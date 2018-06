Inflace zrychlila. Nejvíce zdražily potraviny, pojištění a pohonné hmoty. Zlevnilo oblečení

Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil. Za růstem inflace stojí především vyšší ceny potravin, nealkoholických nápojů a dopravy.

Praha - Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu zrychlil na 2,2 procenta z dubnových 1,9 procenta. Rostly především ceny pohonných hmot a potravin, dražší bylo například máslo, ovoce či zelenina.

Meziroční změny cen vybraných výrobků a služeb Máslo 19 % Jogurty 11,6 % Vejce 11 % Rostlinné tuky 6,8 % Ovoce 5,4 % Pojištění 5 % Alkoholické nápoje 3,5 % Nájemné 2,9 % Elektřina 2,8 % Zelenina 2,5 % Vodné 1,8 % Stočné 1,3 % Teplo a teplá voda -0,1 % Zemní plyn -0,8 % Pošta a telekomunikace -2 % Obuv -2,6 %

Naopak ceny meziročně klesly v telekomunikačních službách nebo u odívání. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici podobný vývoj očekávali, inflace zrychlila již druhý měsíc v řadě. V meziměsíčním srovnání se spotřebitelské ceny zvýšily o půl procenta.

"Meziroční inflace sledovaná centrální bankou se po tříměsíční pauze opět dostává nad cíl ČNB v důsledku rychlejšího zdražování potravin a pohonných hmot reagujících na nedávné zdražení ropy na světových trzích, jejich negativní efekt navíc umocnilo oslabení koruny vůči americkému dolaru," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

Podle něj ovšem hlavním inflačním faktorem podle očekávání zůstává zdražující bydlení (včetně energií), které přispívá k současné inflaci téměř z jedné třetiny. To, co v inflaci zatím příliš vidět není, jsou rychle rostoucí mzdy. Je to však jen otázkou času a nebude to vlastně už ani tak dlouho trvat.

"K růstu květnové inflace přispěly nejvíce ceny potravin a bydlení. Vzrostly také ceny pohonných hmot. Natural stál v květnu 32 korun, nafta 31,30 koruny. U obou se jedná o nejvyšší hodnoty od prázdnin 2015," uvedl Jiří Trexler z oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.