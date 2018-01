Sklizeň ovoce v Česku byla druhá nejnižší od roku 1990. Mrazy způsobily škody za půl miliardy

před 4 hodinami

U hlavního ovocného druhu - jablek - ovocnáři loni vykázali meziroční pokles sklizně o 19 procent na 101 844 tun. Proti tříletému průměru šlo o propad o 26 procent.

Hradec Králové - Loňská sklizeň ovoce v sadech českých ovocnářů klesla meziročně o 21 procent na 119 310 tun a byla druhou nejnižší sklizní od roku 1990 na území Česka.

Vyplývá to z dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Důvodem propadu úrody byly jarní mrazy. Ztráty na tržbách ovocnáři odhadli na půl miliardy korun. Od státu by na kompenzacích mohli dostat až 208 milionů korun. Na Ovocnářských dnech v Hradci Králové to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

V porovnání s průměrem sklizní posledních tří let byl propad loňské úrody na úrovni 27 procent. Nižší sklizeň ovoce než loni byla v novodobé historii českého ovocnářství jen v roce 2011, kdy se sklidilo 101 249 tun ovoce. Důvodem tehdejšího propadu byly také mrazy. Mrazy významně poškodily české ovocnáře i předloni, kdy ztráty na tržbách byly kolem 400 milionů korun.

Vláda na kompenzace za ztrátu tržeb ovocnářům a také lesním školkařům slíbila přes 200 milionů korun. Z nich 57 milionů korun představují peníze nevyčerpané loni, kdy na kompenzace ze ztrát mrazem stát uvolnil celkem 133 milionů korun.

Na Ovocnářských dnech přítomný ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) oznámil, že příjem žádostí o kompenzace ze ztrát na tržbách z letního ovoce a v takzvaném režimu de minimis, což je umožnění státní podpory díky relativně nízkým hodnotám začal v pondělí, a to prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.

U jablek a hrušek se žádosti začnou přijímat v polovině dubna. "Ministerstvo zemědělství se v rámci svých možností snaží škody zmírňovat," řekl Milek ovocnářům.

Kompenzace podle Ludvíka ovocnářům nenahradí všechny ztráty, ale umožní jim přežít. "Mrazy, proti kterým se nelze pojistit, přišly loni pošesté z posledních jedenácti sezon. Bez kompenzací by se někteří ovocnáři dostali do existenčních problémů," řekl Ludvík. Roční hodnota ovoce sklizeného českými sadaři se v průměrném roce pohybuje kolem 1,5 miliardy korun.

U hlavního ovocného druhu jablek ovocnáři loni vykázali meziroční pokles sklizně o 19 procent na 101 844 tun. Proti tříletému průměru šlo o propad o 26 procent. Regionálně mrazy nejvíce zničily úrodu na Moravě, takže například u meruněk a broskví nastaly poklesy proti tříletým průměrům téměř o 50 procent. Broskví se loni urodilo jen 428 tun a meruněk jen 811 tun.

Výrazné poklesy úrody ovocnáři loni zaznamenali i u hrušek, švestek, třešní a višní. Úroda hrušek meziročně klesla o 39 procent na 4043 tun, u švestek a třešní byl pokles přibližně o 30 procent.

Mrazy zasáhly Česko loni 21. dubna a 10. května. Nejčastěji šlo o teploty kolem minus tří stupňů Celsia, ale na mnoha místech byly zaznamenány teploty i kolem minus šesti. Navíc mrazy působily většinou po celou noc. V bilanci škod se podle ovocnářů odrazilo i následné špatné počasí v době květu.

Sklizeň ovoce v intenzivních sadech (v tunách):

2007 2009 2011 2013 2015 2017 jablka 113 086 144 993 79 134 120 602 155 640 101 844 hrušky 2 917 5 866 3 103 7 437 10.002 4 043 třešně 2 059 2 595 1 519 1 590 2 306 1 925 višně 8 723 6 891 5 825 5 486 5 847 4 141 meruňky 5 015 4 209 2 440 3 556 2 210 811 broskve 2 985 3 038 1 839 1 888 1 282 428 slívy, švestky 5 451 7 543 5 741 6 536 8 742 4 319 angrešt 9 0 0,02 0,7 2,11 1,63 rybíz 3 200 2 919 1 630 2 095 2 385 1 746 maliny, ostružiny 23 36 20 14 46 50,1 celkem 143 468 178 090 101 249 149 205 188 462 119 310

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský