay Area už zkoumal Massachusettský technologický institut (MIT). "Místo toho, aby řidiči vezli jen lidi jednoho po druhém, mohli si vzít na palubu dva až čtyři. To znamená méně dopravy, čistší vzduch a méně stresu při dojíždění, řekla podle deníku The Mercury News Danieal Rus, která vedla studii MIT na konci loňského roku.



Podle ní by mohly tři tisíce sdílených aut teoreticky nahradit 14 tisíc taxíků, které aktuálně jezdí v New Yorku, aniž by to zásadněji odnesli cestující. Průměrná doba čekání na sdílené auto by byla jen necelé tři minuty. Podle MIT by mohl počet aut na silnici klesnout v budoucnu až o 75 procent právě díky službám na jejich sdílení.