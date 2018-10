Boje u regálů a plné mrazáky. Od "velké máselné krize" uplynul rok, ceny opět rostou

Situace na trhu s máslem je podle řetězců na bodě před loňskou krizí, stejný je i zájem zákazníků. Současné ceny za kostku másla podle odhadů expertů na opakování "velké máselné krize" z roku 2017 stačit nebudou. Boje o zlevněné kostky másla v regálech a plné domácí mrazáky vyděšených spekulantů by se tak opakovat neměly, soudí výrobci i obchody.

Praha - Prázdné regály, tahanice o právě došlé máslo a jeho nákupy ve velkém do zásoby - tak to loni na podzim vypadalo v řadě českých obchodů. Tehdy se cena za kostku postupně vyšplhala přes 60 korun.

Letos si při pohledu na cenovky mnozí zákazníci na "máselnou krizi" vzpomenou - máslo je sice podle posledních, srpnových dat statistiků oproti loňskému vrcholu v průměru o šest korun levnější, i tak ale jeho cena znovu šplhá vzhůru.

Obchodní řetězce přesto prudké zdražování másla již neočekávají a potvrzují, že nákupní chování Čechů v současnosti nijak nevybočuje z normálu.

Zatímco ještě letos v dubnu stálo čtvrt kila čerstvého másla v průměru 46 korun, v červnu to podle dat Českého statistického úřadu bylo přes 50 korun a v srpnu již více než 54 korun - tedy zhruba o dvě koruny více než ve stejném období loni.

Letos dodavatele v souvislosti se suchem trápí hlavně snižující se tučnost a obsah bílkovin v mléce a nedostatek krmné pícniny. Roste také světová poptávka.

"Ke konci roku očekáváme růst cen smetany až na 70 korun za litr, což může cenu másla také ještě zvýšit. Ovšem loňský cenový extrém by už neměl nastat," domnívá se tisková mluvčí řetězce Globus Rita Gabrielová. Podle ní je letošní prodej másla co do ceny i objemu vyrovnanější než ten předchozí.

Extrémní není podle řetězců ani nákupní chování zákazníků. Loňská krize podle nich s jejich preferencemi nijak nezamíchala. "Obecně mohu říci, že situace se vrátila v podstatě do bodu před loňskou krizí a zájem zákazníků je stejný, i dodávky od výrobců jsou konstantní," potvrzuje mluvčí prodejen Coop Lukáš Němčík.

Období Průměrná cena čerstvého másla (250 g) 1/2017 43,18 Kč 2/2017 42,93 Kč 3/2017 43,87 Kč 4/2017 42,15 Kč 5/2017 41,88 Kč 6/2017 46,87 Kč 7/2017 50,18 Kč 8/2017 52,31 Kč 9/2017 57,36 Kč 10/2017 60,46 Kč 11/2017 56,53 Kč 12/2017 54,30 Kč 1/2018 50,68 Kč 2/2018 48,17 Kč 3/2018 47,64 Kč 4/2018 45,96 Kč 5/2018 49,22 Kč 6/2018 51,52 Kč 7/2018 53,59 Kč 8/2018 54,21 Kč

Zdroj: ČSÚ

Zásadnější změnu trendu v prodeji másla - jako například přechod k margarínům - nepozoruje ani Lidl nebo Kaufland. "Zákazníci jsou stále máslu věrní a určitě k margarínům nepřechází. Naopak se dá říci, že segment margarínů všeobecně klesá," říká mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Češi dávají obecně při nákupu přednost tuzemským dodavatelům, nakonec se ovšem při koupi rozhodují tradičně - tedy podle ceny. "Zákazník určitě preferuje české máslo, ale stále platí, že díky zajímavé ceně si koupí i máslo ze zahraničí, které samozřejmě musí splňovat legislativu EU," dodává Maierl.

Zatímco podle obchodního řetězce Tesco je dovoz másla ze zahraničí na podobné úrovni jako v předchozích letech, Globus nebo Kaufland mají odlišnou zkušenost - dovoz z ciziny podle nich stoupá. Máslo dovezené například z Německa přitom bývá levnější než máslo české. "Prodejní cena českého másla je 59,90 koruny, v akci za 46,90, zatímco dovezené máslo může v akci stát kolem 30 korun," vysvětluje za Globus Gabrielová.

Ceny másla byly loni rekordně vysoké v celé Evropské unii. V posledních dnech ale klesly nejníže od letošního dubna a meziročně jsou níže o 19 procent. "Opakovaní máselné krize hrozilo letos do začátku června. Ceny totiž byly v jarních měsících znatelně výše než loni. V červnu a červenci ale začaly víceméně stagnovat, pročež se nyní nacházejí už o pětinu níže než loni," vysvětluje ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

V porovnání s lety 2015 a 2016 jsou sice ceny výrazně výše, na letošní opakování máselné krize stačit to ale podle Kovandy stačit nebude.