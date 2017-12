Jíte zdravě? Na obalech se objeví semafor, překvapí vás ale velikostí porce

před 2 hodinami

Tabulka nutričních hodnot se rozsvítí červenou, oranžovou a zelenou barvou podle toho, jak velký podíl doporučených denních hodnot výrobek obsahuje.

Praha - Šestice obřích potravinářských firem Coca-Cola, Mars, Mondeléz, Nestlé, PepsiCo a Unilever plánuje v příštím roce spustit takzvané semaforové označování výrobků. Na přední straně obalu zvýrazní nutriční hodnoty v zeleném, oranžovém nebo červeném poli podle obsahu cukru, soli nebo tuku.

"Naším cílem je vytvořit jednotné barevné označování, které je snadno pochopitelné a společné pro všechny státy napříč Evropou," říká Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů v tuzemské pobočce společnosti Coca-Cola HBC. Odkdy přesně by se měly semafory objevovat i v Česku, zatím výrobci neupřesnili.

Spotřebitelé se tak podle Jonáka budou moci snadněji rozhodnout, zda jsou pro ně konkrétní potraviny v daném množství vhodné vzhledem k jejich životnímu stylu. Zjednodušeně řečeno: červená by měla být varováním, naopak zelená je v pořádku.

Firmy se pro označování rozhodly dobrovolně, přestože z pohledu běžného spotřebitele patří právě jejich produkty často mezi "nezdravé". Nebojí se, že lidé přestanou kupovat výrobky se zvýrazněnými hodnotami v červené barvě?

"Budeme spotřebitelům vysvětlovat, jak systém funguje, že vždycky záleží na celkové skladbě jídelníčku," říká Jonák.

Výrobci se tímto krokem snaží působit společensky zodpovědně a předejít i případnému omezení ze strany Evropské unie, které by mohlo být přísnější než jejich vlastní pravidla.

Podobný semafor už využívají výrobci v Irsku nebo Velké Británii. Právě britský úřad pro kontrolu nad potravinami upozorňuje, že červená automaticky neznamená, že by lidé neměli potravinu vůbec konzumovat, ale měli by se zamyslet, jakým způsobem ji zkombinovat s dalšími.

Ministerstvo se k iniciativě nehlásí

"Tento systém označování je dobrovolný a záleží pouze na společnostech, jak bude fungovat," podotýká za české ministerstvo zemědělství jeho mluvčí Markéta Ježková. Šestice firem informuje o vývoji systému jak ministerstvo, tak Potravinářskou komoru ČR.

Mluvčí komory Dana Večeřová zdůrazňuje, že tyto nadnárodní firmy musí jasně systém vysvětlit spotřebitelům, aby je nemátl. Podle ní by stačilo zopakovat nutriční hodnoty na přední straně obalu zboží. "V barevném případě spotřebitel nedostane relevantní informaci o tom, jaké benefity potravina má, protože je nelze tak snadno komunikovat," říká Večeřová.

Sdružení českých spotřebitelů semaforové značení vítá. Upozorňuje ale, že by se nemělo jednat o jedinou informaci, podle níž se budou spotřebitelé orientovat.

"Potraviny svým výživovým složením bezprostředně ovlivňují naše zdraví, nejedná se o domácí spotřebiče, u kterých bychom se měli rozhodovat podle toho, jak jsou úsporné. Návrh předkládaný společnostmi je však přínosný v rámci jejich sortimentu pochutin," říká ředitel sdružení Viktor Vodička.

Rozhodne velikost porce

Klíčovým kritériem bude zřejmě velikost porce. Podobně jako u doporučeného denního příjmu živin (GDA) s ní totiž firmy mohou čarovat.

Evropská unie sice pro snadnější porovnávání jednotlivých potravin doporučuje udávat na obalu nutriční hodnoty na sto gramů výrobku, výrobci ale mohou přidávat další informace, zejména velikost porce.

Například balení Miňonek obsahuje pět oplatek, společnost Mondeléz ale jako jednu porci počítá jedinou oplatku - ta pak obsahuje třeba jen čtyři procenta doporučené denní hodnoty tuků pro dospělou osobu. Také balení Kaštanů nebo Kofily by si spotřebitel měl přinejmenším rozpůlit - výrobce uvádí jako jednu porci polovinu tyčinky.

U čokolády Milka doporučuje Mondeléz sníst za jeden den maximálně čtyři dílky. V těch je množství cukrů, tuků a soli tolik, že by ještě patřily do oranžové kategorie. Hodnota nasycených mastných kyselin by už zasahovala do kategorie označené červenou barvou.

Nejde ale jen o na první pohled nezdravé výrobky. "Také v případě sýra či polotučného mléka se u některých živin dostáváme okamžitě do červené barvy. Ve spotřebiteli to může vyvolat dojem, že se jedná o nezdravou potravinu. Mléčné výrobky jsou přitom třeba zdrojem vápníku," podotýká Večeřová.

Výrobci se proto chystají rozdělit potraviny do tří kategorií podle porcí. Malé porce do 60 gramů by se do červených hodnot dostávaly na 15 procentech doporučené denní dávky živiny, středně velké porce mezi 60 a 120 gramy na čtvrtině denní dávky dané živiny a velké porce od 120 gramů na 30 procentech.