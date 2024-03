Je už po boomu karavaningu? Veletrh je letos bez senzací, až na obytňák za 20 milionů

V prostorách PVA Letňany probíhá až do neděle veletrh For Caravan, na kterém se představují obytné vozy, přívěsy a vše pro nadšence do cestování s domem na kolech. Ve vzduchu je trochu cítit, že trh očekává, co bude.

Do Letňan už tradičně o víkendu 15. až 17. března míří zájemci o obytná auta a karavany na veletrh For Caravan. Haly jsou plné vozů mnoha značek. Přestože návštěvníků je také dost, přece jen je ve vzduchu cítit trochu jiná nálada než v období těsně po covidu, kdy se dalo mluvit přímo o boomu karavaningu. Související Obytná Tatra hvězdou výstavy karavanů. Na jaře vyráží po vlastní ose do Maroka 58 fotografií "Je pravda, že trh teď spíš čeká, co bude. Nepřestavují se žádné bombastické novinky. Myslím, že také opadl zájem o vestavby do menších dodávek. I proto je tu letos moc neuvidíte," říká Jaroslav Vavera, šéfredaktor časopisu Caravan. "Už tu nejsou mezi návštěvníky tolik vidět ti, kteří uvažovali o koupi obytného auta proto, že nebylo možné cestovat standardním způsobem a využívat standardní ubytovací zařízení," popisuje Vavera během pátečního odpoledne. "Zkrátka je znát, že střední třída, která přemýšlela o voze, které se před dvěma lety dalo pořídit za 1,2 milionu, si takovou investici dnes už rozmýšlí. I proto, že dnes spíš vyjde o půl milionu více, auta zdražila. Hotely jsou levnější," dodává. Zásadní věc, která prodeje domů na kolečkách ovlivnila, je podle něj také změna zákona, kdy lze uplatnit odpočet DPH u aut maximálně do hranice dvou milionů korun. Toto omezení začalo platit od ledna tohoto roku. Naprostá většina lidí, kteří si kupují obytné auto nebo karavan, tak dělají takzvaně "na firmu". Související Museli sbírat železo a rozdávat litry slivovice. Hasiči mají Pragu V3S jménem Miloš 31 fotografií Proto se podle Vavery dá očekávat, že prodeje těchto volnočasových aut zřejmě klesnou a vytříbí se trh. "Ale zatím na čelních sklech nevidíme cedule se slevami, takže vyloženě o poklesu trhu mluvit nemůžeme," dodává Vavera. Nejžádanější jsou podle něj nadále tak zvané polointegrované vozy na podvozcích dodávek, nejčastěji Fiatu Ducato. A oblíbené jsou pořád obytné přívěsy. Těch byla plná polovina jedné z hal.



Zatímco loni byla největší hvězdou veletrhu Tatra 815 jménem Jitka, kterou si postavil cestovatel Václav Kvapil, letos ani podle Vavery se na akci neukázala žádná nečekaná senzace. Související V Americe prodávají netradiční Tatru. Náklaďák z devadesátek má zajímavou historii 18 fotografií Nejvíc pozornosti tak budily luxusní obytné vozy firmy Concorde. Prohlédnout si je na vlastní oči přitom nebylo snadné, stánek měl zábrany a do vozů byli návštěvníci vpuštěni pouze s hosteskou a buď bosí, nebo s návleky na obuvi. Pozornost tak budil nejdražší model Concorde Liner 1095 GI, který vyjde v přepočtu na 19,6 milionu korun. Připomínal spíš luxusní autobus nebo náklaďák, základem mu je podvozek Mercedesu Actros 1833 L. Na délku měří 11 metrů, na výšku čtyři metry a váží 18 tun. Vzadu má garáž, na výstavě na rampě parkovala červená a nepřehlédnutelná Alpine A110. Hosteska představovala největší přednosti vozu. Má příslušenství srovnatelné se skutečným bytem, nechybí ani sušička na prádlo, obytný model se pyšní precizním zpracováním, luxusně vybavenou ložnicí i oddělenou toaletou od sprchového koutu. Na fotografie se podívejte do galerie.