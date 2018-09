+19 fotografií

Globální krize se rodila již na přelomu let 2006 a 2007. Poté, co se úrokové sazby v USA vyšplhaly za dva roky z jednoho procenta na více než pět, začal růst počet nesplácených hypotečních úvěrů. Na rekordní úroveň se dostal zejména počet "rizikových hypoték", tedy půjček poskytovaných méně bonitním klientům. Na jaře 2007 kvůli obavám, že by problémy hypoték mohly mít vliv na finanční sektor a celou ekonomiku, začaly výrazně padat americké akcie. Na snímku je zabavování domů. Foto: Reuters