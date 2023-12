Velké stěhování vlajkové lodi. Škoda Superb se začala vyrábět na Slovensku

Už před třemi roky se Škoda Auto rozhodla, že přesune výrobu své vlajkové lodi Superb poprvé mimo Česko. Za nový domov liftbacku a kombi na pomezí střední a vyšší střední třídy byla vybrána Bratislava a tamní závod koncernu Volkswagen. A právě dnes, tedy v pátek 1. prosince, začaly z linek sjíždět první automobily.

Zatím se jedná jen o kombíky, liftbacky se přidají až v prvním čtvrtletí příštího roku. Zároveň také zahájení produkce čtvrté generace úplně neznamená definitivní konec té třetí, které se mimochodem doposud prodalo na 850 tisíc kusů. Automobilka uvedla, že liftback bude z Kvasin - kde se Superb kompletoval od první generace - sjíždět do konce letošního roku, kombi pak až do dubna roku příštího.

"Přesunem modelu Superb do Bratislavy vytvoří Škoda v závodě v Kvasinách od léta 2024 kapacitu pro výrobu vozů Octavia. Díky tomu bude zároveň možné v továrně v Mladé Boleslavi vyrábět více elektromobilů," předestírá Škoda ve své tiskové zprávě, co se s uvolněnými výrobními kapacitami bude dít dál. Právě přesunem své vlajkové lodi do slovenské metropole se automobilce v této otázce částečně rozvážou ruce.

Do roku 2026 totiž vedle Enyaqu ve dvou karosářských variantách chce Škoda Auto vyrábět také čtyři další elektromobily. Minimálně jeden z nich, malé SUV, sourozenec chystaných Volkswagenu ID.2 či Cupry UrbanRebel, ale bude určitě vyjíždět ze závodu ve Španělsku. Přesto přesun Superbu uvolní automobilce kapacity, které pro ni budou k dalšímu růstu nezbytné.

V Bratislavě se ukončí výroba modelu Karoq na konci prosince. Na stejné lince jako Superb se pak bude nově vyrábět i devátý Volkswagen Passat, jehož technický vývoj Škoda Auto vedla, a který tak je prakticky sourozencem vlajkové lodi mladoboleslavské automobilky, jen s jiným kabátkem. Superb s Passatem sdílejí 90 procent karosářských dílů.

Pro Passat jde tak trochu o návrat ke kořenům. Počátkem 90. let, kdy VW koupil závod tehdy pojmenovaný Bratislavské automobilové závody (BAZ) v Devínské Nové Vsi, se tam totiž vyráběla i jeho třetí generace.

Pro výrobu Superbu například v Bratislavě vybudovali novou karosárnu v hale, která se nepoužívala. Zástupci Škody při oficiálním spuštění výroby novinářům sdělili, že maximální výrobní kapacita je 687 karoserií denně, až naběhne třísměnný provoz a poměr passatů a superbů se bude různit podle poptávky.

Proměnou prošla i montážní hala, kde se mimochodem v minulosti montovaly elektrické minivozy VW e-Up, Škoda Citigoe a Seat Mii. Ta je nyní uzpůsobená k výrobě plug-in hybridů. Ty přitom vznikají na jedné lince s klasickými spalovacími motory. Superb do zásuvky se však bude vyrábět jen s karoserií kombi, díky větší baterii s kapacitou 25,7 kWh pak na jedno nabití ujede přes sto kilometrů. Zároveň bude auto možné dobíjet stejnosměrným proudem o výkonu 50 kW, což mezi plug-in hybridy ostatních značek není běžné.

Superb do zásuvky je ale zatím hudbou měsíců budoucích, momentálně lze totiž kombi objednávat jen s jediným motorem: dvoulitrovým turbodieselem o výkonu 110 kilowattů a s dvouspojkovým automatem DSG. V nižší výbavě Selection stojí auto od 1,035 milionu korun, lépe vybavená verze Laurin & Klement je o 200 tisíc dražší. Fyzicky se ale auta k zákazníkům dostanou až ve druhém čtvrtletí příštího roku. Ve čtvrtém čtvrtletí pak nabídku rozšíří sportovně laděná varianta Sportline, naopak s terénním kombi Scout se už nepočítá.

Kromě 110kW turbodieselu čekají na Superb i další spalovací motory. Třeba dvoulitrový turbodiesel bude k dispozici i ve verzi se 142 kilowatty a pohonem všech kol. Benzinové motory jsou pak tři: mildhybridní patnáctistovku se 110 kW doplňuje dvoulitr TSI se 150 nebo 195 kW. Nejvýkonnější motorizace se nabízí výhradně s pohonem všech kol, zbylé dvě jsou předokolky. Všechny motory pak mají standardně dvouspojkový automat DSG.