Už zase vrčí. Naftové Berlingo nestojí majlant, zvládá dálky a jezdí za málo

Pod kapotu Citroënu Berlingo se po dvouleté elektromobilní pauze vrací spalovací motory. Redakčním testem prošla silnější naftová verze s automatickou převodovkou.

V dobách před covidem bylo Berlingo nejprodávanějším Citroënem v Česku, automobilka jich v tuzemsku běžně udala dva a půl tisíce ročně. Když však před dvěma lety Stellantis oznámil, že auto bude napříště už jen elektrické, zájemci se rázem počítali nikoliv na tisíce, ale pouhé desítky.

Spalovací Berlingo je tedy k radosti všech zpět, k návratu si ovšem pomohlo drobným trikem. Prodává se nikoliv jako osobní, ale nákladní automobil, což je uvedeno i v technickém průkazu. Mřížku mezi sedadly a zavazadlovým prostorem, kterou má jinak nákladní verze standardně, automobilka před prodejem zákazníkovi na vlastní náklady odstraní. Alternativně si ji však může ponechat, pokud mu to vyhovuje.

Takový postup je v dnešní době nutný, aby se automobilka vyhnula placení pokut za flotilové emise CO2, jež zase souvisí se spotřebou paliva. A normovaná spotřeba paliva nemůže být u krychlovitého auta s výškou přes metr osmdesát úplně nízká, zvlášť když se musí obejít bez jakékoliv formy hybridizace.

Vše je ale relativní, jak se ukázalo během testovacího lednového týdne, kdy na silnicích panovaly tuhé mrazy. Na krátkých pojížďkách si Berlingo řeklo o 7,8 litru nafty, dlouhé cesty odměnilo spotřebou 5,6 litru. S padesáti litry v nádrži jsme tak ujeli celkem 580 kilometrů, přičemž podle palubního počítače bychom zvládli dalších 220. To by byla slušná spotřeba i v létě, natož pak za situace, kdy se celodenní teploty držely hluboko pod nulou.

Hlavní zásluhu lze v tomto případě připsat úsporné čtyřválcové patnáctistovce v kombinaci s osmistupňovým automatem, který i při dálničních rychlostech drží otáčky lehce nad dvěma tisíci. Může si to dovolit, protože motor má dost síly zrychlit i hluboko pod touto hranicí. Zběsilé podřazování při akceleraci je Berlingu cizí, automat pracuje naprosto hladce a nenápadně.

Přestavba z užitkové verze dělá z Berlinga trochu jiné auto, z nabídky zmizelo třeba střešní okno nebo úložné boxy mezi předními sedadly. Na druhou stranu díky zesílené zadní nápravě teď uveze pozoruhodných osm metráků nákladu, takže přetížit jej při cestě na dovolenou je prakticky nemožné. Vpředu používá klasické zavěšení kol McPherson, vzadu pak vlečenou nápravu s torzní tyčí.

Citroën Berlingo M Profi Plus Motor: přeplňovaný naftový čtyřválec, 1499 cm3

Výkon: 96 kW / 131 k při 3750 ot./min

Točivý moment: 300 Nm při 1750 ot./min

Nejvyšší rychlost: 184 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: údaj není k dispozici

Kombinovaná spotřeba: 6,0 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 597 - 3000 l

Cena: od 722 000 Kč

Interiér může být nově maximálně pětimístný, což platí pro krátkou i dlouhou verzi karoserie. Každé z trojice zadních sedadel má stejnou velikost, jejich sklopená opěradla pak sice s podlahou kufru netvoří ideální rovinu, jako místo pro nouzové přespání si však citroën se sympaticky vysokým stropem představit lze.

Berlingo s automatem je v nabídce pouze ve spojení s nejvyšší nabídkou Shine, která obsahuje například dvouzónovou klimatizaci, kožený volant, mlhovky nebo infotainment s osmipalcovým displejem. Právě na něm je nejvíce znát, že auto už má šest let od premiéry.

Navigace sice funguje bezchybně, ale adresu do vyhledávače je třeba zadat přesně. Couvací kamera by si zasloužila lepší rozlišení a jediný USB port pro nabíjení telefonu na celé auto nemusí stačit. Také potkávací a dálková světla jsou výhradně halogenová - hlavně na deštěm potemnělé vozovce by jejich světlo mohlo být intenzivnější.

Zdá se, že většinu výtek řeší facelift, který Citroën představil koncem uplynulého roku. Modernizované Berlingo má dorazit už na jaře, avšak na trh EU opět jen jako elektromobil. Zda se českému zastoupení znovu podaří nabídnout i spalovací verze, není dosud jisté.