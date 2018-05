Čech si stěžuje u Evropské komise na dotace. Prý mu zničily podnikání

před 17 minutami

Stěžovatel tvrdí, že by stát měl 100 miliard korun, které přerozdělil v dotacích, vrátit do rozpočtu EU. Tyto peníze by pak měl vymáhat zpět od příjemců dotací.

Pardubice - Bývalý tiskař Petr Fryč si stěžuje u Evropské komise na dotace. Podle něj negativně ovlivnily hospodářskou soutěž, zvýhodnily jen některé podnikatele a on kvůli tomu zkrachoval. Evropská komise dnes obdržela jeho stížnost, sdělil v tiskové zprávě ředitel Libertariánského institutu Roman Kříž, který Fryče zastupuje. Stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu, které dotace rozdělovalo, ČTK zjišťuje. Petr Fryč už dříve řekl, že se tiskárna v Sezemicích, v níž byl společníkem, zadlužovala hlavně kvůli dotacím. Dostaly je jen některé firmy, za ně mohly nakoupit tiskařské stroje, čímž se snížila cena tiskovin a na trhu byl přebytek tiskových kapacit. V roce 2014 soud s Východočeskými tiskárnami zahájil insolvenční řízení. Společnost dlužila přes 90 milionů korun. Tentýž rok koupil tiskárny nový majitel. Legislativa EU zakazuje veřejnou podporu, která by v hospodářské soutěži někoho zvýhodnila. U Operačního programu podnikání a inovace (OPPI), na který si Fryč stěžuje, jsou ale takzvané blokové výjimky, které veřejnou podporu dávají například malým a středním podnikům nebo projektům podporujícím zaměstnanost. "Všichni se tváří, že v EU žijeme v tržním hospodářství, přitom stát dotacemi rozhoduje o bytí, či nebytí prakticky každého hospodářského subjektu. K prosperitě už, bohužel, nevede tvrdá práce a schopnosti, ale možnost čerpat dotace. To by se mělo změnit, pokud EU nechce zkrachovat jako bývalý sovětský blok," uvedl Kříž. Konec sporů. Vrácení dotace pro Krajskou zdravotní za předražené nemocniční přístroje platí číst článek Stěžovatelé se domnívají, že by stát měl 100 miliard korun, které přerozdělil v dotacích, vrátit do rozpočtu EU. A Česko by poté mělo peníze vymáhat od příjemců dotací. Pokud Evropská komise rozhodne v neprospěch stížnosti, zažalují ji u Soudního dvora EU, uvedl Kříž. Zároveň sdělil, že u českého soudu leží žaloby na ministerstvo průmyslu a obchodu, ve kterých se Petr Fryč a další podnikatelé postižení dotacemi domáhají na státu náhrady škody ve stovkách milionů korun. "Není možné, aby docházelo k takovým zvěrstvům. Zároveň oslovujeme i poslance a senátory s výzvou, aby Česká republika zažalovala Evropskou komisi o protiústavnost systému tzv. blokových výjimek, které jsou čím dál víc zneužívány jako bianco šek pro ničení konkurence," řekl Kříž.

autor: ČTK | před 17 minutami