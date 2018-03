před 28 minutami

České dráhy by mohly koupit až 60 elektrických jednopodlažních vlaků pro regionální dopravu. Původně počítaly se sedmi. Navýšení počtu schválil řídicí výbor ČD. Výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy chtějí ČD vypsat ještě letos. Po jednání to řekl mluvčí Radek Joklík. Pokud by dráhy koupily maximální počet, tedy 60 vlaků každý pro 240 cestujících, celková výše zakázky by činila zhruba deset miliard korun. "Cílem zakázky je uzavřít rámcovou smlouvu a samotnou výrobu zahájit až poté, co České dráhy uzavřou smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti s konkrétními kraji, kde budou tato vozidla nasazena," řekl Joklík.

autor: ČTK | před 28 minutami