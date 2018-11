Třetina motoristů otálí s výměnou řidičského průkazu. Zkontrolujte si platnost

Řidičský průkaz si musí do konce roku vyměnit přes 140.000 motoristů, což je stále zhruba třetina všech, kterým letos platnost řidičského průkazu vypršela.

Celkem si letos vyměnilo průkaz více než 514 000 řidičů. Dnes to v tiskové zprávě oznámilo ministerstvo dopravy. Nejvíce se výměna prošlých řidičských průkazů týká motoristů starších 61 let, nejméně skupiny do 30 let.

O výměnu dokladu je možné požádat tři měsíce před skončením jeho platnosti, výměna je standardně zdarma. K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a nynější řidičák.

Při podání žádosti už žadatel nemusí předkládat papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální. Pokud řidič využije vydání v expresním termínu do 5 dnů, bude ho výměna stát 700 korun. Výměnu dokladu je možné provést i po jeho propadnutí.

Od července je možné na jakémkoli z 206 úřadů s rozšířenou působností vyřídit řidičské průkazy, dále průkazy profesní způsobilosti či paměťové karty digitálního tachografu. Do konce června se průkazy vydávaly pouze v místě trvalého bydliště.

Za řízení s propadlým řidičským průkazem motoristům hrozí pokuta do 2000 korun, v případě správního řízení až 2500 korun.