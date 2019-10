Co nakupují, čeho se bojí a jak tráví čas. Nahlédněte do světa českých seniorů

Od jakého věku jsou lidé považováni za staré? Češi považují lidi za staré průměrně od 65 let. Na stáří se těší více lidé ve věku 45 až 59 let, a to 44 procent. Čím mladší pak jsou, tím nižší věk v průzkumu uvádějí. Například lidé 18 až 29 let v průměru uváděli, že považují za staré osoby od 62 let. zobrazit celý graf

Průměrná délka pracovního života v EU (2018) Délka pracovního života se v Česku za posledních deset let prodloužila o téměř tři roky, a v roce 2018 tak dosáhla 36,3 roku. Češi se tak nacházejí těsně nad průměrem Evropské unie, ale stále se v naší populaci nenachází tolik "pracantů" jako na Islandu, kde jsou lidé zvyklí pracovat v průměru až o deset let déle než my.

0 % 100 %

Podíl seniorů v Evropě (2018) zobrazit celý graf

Podíl seniorů v Česku (2018) Počet Čechů nad věkovou hranicí pětašedesáti let v roce 2018 přesahoval dva miliony. Nejvyšší podíl seniorů v populaci je v Královéhradeckém kraji, kde přesahuje 21 procent, nejméně jich je ve Středočeském kraji a v Praze (přes 18 procent).

Výše důchodů v krajích (v Kč) Průměrný důchod činí 11 960 korun. Z toho nejvyššího se mohou těšit občané Prahy, kde dosahuje 12 934 korun, a naopak nejnižší důchod v průměrné hodnotě 11 658 korun čeká seniory v Ústeckém kraji.

Jak senioři tráví volný čas (v minutách / den) Čeští senioři (tedy lidé ve věku 65+) denně tráví více než tři hodiny sledováním televize, hodinu a čtvrt odpočinkem a přibližně hodinu čtením či poslechem hudby. Naopak hraní počítačových her či surfování po internetu nevěnují ani zdaleka tolik času, co jiné věkové kategorie. Senioři zároveň tráví nejvíce času domácími pracemi. U žen je to více než čtyři hodiny denně a u mužů něco málo přes tři. To je více než dvojnásobek času, než ke kterému se hlásí věková skupina 18-24 let. zobrazit celý graf

Postoje k seniorům v jednotlivých zemích světa Výzkumníci agentury Ipsos se zeptali ve 30 zemích světa několika tisíc lidí na jejich postoje týkající se stáří a seniorů. Odpovídali na následující otázky: zobrazit celý graf

Digitální dovednosti seniorů (ve věkové skupině 65-74 let, rok 2017) Mobilními telefony disponuje 90 procent občanů v důchodovém věku. Ve většině případů jde o telefony tlačítkové, jelikož smartphone vlastní pouze 16 procent z nich. Mobilní data využívá stále více seniorů. V roce 2018 se ze svých telefonních zařízení k internetu připojilo téměř deset procent všech Čechů starších pětašedesáti let. Ačkoliv může tento poměr působit zanedbatelně, je to více než trojnásobek seniorů, kteří se k mobilnímu internetu připojovali v roce 2015. Co se týče větších elektronických zařízení, počítače v roce 2017 využívalo 32,8 procenta seniorů, a z toho 16,9 procenta tvořily laptopy a 3,2 procenta představovaly tablety.

0 % 100 %

Jak často senioři používají internet (2018) Alespoň jednou v životě internet využila přesně polovina českých seniorů a denně se na web přihlašuje čtvrtina občanů starších 65 let. Ačkoliv jsou senioři v tomto ohledu nejmenší kategorií, stále se jedná o více než půl milionu uživatelů.

Senioři na sociálních sítích (2018) I starší občané Česka mají přístup k sociálním sítím, ačkoliv mnohem méně než ostatní. V kategorii 65+ totiž sociální sítě aktivně využívá pouze necelých osm procent lidí. Od roku 2013 se však jejich počet na sociálních sítích z původních dvou procent zčtyřnásobil, což je největší změna ze všech věkových skupin. Počet Čechů na soc. sítích Podíl z dané věkové skupiny Celkem 16+ 4,521 mil. 51,6 % 16-24 let 854,2 tis. 97,0 % 25-34 let 1,248 mil. 90,0 % 35-44 let 1,219 mil. 70,5 % 45-54 let 675,4 tis. 46,7 % 55-64 let 366,2 tis. 28,0 % 65+ 159 tis. 7,9 %

Jak senioři čtou on-line zpravodajství Oproti roku 2013 se zdvojnásobil i počet seniorů, kteří čtou zprávy na internetu. V současnosti si internetové zpravodajství vyhledává 30 procent českých seniorů. S problematikou zpravodajství se v dnešní době velmi úzce pojí i takzvané fake news a řetězové emaily. Právě senioři jsou v tomto ohledu velmi ohroženou skupinou a data získaná společností Elpida a organizací Transitions tyto obavy potvrzují. Přes devadesát procent seniorů, kteří užívají internet, se v minulosti setkalo s “řetězovými emaily”, které přeposílá každý pátý občan starší šedesáti let. Pravdivost informací si pak na svých oblíbených serverech ověřuje pouze 60 procent z nich.

Co senioři nakupují na internetu (2018) Senioři jsou v oblasti internetového nakupování zběhlí, avšak ani zdaleka ne tolik jako jiné věkové kategorie. K alespoň jednomu on-line nákupu za život se přiznala více než pětina českých občanů v důchodovém věku. Penzisté se v oblasti on-line nákupů od ostatních věkových kategorií odlišují z hlediska zboží, které na internetu nakupují. U všech ostatních věkových kategorií totiž s přehledem vítězí oblečení, obuv a doplňky. U seniorů vedou domácí spotřebiče a elektronika, které tvoří téměř 42 procent všech jejich nákupů. zobrazit celý graf