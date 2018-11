Místo pokladních jen stroje. Banky začaly ve velkém měnit pobočky na bezhotovostní

Letošní rok v bankách bude mimo jiné spojený s velkým nástupem poboček bez přijímání a výdeje hotovosti na přepážkách. Tradiční banky postupně nahrazují pokladníky stroji. Prvních pět největších bank bude mít koncem prosince už celkem přes dvě stovky cash-less poboček. A příští rok plánují převést do bezhotovostního provozu další.

Na pobočce Komerční banky poblíž Strossmayerova náměstí v Praze 7 skončí tento měsíc přepážka na příjem a výdej hotovosti, obsluhovaná zaměstnancem banky. Stejný osud čeká do konce roku dalších patnáct poboček této třetí největší banky. Komerční banka tak bude mít už čtyřicet poboček, kde se přestane pracovat s hotovými penězi. A příští rok se počet cash-less poboček rozroste na šedesát, což je 16 procent z celkového počtu jejích poboček.

Převod poboček do bezhotovostního režimu se letos stává novým trendem, ukázal průzkum on-line deníku Aktuálně.cz mezi tradičními bankami. Ty v tom začaly letos čím dál víc následovat nízkonákladové banky jako mBank, Air Bank či Equa, které hotovostní servis na přepážkách nenabízejí a nahradily ho nebo plánují nahradit bankomaty s vkládáním hotovosti. Hlavní rolí bezhotovostních poboček je nabírat nové klienty, prodej úvěrů a dalších služeb banky a také posilovat image ve stále silnější konkurenci na trhu.

"K převodu některých poboček na bezhotovostní jsme přistoupili proto, že růst popularity využívání bezhotovostních forem placení vede k poklesu hotovostních transakcí zpracovávaných přes pokladny poboček," říká Pavel Zúbek, mluvčí Komerční banky. "Při rozhodování o tom, zda daná konkrétní pobočka bude poskytovat pokladní službu, bereme v úvahu jak efektivitu samotné služby, tak i skladbu hotovostních transakcí specifickou pro dané místo. Důležitým faktorem je i dostupnost nejbližší pobočky s pokladní přepážkou," dodal Zúbek.

Udržet zaměstnance je stále těžší

Banka seznam poboček, které čeká zrušení přepážky na příjem a výdej hotovosti, Aktuálně.cz neposkytla. Jako příklad však uvedla pobočku na Praze 1 - Hradčanech, dále pobočku v centru Jihlavy, v Havlíčkově ulici v Mladé Boleslavi a také pobočku v Železném Brodě. Banka připouští, že jde nejen o úsporu mzdových nákladů, ale stále větší problém je kvůli lukrativnějším nabídkám na trhu práce zaměstnance na těchto postech udržet.

Podobná optimalizace už běží v dalších významných bankách. Místo pokladen banky na bezhotovostní pobočky instalují bankomaty s vkladovou funkcí. Prvních pět největších bank koncem letošního roku bude provozovat už přes dvě stě bezhotovostních poboček. To je stoprocentní nárůst oproti začátku loňského roku.

Plány bank jsou jasné: budoucnost jsou stroje

"V letošním roce jsme převedli do bezhotovostního režimu skoro padesát z celkového počtu 237 poboček ČSOB a Poštovní spořitelny. Do konce roku plánujeme převést zhruba dalších 10 poboček," potvrdila Aktuálně.cz Monika Buřičová z tiskového oddělení ČSOB. Podle ní v tom bude největší tuzemská banka nadále pokračovat.

"Počet bezhotovostních poboček, kde je vždy výběr a vklad hotovosti zajištěn pomocí našich bankomatů, chceme po vyhodnocení stávajících kroků dále rozšiřovat. Trend bude s největší pravděpodobností takový, že bezhotovostní pobočky spíše porostou ve velkých městech, kde máme velmi často více obchodních míst. Naší velkou výhodou oproti ostatním bankám je také partnerství s Českou poštou. Díky němu naši klienti mají a nadále mít budou možnost využít hotovostních služeb na více jak třech tisících pobočkách České pošty," dodala Buřičová z ČSOB.

