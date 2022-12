Největší držáky podle německých STK. Nekazí se sporťáky, na špičce je ale rodinné MPV

Organizace TÜV Süd vydala každoroční žebříček spolehlivosti automobilů v různých věkových kategoriích. Vychází přitom z dat německé obdoby našich STK, která pracují s počtem aut, co u kontroly neprojdou kvůli závažným nebo nebezpečným závadám. Na Aktuálně.cz jste si už mohli přečíst, že nejméně spolehlivou ojetinou je Dacia Logan. Kdo je ale na opačném konci žebříčku?

Jak jsme psali již v přehledu nejméně spolehlivých ojetin, z letošního ročníku reportu TÜV Süd vyplývá, že počet aut, která technickou kontrolou neprojdou, roste. Jestliže minulý rok byl podíl závažných problémů 17,9 procenta, letos je to 20,2 procenta. Jedná se tedy až o pětinu z celkem 9,5 milionu prohlídek. Stoupl i průměrný věk vozového parku v Německu, poprvé překročil hranici deseti let. Pořád to ale většinou znamená auta plnící alespoň normu Euro 5.

Důvod zvýšení věku a zhoršení technické způsobilosti? Pandemie koronaviru, která zvýšila zájem o ojetá auta, a také nájezd aut obecně. A v době, kdy lidé kvůli rostoucí inflaci i dražším energiím obecně více šetří, spousta z nich šetří právě i na svém autě. Zároveň se zhoršila dostupnost nových aut kvůli problémům s dodávkami, spousta zájemců se tak zkrátka musí obrátit na nabídku starších vozidel.

Zatímco nejméně spolehlivým autem se podle reportu stala Dacia Logan a obecně modely rumunského výrobce, případně levnější auta dalších značek, obsadily poslední místa, za premianty jsou auta prémiových značek. Celkovým vítězem se letos stal Mercedes-Benz třídy B, jehož podíl závažných závad byl v průměru jen dvouprocentní (Logan se dostal na 11,6 procenta).

MPV s trojcípou hvězdou ale z dílčích věkových kategorií opanovalo jen auta do tří let věku. Všude jinde je na prvním místě jiný model: Porsche 911. I na dalších místech se v různých věkových skupinách objevují modely Porsche, případně další sportovní auta jako Audi TT a Mercedes-Benz SLC/SLK.

Trochu to poodhaluje jednu relativní slabinu celého reportu. Na čelných místech se zpravidla objevují auta, kterým majitelé dopřávají pravidelný servis (což je finančně náročnější), čímž odstraní ty největší nedostatky před technickou kontrolou, případně to jsou modely, u nichž existuje předpoklad menšího nájezdu. A to často splňují právě sportovní automobily, respektive automobily prémiových značek právě jako Mercedes, Porsche, Audi nebo BMW.

Samozřejmě se ale mezi nejspolehlivějšími auty neobjevují jen tyto modely. Vysoko se drží třeba Volkswagen Golf Sportsvan, případně jeho předchůdce Golf Plus. Tradičně jsou vysoko auta japonských značek jako Suzuki Vitara, Mazda CX-3 nebo Honda Jazz. Ostatně Jazz se stal také nejspolehlivějším malým autem, zatímco Kia Picanto tuto pozici obsadila mezi minivozy, Mercedes třidy A mezi kompakty, Mercedes třídy C ve střední třídě a Mercedes GLC mezi SUV. Velkoprostorovým modelům kraluje již zmíněná třída B.

