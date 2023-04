Auta ze seriálu Volha. Estébáci v Lancii, televize v Roburu a tyrkysová carevna

Zatímco loni Česká televize bořila rekordy ve sledovanosti krimiseriálem Devadesátky, letos se v oblasti dobových seriálů vrátila ještě o dvě dekády zpátky. Série Volha začíná v 70. letech a vypráví fiktivní příběh řidiče Standy Pekárka, který jezdí pro Československou televizi. Nepřekvapí proto, že podobně jako v Devadesátkách i v novém seriálu hrají důležitou roli automobily.

"Celkem jsme použili asi 160 automobilů. Většinou zapůjčených od soukromníků nebo z muzeí," říká Michal Srb, který auta pro seriál Volha - podobně jako třeba pro loňské Devadesátky - sháněl. Většinu seriálového autoparku tvoří auta východoevropských značek. Wartburg, Trabant, Lada, Tatra, Škoda - a samozřejmě i GAZ Volha.

Vzhledem k názvu pětidílného seriálu, který vznikl podle knižní předlohy Karla Hynie a natočil ho režisér Jan Pachl, nepřekvapí, které auto je v seriálu tím ústředním. Hlavní postava řidiče Standy Pekárka, kterého hraje Kryštof Hádek, má už při nástupu do Československé televize jeden velký sen: řídit Volhu a na zadním sedadle vozit "Gotťáka". Na scéně se sovětská limuzína, které se přezdívá carevna, objeví hned zkraje seriálu.

Je tyrkysová a má na sobě samozřejmě loga Československé televize. Než se k ní ale Pekárek propracuje, musí si něco odjezdit i na "stejšnu", tedy Škodě 1202 STW. "Kryštof Hádek je velmi zručný a technický typ. Uměl hned jezdit prakticky se vším, včetně 'stejšna' s obráceným řazením," chválí herce Srb.

Kromě škodovky a Volhy 21 se postava Standy Pekárka v pozdějších dílech, kdy se vývoj posune dopředu i časově, dočká také třeba novější Volhy 24. I kvůli postupnému časovému posunu v pozdějších epizodách se na scéně objeví celý velmi zajímavý průřez tím, co v Československu vlastně kdysi jezdilo.

Mimochodem ve druhém díle se Volha 21 připlete do nehody s Tatrou 603 ředitele televize. Ačkoliv v záběru je slyšet skřípání plechů, reálně se samozřejmě auta nesrazila. Už jen proto, že by to znamenalo prakticky nevyčíslitelnou škodu.

Československá televize má ale ve svém vozovém parku, který v seriálu spravuje postava Míly Vyhnálka hraná Jiřím Lábusem, i spoustu dalších aut. Jedním z nejcharakterističtějších je béžovohnědý Robur, kterým jezdí televizní štáb třeba na natáčení v exteriérech.

Nejde o klasický minibus ani dodávku, ale jakousi kombinaci obou typů, kterou televize skutečně používala. V nákladovém prostoru vozila kamery a další potřebné vybavení. Celkem se pak podle Srba v celém seriálu objeví čtyři různé Robury včetně toho asi nejznámějšího - valníku s plachtou.

Mimochodem právě televizní Robur, Volha a Škoda 1202 STW, tedy tři ústřední modely ze seriálu, musely být podle požadavků architektů a režiséra přestříkány do barvy dle dobového vzorníku. Vše samozřejmě po dohodě s jejich majiteli.

V některých scénách se objevují i auta méně známých socialistických značek. To je případ třeba jugoslávské sanitky IMV. Do jedné konkrétní scény bylo totiž podle Michala Srba potřeba sehnat dobovou sanitku s vyšší střechou, čemuž běžně používané Škody 1201 nebo 1202 úplně nevyhovovaly. Proto se objeví i tento jinak poměrně netradiční automobil.

Nejen socialistická auta se proháněla po československých silnicích v 70. a 80. letech. A tak můžete na ulici vidět třeba zaparkovaný Citroën DS, na obrazovce se objeví i krémový Ford Cortina a fanoušky italských aut jistě potěší hnědá Lancia Beta. "Tím autem jezdili 'estébáci'," vysvětluje Michal Srb. "Třeba toto konkrétní auto jsme kupovali, i když ne přímo pro seriál Volha," dodává.