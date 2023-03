Obytná Tatra hvězdou výstavy karavanů. Na jaře vyráží po vlastní ose do Maroka

Jmenuje se Jitka. Mohlo by se říct, že jako ta nejznámější kráva. Ve skutečnosti to má znamenat Jedinečný Individuální Terénně-Karavanový Automobil. Obytná Tatra láká pozornost na výstavě obytných aut a karavanů, která probíhá až do neděle v prostorách PVA Letňany.

"Kolik stála nevím, svůj čas jsem si neúčtoval, přestože jsme si spoustu věcí vyrobil," připouští Václav Kvapil ze strojírenské firmy Laser Centrum. V jedné z hal letňanského výstaviště stojí jeho zbrusu nový obytný vůz. Související Na srazu obytných Avií: přestavby ohromí důmyslností, lidé s nimi jezdí i celý rok 26 fotografií Ne tak ledajaký, jde o Tatru T815. Říká jí Jitka, což má znamenat Jedinečný Individuální Terénně-Karavanový Automobil. Pracovalo se na ní zhruba čtyři roky, z toho dva a půl roku trvala samotná stavba. Václav Kvapil získal od kopřivnické firmy vůz v relativně standardním provedení, poté spolupracoval s mnoha českými firmami na jednotlivých úpravách, včetně známého výrobce nástaveb KOV Velim. Co šlo, ve své firmě specializující se na obrábění kovových dílů, si vyrobili sami. Nejtěžší prý bylo kompletní řešení elektroinstalace. Jitka je jediná obytná Tatra svého druhu a v Letňanech měla svou výstavní premiéru. Cestovat v ní může až pět osob, každý má samostatné sezení. Tři lidé se vyspí uvnitř, dva ve stanu na střeše. Na ní se dostane skrz samostatný průlez z kabiny. Otřepaná fráze, že Tatra nezná bratra, tady platí do puntíku. Speciál je schopen fungovat v nejextrémnějších podmínkách, v teplotách od minus 40 do plus 50 °C. Toaleta má drtič, není tedy potřeba žádná chemie, do nádrže na odpadní vodu se vejde 180 litrů a je vyhřívaná. Vše funguje na naftu - je tu i dieselová centrála - a elektřinu, žádný plyn. Pitné vody je k dispozici 600 litrů. "Takže by tu člověk úplně bezobslužně zvládl vydržet měsíc," popisuje vlastnosti auta jeho majitel. Související Podzimní Balt je ráj, když počasí vyjde. S obytným Volkswagenem v Polsku i Německu 46 fotografií Už za týden s autem vyráží na šest týdnů do Maroka, po vlastní ose a zpočátku sám. Rodina za ním dorazí až později letecky. "Už mám expediční Toyotu Hilux a před lety jsem s ní byl na Gibraltaru. Takže mám představu, jak dlouhá cesta, a to po dálnici, mě s Tatrou čeká," říká Václav Kvapil, že zrovna na tuto část cesty se moc netěší. Na zbytek samozřejmě moc. Tatra je v Letňanech v obležení a návštěvníci tuto stavbu oceňují. Haly plné obytňáků Letošní výstava ForCaravan už během prvního otevíracího dnes přilákala ohromné množství lidí. Ukazuje se, že o cestování obytným autem nebo s karavanem je stále velký zájem, snad ještě větší, než byl v době pandemie covidu. Haly proto byly plné mnoha typy aut, od těch nejluxusnějších vozidel v ceně deseti milionů až po ta nejdostupnější řešení, kterými jsou obytné vestavby i do běžných aut. A tak je možné vidět i moduly například do Škody Octavia Combi. Podívejte se do galerie.

