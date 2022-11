Trochu jiný elektromobil. Nio už lze koupit u sousedů, baterie mění na pumpách

Tři modely, dojezd až tisíc kilometrů, cena od 1,2 milionu korun. Čínský konkurent Tesly zahájil prodej v Německu a nabízí neobvyklou službu: Kdo nechce během cesty čekat u nabíječky, může prázdnou baterii vyměnit za plnou. Celá akce prý netrvá déle než "vaše oblíbená písnička".

Je čtvrtek 6. října a k největší čerpací stanici alternativních paliv v Evropě míří obří kamion s návěsem. Jeřáb pak z jeho útrob vyskládá několik panelů, z nichž dělníci během pár hodin sestaví velkou "garáž". Pak přijíždí zástupci automobilky Nio a regionální politici, aby slavnostně přestřihli pásku. A to je vše. První stanice pro expresní výměnu trakční baterie elektromobilů v Německu startuje do ostrého provozu.

Výměnným bateriovým boxům říká automobilka Power Swap Station, zkráceně PSS. A chystá je stavět po celé Evropě, podobně jako americká Tesla buduje vlastní síť nabíječek. Jistě ne náhodou první PSS v Německu vyrostla v těsném sousedství superchargerů Tesly - najdeme ji v městečku Zusmarshausen, u dálnice A8 spojující Stuttgart s Mnichovem.

Nio chce postupně expandovat do celé Evropy, i když Česko na zveřejněném seznamu zatím chybí. V Německu však už odstartoval prodej všech tří nabízených modelů: Velký aerodynamický sedan ET7 a SUV EL7 vyjde v přepočtu na 1,8 milionu korun. Menší sedan ET5 startuje na 1,2 milionu, cena je ve všech případech uvedena bez trakční baterie. Tu chce automobilka majitelům auta pronajímat, cena za službu se podle velikosti akumulátorů pohybuje od 4140 do 7080 korun měsíčně.

Nio však zájemce o vůz do pronájmu baterií nenutí, kdo chce, může si ji s autem rovnou koupit. V takovém případě si připlatí od 300 tisíc do půl milionu korun, jednou pro vždy ale přijde o možnost řešit dobíjení tak, že na PSS stanici vymění stávající prázdnou baterii za nabitou.

Právě tato služba má být trumfem automobilky proti konkurenci, která nic takového nenabízí. Ani seberychlejší nabíjení totiž nemůže konkurovat času, který auto stráví na výměnné stanici: Automobilka původně uváděla, že celá akce "bude hotova dříve, než skončí vaše oblíbená písnička". Nyní čas upřesnila, trvat to má přesně pět minut.

Pro samotného řidiče je výměna baterie méně stresujícím zážitkem než návštěva myčky. Nemusí se totiž strachovat, že do boxu nebude umět správně najet. Stačí v autě zmáčknout tlačítko autonomního parkování a vůz sám, na milimetr přesně, zajede na předem určené místo. Poté roboti odstraní z podvozku původní baterii a přišroubují k němu novou.

Jakkoliv jde ze strany Nia o pozoruhodnou službu, originální nápad PSS není. S obdobným projektem přišel ještě před nástupem elektromobility izraelský podnikatel Shai Agassi, který doufal, že pro svůj nápad nadchne více automobilek. Nakonec se k němu přidal Renault, ale tím to také skončilo. První výměnný box otevřela společnost Better Place v roce 2008 nedaleko Tel Avivu, zbankrotovala o pět let později. Za důvod jejího neúspěchu bývá označována nepromyšlená expanze v době, kdy byla elektromobilita teprve v plenkách.

Agassiho selhání nepochybně ovlivnilo automobilky při rozhodování, zda má projekt sdílených baterií budoucnost. Vzkřísit se jej nepokusil ani Renault, i když měl před ostatními výrobci náskok.

Doba však pokročila a Nio navíc nepočítá s tím, že by se o své nabíjecí boxy dělilo s kýmkoliv jiným. Výjimečnost tedy může být nakonec k úspěchu tím správným klíčem.