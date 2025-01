Jak moc Fiala ustřelil? Ekonom Janský řekl, kdy v Česku očekává "německé platy"

“Nestane se to za 5 nebo za 10 let, ale pojďme se k tomu přiblížit,” komentuje ekonom Petr Janský výrok premiéra Petra Fialy (ODS) slibující dorovnání se německým platům do čtyř let. Nesouhlasí s jeho časovým odhadem, pozitivně však hodnotí vytyčený směr. “Středopravicový premiér mluví o zvyšování výdělků, to je skvělé,” říká v rozhovoru pro Spotlight.

Spotlight Aktuálně.cz - Petr Janský | Video: Tým Spotlight