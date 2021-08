Axel Springer kupuje zpravodajský web Politico, podle zdrojů za miliardu USD

Německé vydavatelství Axel Springer koupí americkou společnost Politico, která provozuje stejnojmenný zpravodajský web. Německý podnik to ve čtvrtek uvedl v tiskové zprávě, o ceně se nezmiňuje. Podle zdrojů listu The New York Times jde o miliardu dolarů (21,7 miliardy Kč), německý list Handelsblatt hovoří o částce "nejméně 630 milionů eur".

Německé vydavatelství Axel Springer koupí americkou společnost Politico, která provozuje stejnojmenný zpravodajský web. Německý podnik to dnes uvedl v tiskové zprávě, o ceně se nezmiňuje. Podle zdrojů listu The New York Times jde o miliardu dolarů (21,7 miliardy Kč), německý list Handelsblatt hovoří o částce "nejméně 630 milionů eur". Související Německý list Bild chce spustit televizní stanici, nejlépe už před zářijovými volbami Axel Springer získá také zbylý poloviční podíl ve společném podniku Politico Europe. Transakce by měla být uzavřena do konce letošního roku. Německý podnik si nákupem rozšíří portfolio, do kterého spadají on-line mediální společnosti Insider či Morning Brew. Společný podnik Politico Europe vznikl v roce 2014, od roku 2019 je v zisku. Zakladatel společnosti Politico Robert Allbritton si udrží svou roli jak ve společnosti Politico, tak v sesterské firmě Protocol, která pokrývá dění v odvětví technologií. Související Facebook by mohl začít platit médiím za zpravodajství, připustil poprvé Zuckerberg Ve dvojici zpravodajských společností se zachovají vedoucí pozice také editoři. Politico bude fungovat nezávisle na dalších značkách, které spadají pod Axel Springer.