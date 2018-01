VIDEO: Jezdcem Dakaru v obýváku? Chystá se závodní hra o nejslavnější rallye světa

před 2 hodinami

Hra určená pro PC a konzole nabídne otevřený svět o velikosti 15 tisíc metrů čtverečních. Bude možné řídit závodní speciály, tahače, motocykly i čtyřkolky.

Fanoušci nejslavnější rallye světa si ještě letos budou moci vyzkoušet, jaké to je závodit v nepřehledné jihoamerické krajině. Do prodeje by se totiž měla dostat zvodní hra Dakar 18, která vyjde ke 40. výročí závodů a zároveň k 10. výročí od doby, kdy se soutěž přesunula z Afriky do Jižní Ameriky.



Aby měl hráč co největší zážitek z volného prostoru, slibují vývojáři neobvykle velkou herní plochu otevřeného světa. K dispozici by mělo být na 15 tisíc kilometrů čtverečních volné krajiny, kudy povedou trasy jednotlivých etap. Pro představu - například Středočeský kraj má rozlohu 11 tisíc kilometrů čtverečních.

Jak naznačuje trailer, ve hře si bude možné vyzkoušet řízení všech závodních speciálů, tedy aut, motocyklů, tahačů nebo čtyřkolek. K dispozici bude off-line hraní pro jednoho i multiplayer.



Hra bude dostupná nejen na běžné počítače, ale také na PlaySatiton 4 a Xbox One. Dakar 4 vydává studio Deep Silver, přesnější čas zahájení prodeje zatím nepublikovalo.