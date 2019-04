Facebook by mohl začít platit médiím za zpravodajství, připustil poprvé Zuckerberg

před 26 minutami

Facebook uvažuje o vytvoření speciálního produktu v rámci své sociální sítě, který by uživatelům zprostředkoval "vysoce kvalitní zpravodajství". Za materiály by mohla technologická společnost přímo platit vydavatelům, zatímco pro čtenáře by služba byla bezplatná. Šéf kalifornské společnosti Mark Zuckerberg to řekl v rozhovoru s ředitelem vydavatelství Axel Springer Mathiasem Döpfnerem.

Detaily ohledně nového záměru Facebooku jsou v tuto chvíli značně mlhavé. Technologický server Recode ale podotýká, že uvnitř firmy se o tématu diskutuje už měsíce. "Jak odcházející produktový šéf Chris Cox, tak vedoucí oddělení mediálních partnerství Campbell Brown tento projekt prosazují a Facebook už myšlenku speciální zpravodajské záložky interně testoval," uvádí americký web. Zuckerberg o projektu hovoří ve více než hodinovém rozhovoru s Döpfnerem, jehož záznam v pondělí umístil na svůj facebookový profil. "Hovořili jsme o roli, kterou kvalitní žurnalistika hraje v budování informovaných komunit a o tom, jakými principy by se měl Facebook řídit při vytváření zpravodajské záložky na šíření více vysoce kvalitních zpráv," napsal k videu Zuckerberg. V rozhovoru se šéfem Axel Springer uvedl, že ve zvláštní zpravodajské platformě na Facebooku vidí "skutečnou příležitost pro vydavatele, jak dosáhnout lepšího zpeněžení" obsahu. "Facebook by potenciálně mohl mít s vydavateli přímý vztah, aby mohl zajistit, že jejich obsah bude dostupný, pakliže bude opravdu vysoce kvalitní," řekl zakladatel sociální sítě. Žádné plány na účtování poplatků od uživatelů při tom nezmínil. Polské noviny bojují za ochranu autorství na webech. Vyšly s prázdnou titulní stranou číst článek Média připomínají, že ze strany Facebooku by šlo o výraznou změnu kurzu poté, co se před rokem rozhodl snížit prioritu mediálních materiálů na "hlavní stránce" uživatelů ve prospěch příspěvků od přátel a rodinných příslušníků. Předchozí snahy společnosti o spolupráci s médii byly navíc podle magazínu Wired rozpačité. "Sociální síť také dříve zkoumala vytvoření zvláštního feedu pro vydavatele, ale projekt zavrhla. Aniž bychom věděli více, musíme si počkat, co, jestli vůbec něco, bude tentokrát jinak," píše Wired. Reportérka agentury Bloomberg Sarah Frierová nicméně na twitteru upozornila na jednu důležitou novou okolnost, kterou je nedávno schválená evropská reforma autorského práva. "Zuckerbergovo vyjádření o tom, že nyní zvažuje placení vydavatelům za obsah, přichází vhodně týden poté, co EU odhlasovala, že jim (Facebooku) to stejně nařídí," napsala. Přehled Přehledně: Jak se změní internet? Z Ulož.to mohou zmizet filmy, ze Seznamu články