Žádná Čína, ruský UAZ našel netradičního spojence. Auta bude vyrábět v Karibiku

S ruským automobilovým průmyslem to jde od invaze země na Ukrajinu od desíti k pěti. Chybějící bezpečnostní a komfortní prvky, které loni vrátily většinu modelů zpátky do 80. let, se sice postupně především čínskou cestou povedlo nahradit, kromě říše středu ale zdecimovanému autoprůmyslu moc partnerů nezůstalo. Teď se rýsuje jeden staronový: Kuba.

Vztahy mezi Ruskem a Kubou jsou už od dob Sovětského svazu velmi vstřícné. Loni v listopadu například kubánský prezident Miguel Díaz-Canel zavítal na návštěvu do Ruska a spolu s Vladimirem Putinem také odhalil sochu Fidela Castra. V jeho delegaci přitom bylo hned několik ministrů, kteří podle tehdejších zpráv jednali s Ruskem o dodávkách mimo jiné obilí či ropy. Pro kontext dodejme, že západní sankce nejsou uvalené jen na Rusko, ale dlouhodobě i na Kubu, země se navíc potýká s ekonomickou krizí. Související Už zase mlátí Rusy čepicemi. Další Moskvič přijíždí znovu z Číny a ani teď není sám 10 fotografií Schůzky přitom zjevně přinesly ovoce, protože podle agentury Interfax se v minulém týdnu povedlo mezi oběma zeměmi dojednat spolupráci až na třiceti investičních projektech. Ty se týkají různých odvětví, z pohledu aut je ale nejzajímavější skutečnost, že by se už o prázdninách měly začít na Kubě montovat automobily UAZ. Podle informací deníku Izvestija půjde o takzvané SKD - tedy semi knocked-down - sady. To znamená, že UAZ dodá na Kubu auta v rozloženém stavu a v tamní továrně se pak budou vozy zase skládat dohromady. Chybět by podle Interfaxu nemělo ani servisní centrum pro jejich opravy a údržbu. Kubánci mají údajně zájem především o dva modely. Užitkový pick-up Profi a sanitky, které UAZ staví na základech buchanky - tedy modelu, jehož historie sahá až do 50. let. Řada Profi je přece jen modernější, valník s jednoduchou nebo dvojitou kabinou a různými velikostmi ložné plochy se vyrábí od roku 2017. Pod kapotou má 2,7litrový benzinový čtyřválec o výkonu 110 kilowattů s pohonem jedné nebo 105 kilowattů s pohonem obou náprav. Buchanka má pod kapotou taktéž 2,7litrový čtyřválec, ovšem s výkonem 82 kilowattů a s pohonem všech kol, který mimochodem od minulého roku vzhledem k úlevám v ruských předpisech plní normu Euro 0. UAZ Profi i přes rozvolnění zvládá alespoň Euro 2. Související Nesmrtelný bochník chleba, co projede vším. Legendární buchanku vyrábí UAZ už 63 let 28 fotografií Dá se předpokládat, že kubánské vozy UAZ bude využívat především stát, případně jím řízené podniky a instituce. Připomeňme, že Kuba se stala takovým automobilovým skanzenem. Po kubánské revoluci v roce 1959, která přinesla komunistické vedení země v čele s Fidelem Castrem, totiž Amerika uvalila přísné embargo na vývoz svého zboží na ostrov. Nová kubánská vláda zároveň udělala soukromé vlastnictví auta ilegálním a jeho koupi umožnila jen některým privilegovaným skupinám se zvláštním povolením. Dlouhá léta se pravidla neměnila, tamní silnice tak zamrzly v 50. letech - kdo měl auto před rokem 1959, mohl si ho nechat. V takovém případě šlo většinou o vozy americké výroby, později se na karibský ostrov dostávala především auta socialistických značek. Postupné uvolňování omezení spojených s nákupem a vlastnictvím aut začalo v roce 2011, o tři roky později si dokonce Kubánci mohli po dlouhé době legálně koupit nové či ojeté auto. Vysoká daň však vyhnala ceny i levných aut do astronomických výšin. Před šesti lety na Kubu importovala 344 aut Lada, určené byly taxislužbám a státním půjčovnám, kromě ruských aut se mezi novými vozy na ostrově objevila především auta čínské výroby.

