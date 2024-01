Útok na Teslu a továrna kousek od hranic s Českem. Čínský BYD dále expanduje

Čínský výrobce elektromobilů a hybridních vozů BYD v loňském roce zvýšil celkový prodej o 62 procent na zhruba tři miliony vozů. Oznámila to v pondělí automobilka. V samotném čtvrtém čtvrtletí prodala rekordních 526 409 vozů s čistě elektrickým pohonem.

Rekordní čísla by také mohla znamenat, že na čtvrtletní bázi vystřídá BYD poprvé amerického konkurenta Tesla na postu největšího světového prodejce vozů s čistě elektrickým pohonem, napsala agentura Bloomberg.

Tesla zveřejní údaje o prodeji v úterý. Analytici podle agentury Bloomberg předpokládají, že Tesla vykáže za čtvrté čtvrtletí odbyt kolem 483 200 vozů s čistě elektrickým pohonem.

V celém loňském roce prodala společnost BYD zhruba 1,6 milionu vozů s čistě elektrickým pohonem a zhruba 1,4 milionu plug-in hybridů. Ve třetím čtvrtletí BYD prodala 431 603 vozů s čistě elektrickým pohonem, zatímco Tesla jich dodala zákazníkům 435 059.

Posilování čínský pozic

Koncem prosince BYD oficiálně potvrdil informaci, že svou první evropskou továrnu na osobní automobily postaví v Maďarsku ve městě Segedín. Ta by měla vytvořit tisíce nových pracovních míst a podle ministra zahraničí Petera Szijjarta (Fidesz) by také mělo jít o jednu z největších investic v historii země. Konkrétní čísla ani automobilka, ani maďarská vláda neprozradily.

Bloomberg nicméně informuje o tom, že premiér Viktor Orbán (Fidesz) přiklepl průmyslovému parku v Segedínu dotaci ve výši 46,3 miliard forintů (asi tři miliardy korun). Ta by měla jít na modernizaci infrastruktury, továrna BYD ale jako důvod přímo jmenovaná není.

Číňané již v Maďarsku provozují továrnu ve městě Komárom u slovenských hranic, která vyrábí autobusy s elektrickým pohonem. Loni také značka oznámila investici do nového výrobního závodu v Brazílii.

Stavbou závodu na evropské půdě by se také značka BYD mohla vyhnout potenciálním dovozním clům na čínská auta, o jejichž zavedení se na základě vyšetřování čínského dotačního systému Evropskou komisí spekuluje. Také by to mělo pomoci urychlit expanzi na evropské trhy s elektromobily a snížit závislost Číňanů na domácím trhu. V Česku se zatím modely jako Dolphin, Atto 3 nebo Seal neprodávají.

Pro evropské automobilky, například německý koncern Volkswagen, plánovaná továrna BYD znamená vyhlídku na dalšího silného konkurenta na evropském trhu s elektromobily. Přitom o čínskou továrnu se ucházely i země jako Německo nebo Francie. BYD nakonec nebude první značkou, která v Maďarsku vyrábí - závody tam dlouhodobě mají Suzuki, Audi a Mercedes-Benz, BMW pak v roce 2025 otevře novou továrnu pro chystané elektromobily řady Neue Klasse.