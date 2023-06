Ceny nájmů dál rostou, ukazuje srovnání. Lidé kvůli nim míří i mimo Prahu

Ceny nájmů v Česku na konci jara opět vzrostly. Největší procentuální nárůst zaznamenala Plzeň. Nejdráže je pak v Praze, Brně a Středočeském kraji. Důvodem pro další růst cen jsou přetrvávající drahé hypotéky a s nimi související poptávka po nájmech. Ta sice neroste tak dramaticky jako loni, stále ale výrazně převyšuje nabídku. V následujících letech se to nezmění, uvádí portál Bezrealitky.cz.

Ceny nájmů od posledního kvartálu opět mírně stouply - v průměru o procento. To je sice výrazně menší nárůst oproti druhému a třetímu kvartálu roku 2022, růst však stále předbíhá inflaci. Tempo růstu cen nájemného se podle průzkumu spíše vrací k trendu z období před začátkem války na Ukrajině.

Ani poptávka po nájmech už neroste tak dramaticky jako na konci loňského léta, stále však násobně převyšuje nabídku. Podle dat Bezrealitky.cz se o jeden pronájem v létě loňského roku ucházelo 54 zájemců. Naopak ke konci letošního května poptávalo jeden byt 21 zájemců, v Praze 32. "Nicméně to vypadá, že dramaticky se již snižovat nebude (zájem potenciálních nájemců - pozn. red.)," uvádí portál.

Pokud jde o rozdíly v cenách nájmu v jednotlivých krajích, nejdražší je tradičně Praha. Cena za metr čtvereční se zde pohybuje okolo 342 korun za metr čtvereční. Hned za hlavním městem se umístil Středočeský kraj - tam nájem vzrostl oproti minulému čtvrtletí o 3,24 procenta na 248 korun za metr čtvereční. Jihomoravský kraj, kde ceny nájmů v minulém čtvrtletí nečekaně klesly, nyní zájemcům nabízí metr čtvereční za 275 korun.

Aktuální vývoj nájemních cen (cena za m2)

Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 konec jara 2023 Praha 282 304 322 344 338 342 Středočeský kraj 219 226 238 233 240 248 Jihočeský kraj 184 201 192 194 205 204 Plzeňský kraj 197 198 220 211 212 227 Karlovarský kraj 167 172 184 184 175 184 Ústecký kraj 155 165 175 168 169 172 Liberecký kraj 188 198 205 197 203 204 Královéhradecký kraj 200 195 210 207 215 212 Pardubický kraj 185 211 212 207 206 215 Olomoucký kraj 192 198 216 207 197 204 Jihomoravský kraj 247 258 276 282 272 275 Zlínský kraj 174 204 203 201 215 194 Vysočina 176 194 183 182 193 182 Moravskoslezský kraj 163 165 186 178 179 180 Celá ČR 251 265 282 282 286 288

Zdroj: Bezrealitky.cz

Největší růst cen zaznamenal Plzeňský kraj. "Nájmy zde vzrostly o sedm procent. Vliv může mít i to, že rodilí Plzeňané se začínají i kvůli životním nákladům vracet z hlavního města, zejména pokud jim jejich zaměstnání umožňuje pracovat na dálku," domnívá se Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services (EHS) a digitální realitní služby Bezrealitky.

Růst začaly ceny brněnských nájmů. "Je zajímavé, že se to stalo dříve než v srpnu, kdy obvykle vzroste poptávka kvůli studentům, kteří hledají bydlení na nový školní rok," komentuje Meyer.

Mimo Prahu i kvůli nájmu

Podle EHS se lidé stěhují mimo Prahu už nejen za vlastním bydlením, ale klidně i za tím nájemním. Ceny ve Středočeském kraji - ačkoli rostou - jsou stále výrazně nižší než ty pražské. Co by v Praze stál pronájem garsonky, to například v Berouně, Kladně, Kolíně nebo jiném z měst v rozšiřujícím se metropolitním prstenci zaplatí rodinný nájemní byt.

Středočeská migrace je podle Meyera trend, který se bude nadále prohlubovat. Při současném demografickém vývoji a tempu urbanizace by Praha potřebovala přibližně 1000 nájemních bytů každý měsíc, aby byla dlouhodobě šance uspokojit poptávku. A přestože je v Praze okolo 94 000 prázdných bytů, nelze předpokládat, že by se všechny v dohledné době objevily na trhu, odpovědí jsou podle EHS právě byty v okolních městech.

"S červencovým zrušením ukazatele DSTI, kterým Česká národní banka zvyšovala vstupní bariéru pro hypotéku, se očekává přírůstek asi 15 procent zájemců o hypotéku. Nicméně na zájem o nájemní bydlení by to nemělo mít zásadnější vliv," uzavírá Hendrik Meyer.

Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu hypoteční úvěry za 12,3 miliardy korun, což je proti dubnu nárůst o 17 procent. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování nepatrně stoupla z dubnových 5,89 na 5,9 procenta, vyplývá ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.