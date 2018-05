Cenový spor Nestlé s Edekou a dalšími obchodníky končí

před 1 hodinou

Curych - Švýcarská potravinářská skupina Nestlé se dohodla s evropskými maloobchodními prodejci na urovnání měsíce trvajícího sporu kolem stanovování cen a obchodních podmínek. Prodejci, kteří jsou součástí evropské maloobchodní aliance AgeCore, jako je například německá Edeka a švýcarský Coop, díky dohodě zruší bojkot zboží Nestlé.

Mluvčí Edeky dohodu o urovnání sporu potvrdil, upozornil však, že podrobnosti dohody jsou tajné. "Vracíme se k normálnímu provozu s Nestlé," dodal. Také řetězec Coop uvedl, že výrobky Nestlé v příštích dnech vrátí do regálů, uvedla agentura Reuters.

Skupina AgeCore zastupuje šest evropských maloobchodních prodejců. Nestlé je největším výrobcem balených potravin na světě. Mezi její produkty patří například káva Nescafé, čokoládové tyčinky Kit Kat, cereálie Nesquik nebo kořenicí směsi Maggi.

Spor je další signálem napětí mezi evropskými prodejci a dodavateli v době, kdy přibývá konkurence internetových prodejců. Nestlé minulý rok zaznamenala nejslabší růst tržeb za nejméně dvě desetiletí. To vyvolalo tlak akcionářů, aby firma udělala něco, co by jí zvýšilo příjmy a ziskovou marži. V prvním čtvrtletí ale růst tržeb zajistil téměř výhradně vyšší objem prodeje, což ukazuje, jak těžké je pro firmy zvyšovat v konkurenčním maloobchodním prostředí ceny.