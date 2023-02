Byty u pražských stanic metra zlevnily. Opatov je o půlku levnější než Malostranská

Ceny zrekonstruovaných bytů u většiny stanic pražského metra poprvé za šest let zlevnily. Nejdražší jsou u zastávky Malostranská, kde se cena pohybuje kolem 187 tisíc korun za metr čtvereční. Nejlevnější byty jsou u metra Opatov s cenou 84 600 korun. Vyplývá to z analýzy bytů, kterou vypracoval portál Valuo.cz.

Nejvíce podle takzvaného Metro Indexu 2023 meziročně zlevňovaly byty na trase A, a to v průměru o 12 procent, na trase C pak o 11 procent a v okolí metra B o devět procent.

"Je to tím, že se poprvé začaly hromadit nabídky na realitních portálech, protože není poptávka, a i hypoteční úvěry jsou drahé. Lidi, kteří potřebují prodat, tak zlevňují," řekl zakladatel webu Valuo.cz Radek Šitera.

Nejdražší byty u stanice Malostranská zlevnily o čtyři procenta, vykazují cenu 187 tisíc korun za metr čtvereční. Nad 180 tisíc korun za metr čtvereční vyjde byt i na Staroměstské, kde meziročně ceny klesly o 14 procent. Největší propad zaznamenaly ceny v okolí stanice Bořislavka na Praze 6, a to o 24 procent na 105 500 korun za metr čtvereční.

V okolí stanice Národní třída zlevnily byty meziročně o 20 procent (na 135 100 Kč/m2) a na Můstku o 19 procent (134 800 Kč/m2). Nejlevněji vycházejí byty na Opatově, kde ceny klesly o 18 procent, dále v okolí stanic Černý Most (86 tisíc Kč/m2) a Stodůlky (86 800 Kč/m2).

Z celkového počtu 61 zastávek bydlení proti roku 2022 zdražilo u šesti. V okolí stanic Křižíkova a Smíchovské nádraží o tři procenta, na Andělu, Nádraží Holešovice a Vltavské o dvě procenta a u stanice Radlická o procento. U zastávky Želivského se ceny drží na loňských hodnotách.

"V posledním Metro indexu jsme spekulovali, zda ceny za metr čtvereční překročí hranici sto tisíc korun u všech stanic. Loni to strašilo kupující u 51 stanic. Dnes je to realita jen pro 36 zastávek, zejména podél trasy metra A," uvádí se v analýze. Mezi lety 2017 a 2022 ceny bytů ve velmi dobrém stavu v okolí metra podle Valuo.cz vzrostly v průměru o více než polovinu.

Do analýzy jsou zahrnuty byty v osobním vlastnictví a do kilometru od stanice metra, ale portál uvádí, že ve většině případů to bylo jen do 400 metrů. Výjimkou je stanice Letňany, kde metro C končí v polích a okruh zde byl rozšířen do 1,5 kilometru. Pokud do hodnocení spadaly i byty větší, nebo se v okolí metra prodávaly pouze novostavby, byla jejich cena upravena koeficienty. Valuo uvádí, že analyzuje data z katastru nemovitostí a z veřejné inzerce od roku 2017.