Česká spořitelna, která má nejširší pobočkovou síť mezi tuzemskými bankami, provozuje nyní 26 bezhotovostních poboček. "Jen letos jsme do bezhotovostního režimu převedli 12 poboček. Ještě do konce letošního roku k tomu přistoupíme u dalších sedmi poboček. V příštím roce pak plánujeme převést dalších 14 až 21 poboček," říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Znamená to, že z celkového počtu zhruba 500 poboček bude příští tok každá desátá spořitelní pobočka bezhotovostní. Podle něj spořitelna plánuje mít v roce 2020 minimálně 15 procent cash-less poboček. "Klient může v budoucnu očekávat bezhotovostní pobočky v místech s dvěma a více pobočkami a v lokalitách s optimální koncentrací bankomatů, které umožňujících vklad i výběr hotovosti. Standardní součástí bezhotovostní pobočky je právě bankomat s možností vkladu a výběru, přičemž do konce roku budou bankomaty s možností vkladu a výběru na každé druhé pobočce České spořitelny," uvedl Hrubý.

Do snižování nákladů kolem manipulace s hotovostí na pobočkách se rozhodla výrazněji naskočit i Raiffeisenbank. "Aktuálně máme 16 poboček bez pokladní služby, do konce roku plánujeme převést do bezhotovostního režimu dalších dvacet," říká Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank.

Pátá největší tuzemská banka tak bude mít cash-less už téměř třicet procent z celkového počtu svých poboček. "V tomto trendu chceme pokračovat i příští rok. Nicméně ve všech případech mají klienti možnost využít vkladového bankomatu, který je na pobočce umístěn, tudíž mohou vybírat i ukládat hotovost dle potřeby, " dodala podobně jako ostatní mluvčí bank Kopecká.

UniCredit budovala síť bez hotovosti rovnou

Naopak banky Moneta a UniCredit Bank změny oproti současné situaci podle svých mluvčích nechystají. UniCredit má nyní nejvyšší podíl bezhotovostní poboček s instalovanými vkladovými bankomaty. Jde o 47 z celkového počtu 120 poboček této banky.

"Bezhotovostní pobočky byly součástí expanze pobočkové sítě, kterou UniCredit v Česku podnikl od roku 2010. "Cash-less pobočky, či obchodní místa jsou převážně v menších městech. V současné době úpravu poměru cash-less obchodních míst neplánujeme," uvedl mluvčí UniCredit Petr Plocek.

Moneta pak v současnosti provozuje 202 kamenných poboček, z toho jsou dvě pobočky bezhotovostní. "V současné době chceme poskytovat našim klientům ucelenou nabídku produktů a služeb, a tím pádem i možnost pracovat v pobočkách s hotovostí," řekl Jakub Švestka, mluvčí Monety.

Konec pokladniček?

Moderní vkladové bankomaty mimo jiných funkcí umožňují klientovi vkládat na účet kdykoliv a ušetřit poplatek, který mu banka účtuje za převzetí peněz na přepážce. Podmínkou pro uložení peněz je mít platební kartu, kterou vkladatel identifikuje účet pro připsání vkladu.

Výše vkladu je zpravidla limitována 300 tisíci korunami, nejmenší možný vklad je jedna bankovka. Ti, kteří například dětem spoří kovové dvaceti nebo padesátikoruny, tak budou čím dál častěji narážet na to, že v řadě bankovních poboček neuspějí. Složitější to může být i pro některé podnikatele s vyššími tržbami nebo s částí tržeb, obsahující více mincí. Banky tvrdí, že se pro podnikatele snaží najít individuální řešení.

"Pro klienty z řad podnikatelů a firem nabízíme na vybraných lokalitách možnost předávání hotovosti do banky prostřednictvím nočního trezoru, případně uzavřeného obalu, které dokážou pracovat i s mincemi," tvrdí mluvčí Komerční banky. Skupina ČSOB vedle vkladových bankomatů připravuje podle své mluvčí další alternativní řešení pro podnikatele.