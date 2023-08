V Praze přibývá automobilů, meziročně o 41 tisíc. Pražané ale jezdí méně

Počet aut v Praze roste, meziročně jich přibylo skoro 41 tisíc. Vyplývá to z ročenky Technické správy komunikací za rok 2022, kterou citovala ČTK. Celkem je v hlavním městě registrovaných 1,258 milionu automobilů, ročně pak řidiči najeli 22,8 milionu kilometrů.

Z celkového počtu vozidel registrovaných v Praze - nutně to však neznamená, že všechna jezdí v hlavním městě skutečně jezdí - je většina osobních, kterých je více než jeden milion. V roce 2021 evidovaly úřady v metropoli necelých 971 tisíc osobních aut, v roce 2020 jich bylo skoro 926 tisíc.

Vývoj počtu aut registrovaných v Praze

Celkový počet aut Počet osobních aut 1961 93 106 44 891 1990 428 769 336 037 2000 746 832 620 663 2015 941 145 740 745 2020 1 160 982 925 716 2021 1 217 344 970 755 2022 1 258 144 1 003 728

Ve srovnání se zbytkem Česka tvoří množství aut registrovaných v metropoli necelou sedminu celkového počtu aut v republice. Nejvíc jich v Praze přibylo v letech 1990 až 2000, kdy se jejich počet zdvojnásobil.

Po Praze loni řidiči najeli 22,813 milionu kilometrů, když v roce 2021 to bylo 22,956 milionu a o rok dříve 21,482 milionu kilometrů. Stejně jako v uplynulých letech, nejvíc najela osobní auta. Celkem je v Praze 4068 kilometrů komunikací.

V uplynulých dvou letech se proměnila intenzita dopravy. V roce 2020 meziročně klesla o osm procent, v roce 2021 vzrostla a skoro vyrovnala předcovidový rok 2019 a na zhruba stejné úrovni se držela i loni. Zatímco v centru města byla intenzita v meziročním srovnání stejná, část aut ubyla na takzvaném vnějším kordonu.

Nejvytíženější komunikací byl loni Barrandovský most, a to i přesto, že jej silničáři přes léto opravovali a byl na něm omezen provoz. Po mostě denně projelo 139 tisíc aut, meziročně asi o tři tisícovky méně. Druhou nejvytíženější byla Jižní spojka v úseku Chodovská - V korytech, kde projelo 129 tisíc aut a na třetím místě Jižní spojka mezi ulicemi 5. května a Vídeňská. Barrandovský most je zároveň nejvytíženějším mostem přes Vltavu. Za ním jsou na druhém místě Hlávkův a třetí Radotínský společně s mostem Barikádníků.

Nejvytíženější běžnou křižovatkou bylo křížení Černokostelecké s Průmyslovou s denním provozem 70 tisíc aut. Na druhém místě křižovatka Podebradská-Kbelská, která byla nejvytíženější v roce 2021. Nejzatíženější takzvanou mimoúrovňovou křižovatkou je křížení 5. května a Jižní spojky s 209 tisíci auty. Nejvíc řidičů projelo Dejvický tunel, denně jej využilo 93 tisíc vozů.

V meziročním srovnání se od roku 2010 ani loni nezměnila obsazenost v automobilech. Ta se v centru drží na 1,3 člověka na jedno vozidlo. Pro srovnání v roce 1990 to bylo 1,71, v roce 2000 pak 1,44 osob na vůz.