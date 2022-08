Traktůrek k neutahání. Ojetý Mercedes-Benz GLK má kvalitu prověřenou časem

Dětinsky hranatá krabička neláká jen příznivce třícípé hvězdy, ale i ty, jimž ostatní SUV připadají příliš bafuňářská a bez fantazie. Po nastoupení dovnitř si možná položíte otázku, za co vlastně připlácíte. Vysvětlení přichází až s léty a statisíci kilometrů. Technika Mercedesu je robustní a jednoduchá, v rodinném GLK ji navíc seženete méně ojetou než u taxikářských a ředitelských sedanů.

Mercedes se pustil do třídy středních SUV v době, kdy jeho designéři razili ostré hrany a pravé úhly. Na GLK je to nápadnější než na sedanech a kombících a nutno uznat, že mu to v početné konkurenci dodává zvláštní kouzlo.

Kdo by čekal, že se geometrické "pravidlo krabice od bot" projeví ve vnitřní prostornosti, bude nejspíš zklamán. Mechanika společná s třídou C má podélně uložený agregát a dlouhou kapotu, takže při stejné délce zbývá pro posádku méně místa než třeba v Hondě CR-V; zejména na zadních sedadlech a v kufru.

Ani zpracování kabiny nebudí na první pohled pocity srovnatelné s luxusnějšími modely značky. Tak to ale bylo odjakživa. Mercedes preferuje skutečnou kvalitu a odolnost před vnějším dojmem. Povrchové úpravy plastů nelákají zrak, ale nevržou. Sedačky vypadají obyčejně, ale tělo drží přesně tak, jak potřebujete.

Z důležitých věcí odrážejí spotřebního ducha doby snad jen čočky projektorových světlometů. Ty ale šikovné české dílny umějí opravit. A hlavně díky diodovému dennímu svícení se většině uživatelů nevypálí tak rychle jako u starších modelů.

Kde se GLK zvyklostem běžných SUV nevymyká, je rozdíl mezi předstíranými a skutečnými terénními dovednostmi. Světlá výška u většiny verzí nepřesahuje 180 milimetrů, u některých je ještě citelně níž. Hranatý "medvídek" tedy neprojede horší cestu než Octavia Scout. Před koupí auto dobře prohlédněte zespoda, jestli ho předchozí majitelé v terénu nezkoušeli příliš důkladně.

Neznamená to ovšem, že by se bál kluzkých zasněžených silnic. Pohon všech kol s mezinápravovým diferenciálem potvrzuje staromódně poctivý přístup Mercedesu. Dokonce i tlumiče pérování s proměnnou charakteristikou pracují na čistě mechanické bázi bez elektroniky.

V bazaru GLK nejčastěji najdete se čtyřválcovým dieselem 220d nebo 250d. Oba mají objem 2,15 litru a dvě turbodmychadla, což jim dodává plynulý a silný zátah v širokém spektru otáček, takže po výkonnějších a servisně náročnějších šestiválcích netřeba se shánět.

Po zvukové stránce motor nezapře povahu pracanta, však se také montuje i do nákladního modelu Sprinter. Tomu ale odpovídá i výdrž. Po úvodních kiksech se vstřikováním, poddimenzovaným rozvodovým řetězem a tekoucími vodními pumpami, které výrobce vychytal do konce roku 2011, se motor osvědčil jako bytelný grunt.

Příslušenství jako turbodmychadla, EGR a plastové sání žádá péči až po třech stech tisících kilometrů. Hrubé železo bez potíží najíždí dvakrát tolik, dostupné jsou dokonce všechny díly na generální opravu.

Zajímavé je, že spolehlivost a spotřeba se drží v mezích i po dodatečných úpravách ke snížení emisí oxidů dusíku, které byly v Německu povinné. Naopak chvatné zavedení katalyzátorů SCR s AdBlue v roce 2015 se vymstilo, na systému často odcházela výfuková čidla, čerpadla i vyhřívání nádržky. Ideální volbou jsou tedy ročníky 2012 až 2014 splňující normu Euro 5.

Nad takovým stářím se leckdo podiví, desetiletý dieselový Mercedes přece musel stokrát objet zeměkouli. Manažerské či taxikářské sedany a kombíky nejspíš ano. Kouzlo GLK však spočívá v tom, že ho kupovaly spíše dobře situované rodiny. Odolnou techniku tak dodnes seženete s příznivě nízkým nájezdem.

Potvrdil to i testovaný exemplář vypůjčený z autocentra AAA Auto, po devíti letech měl najeto jen 75 tisíc kilometrů. Nad levnými čínskými pneumatikami a palubní deskou zmrzačenou demontovaným držákem telefonu nám sice pukalo srdce žalem, ale auto samo jezdilo tak, jak si ho pamatujeme z testů novinek.

Ojetý Mercedes-Benz GLK Na trhu: od 2008 do 2015

Ceny ojetin: 250 000 až 650 000 Kč

Vnější rozměry: 4536 x 1840 x 1670 mm

Rozvor: 2755 mm

Kufr: 450 l

Motory benzin: 200 a 250 (2.0 turbo, 135 a 155 kW), 280 a 300 (3.0 V6 170 kW), 350 (3.5 V6 200, později 225 kW)

Motory diesel: 200d, 220d a 250d (2.15 l, 105, 125 a 150 kW), 320d a 350d (3.0 V6, 165 a 170, později 195 kW)

Čímž také obhajuje půlmilionovou cenu. Na rok 2013 vypadá snobsky, ale rozhlédněte se kolem. S dieselem, automatem, pohonem všech kol a podobnými kilometry dostanete Hyundai Tucson stejně draho, Škodu Kodiaq i o dvě stě tisíc dráž.

Technika GLK Euro 5 bez AdBlue je přitom jednodušší a servisně méně náročná. A znalci vědí, že i díly na Mercedes bývají levnější než u asijských značek. Obávaný filtr pevných částic by na náš vůz stál 28 tisíc korun, čtvrtinu toho co u Hyundaie nebo Mazdy.