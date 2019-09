Boeing řeší další problém se svými letadly. Na několika strojích se našly praskliny

Při útoku na severu Sinajského poloostrova v Bir al-Abdu přišlo o život sedm vojáků a jeden civilista. S odvoláním na sdělení egyptských bezpečnostních složek o tom v pátek informovala agentura Reuters. K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS) prostřednictvím své propagandistické agentury Amak. Dva vojáci byli při incidentu zraněni. Agentura Amak uvedla, že bojovníci IS zabili 15 lidí. Agentuře Reuters se ale tuto informaci nepodařilo ověřit. Egypt na Sinajském poloostrově bojuje už léta proti ozbrojeným povstalcům, z nichž někteří jsou napojeni na IS.