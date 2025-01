Bude líp? Češi vyhlížejí letošní rok s nadějí, doufají, že si finančně polepší

Polovina Čechů očekává, že na tom letos bude finančně stejně nebo lépe než loni, před rokem to bylo zhruba 40 procent. Obavy z nového roku má pětina lidí, loni to byla čtvrtina. Finančně nejnáročnější události roku 2025 budou zejména vyúčtování za energie a výdaje na dovolenou. Vyplývá to z prosincového průzkumu poskytovatele půjček Provident Financial mezi více než tisícovkou respondentů.

"Vyúčtování energií označilo 46 procent dotázaných jako nejnáročnější výdaj v nastupujícím roce. Je dobře, že se lidé zamýšlejí, s jakými výdaji musí do budoucna počítat, a že umí vyhodnotit, které budou z hlediska domácích rozpočtů ty nejnáročnější," uvedl finanční analytik Provident Financial Petr Javůrek. Až 60 procent Čechů ve věku nad 54 let má z tohoto výdaje obavu. Mladší ročníky naopak počítají, že nejhorší pro ně letos budou útraty související s letní dovolenou. Tento rok za finančně stejný nebo lepší označilo proti loňskému roku o deset procentních bodů lidí více, ve srovnání s rokem 2023 pak o 18 procentních bodů. Obavy, jak lidé vyjdou, se naopak zmenšují. Na začátku předloňského roku se finanční situace obávalo 32 procent dotázaných, v loňském roce to bylo 25 procent a letos je to 21 procent. "Finanční situace českých domácností se stabilizuje několik let po sobě. V tomto roce dokonce vidíme podstatný nárůst počtu lidí, kteří očekávají dobrý rok z hlediska financí, což odráží i mírné zlepšování ekonomiky," dodal Javůrek. Související Jak moc Fiala ustřelil? Ekonom Janský řekl, kdy v Česku očekává "německé platy" 31:44 Téměř polovina Čechů nečeká v letošním roce podle průzkumu žádnou finanční změnu. Ve zvýšení platu věří 23 procent dotázaných, naopak 13 procent počítá se snížením. Proti loňskému roku narostla obava o ztrátu zaměstnání, má ji sedm procent lidí. Loni na začátku roku to bylo pět procent. Finanční předsevzetí si podle průzkumu nedává 47 procent Čechů, což je proti loňskému roku o čtyři procentní body více. Důležitost finančním předsevzetím dávají spíše mladší ročníky. Naopak skoro 60 procent respondentů ve věku nad 45 let je nepovažuje za nezbytné. Pětina dotázaných si plánuje spořit. Proti dvěma předchozím rokům lidé budou méně šetřit na volnočasových aktivitách a běžných výdajích. V případě, že lidé budou řešit nedostatek financí v tomto roce, pětina z nich se obrátí na rodinu. Mírně klesá počet lidí, kteří již dnes vědí, že se zadluží, nyní to jsou čtyři procenta, vyplývá dále z průzkumu.