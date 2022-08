Poprvé přes most Pelješac, který spojil Chorvatsko. Opravdu to urychlí cestu?

Co osmanská říše před staletími rozdělila, spojil letos v létě most Pelješac. Chorvatsko díky němu propojilo oddělenou oblast okolo města Dubrovník se zbytkem země a cestovatelé už nemusí projíždět desetikilometrový úsek přes Bosnu a Hercegovinu a podstupovat pasové kontroly. Most byl zprovozněn na konci července, poprvé jsme se po něm projeli. Je to opravdu takové uspíšení, jak se slibovalo?

Trvalo to dlouho, více než patnáct let, než se konečně postavila stavba, která propojila oddělenou dalmatskou oblast na jihu s celým státem. Chorvati letos v létě zprovoznili most Pelješac.

Turisté i místní proto konečně nemusí na cestě z nebo do Dubrovníku projíždět krátký, zhruba desetikilometrový úsek přes Bosnu a Hercegovinu a cítit se tak trochu cimrmanovsky při dobývání severního pólu. "Jsem v EU, teď už nejsem v EU a teď už zase jsem," byly pocity, které cestující v autech prožívali mezi hraničními přechody Klek a Neum. Občas v únavných kolonách způsobených důslednými pasovými kontrolami.

Porodní bolesti při stavbě mostu byly intenzivní. I teď má hodně odpůrců, především na straně Bosny a Hercegoviny, ozývá se i kritika, že most postavila čínská společnost, čímž ještě více posiluje svůj vliv v oblasti infrastruktury na území Evropy. Stavba vyšla na 12,9 miliardy korun, dvě třetiny z této částky poskytla Evropská unie.

Obří chorvatský projekt

Cestovatelům by však měl usnadnit život a Chorvatům se zjednoduší převoz zboží. Rozhodli jsme se to vyzkoušet. Nemáme sice chorvatský elektrický supersport Rimac Nevera, který se s hlavním konstruktérem Matijou Reničem prohnal po mostě Pelješac při jeho slavnostním zprovoznění 26. července, ale novou, jednodušší trasu na jih Chorvatska jsme projeli v plug-in hybridním Hyundai Tucson.

Peleški most, jak mu Chorvaté říkají, se cestovatelům mířícím od Splitu ukáže brzy poté, co minou vesnici Raba. Je elegantní, se šesti stometrovými pylony, od kterých se táhnou dlouhá lana. Má odolat větru o rychlosti až 180 km/h a měly by pod ním projet i velké lodě mířící do bosenského přístavu Neum.

Sice jsme po něm nejeli v noci, ale podle fotek je jeho osvětlení za tmy velmi působivé. Má na délku 2404 metrů, klene se přes mořský kanál a propojuje městečka Komarna na pevninské části a Brijesta, které se nachází už na poloostrově Pelješac.

Spousta dodělávek a čínské buňky

Těsně před nájezdem na most je postaveno parkoviště s odpočívkou a toaletami. Lidé tu hojně zastavují, chtějí si most vyfotit a prohlédnout, přece jen zprovozněný je teprve tři týdny. A je to vidět, mnoho míst ještě působí jako staveniště, občas někde čouhají ze země dráty v husích krcích, zemina není rozhrabaná, na kopečku nad vesnicí Duboka těsně vedle Komarny stojí ještě buňky pro dělníky, mimochodem s čínskými nápisy.

Necelých 23 metrů široký most má poskytnout jeden plnohodnotný a jeden nouzový pruh v každém směru, během našeho průjezdu byla doprava svedená k pravé straně vozovky, dělníci na mostě cosi kontrolovali a ladili z visuté plošiny. Proto nám cesta přes most trvala přesně tři minuty, mohla by být určitě kratší.

Z okna auta během projíždění není z Malostonského zálivu mnoho vidět. Na druhé straně mostu, už na poloostrově, je také jedno menší parkoviště. A mimochodem, v Komarně se teď nachází restaurace s pěkným výhledem na most nazvaná jednoduše Bridge.

Most samotný už na místě stojí rok, bylo však potřeba vybudovat infrastrukturu, tedy všechny příjezdové komunikace a také dva tunely a dva menší mosty na ostrově Pelješac. Cesta po čerstvém hladkém asfaltu tu ubíhá rychle, dříve podstatně méně turisty navštěvovaná oblast Chorvatska má kouzlo, občas se otevře výhled na oblázkové pláže a mořské zátoky, ve kterých se chovají ústřice, zdejší specialita.

Perlou je pak na šíji poloostrova středověké městečko Ston se salinami, kde se sůl těžila už v prvním tisíciletí před Kristem, a působivými středověkými hradbami nad městem, které zdálky vypadají jako Velká čínská zeď. I tady se totiž můžete po kamenitém opevnění projít.

Malebné město ale evidentně není připravené na výrazně zesílený turistický ruch způsobený zprovozněním mostu a tvoří se tu kolony, u nichž hlídkuje chorvatská policie, čímž se doprava paradoxně ještě zpomaluje kvůli řidičům, jež raději ještě přibrzdí.

A právě proto je slibované časové urychlení zatím trochu sporné. Chorvaté tvrdí, že nová cesta přes Peleški most zkrátí cestování o půl hodiny, konkrétně dokonce o 37 minut. V praxi záleží na několika faktorech. Kolona v okolí městečka Ston nám trasu protáhla o necelou půlhodinu. Alternativní trasa přes Bosnu a Hercegovinu byla v tu chvíli kratší.

Druhý den jsme ale obě trasy kontrolovali znovu a Google Mapy ukazovaly při průjezdu bosenským koridorem aktuální časové zdržení na obou hranicích, a tak byla nová cesta po mostě naopak o pár minut rychlejší.

Na podzim příštího roku se má dostavět silniční obchvat okolo Stonu a další komunikace na poloostrově a to by mohlo situaci výrazně zlepšit. Navíc, od příštího roku bude Chorvatsko součástí Schengenu, a tak na trase přes Bosnu přibude ještě jedna hraniční kontrola. Hrozí tak ještě větší zdržení.