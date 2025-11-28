"Zaplatit za každý kilometr je spravedlivé." Britům chybí kvůli elektroautům peníze

Vlastnictví elektromobilu bylo dlouho spojeno s výraznými daňovými úlevami. S narůstajícím počtem aut do zásuvky nicméně státní rozpočty přicházejí ročně o desítky milionů a to si samozřejmě politici dobře uvědomují. Ve Velké Británii tak nyní mluví o férovějším daňovém systému, který si došlápne i na elektromobily.
Přesně jak se spekulovalo už v polovině listopadu, návrh státního rozpočtu z pera labouristické ministryně financí Rachel Reevesové z tohoto týdne obsahuje i zdanění každé ujeté míle každého elektromobilu. Od dubna 2028 budou elektromobilisté platit tři pence, asi 0,8 koruny, za jednu míli. Pro majitele plug-in hybridů je částka poloviční, protože stále tankují i palivo a státu tak odvádějí spotřební daň.
Právě spotřební daň je přitom významnou položkou (nejen) britského státního rozpočtu. Za finanční rok 2024-25 - od 1. dubna 2024 do 31. března 2025 - tím pokladna vybrala 24,4 miliardy liber. Jenže s výhledem na stále rostoucí počet elektromobilů - v roce 2030 by jedno z pěti aut mělo být elektrické - naopak klesá i suma peněz, kterou bude stát potenciálně schopný vybrat na spotřební dani.
Britská vláda tvrdí, že spalovací auta zaplatí zhruba šest pencí na kilometr, je to tak dvojnásobek toho, co bude vybírat od elektromobilistů. Takže zatímco průměrný majitel auta s benzinovým nebo naftovým motorem přispěje tímto způsobem ročně do státní kasy asi 480 liber (asi 13 260 korun), majitel elektrického auta by měl být v přepočtu asi na 6630 korunách. Jako průměrný nájezd se ročně bere osm tisíc mil, asi 12 875 kilometrů.
Částka za každou míli se bude pro elektroauta upravovat podle roční inflace, existuje tak předpoklad na její postupné zvyšování.
Na dodržování by měly dohlížet britské STK, kam musí každé auto starší tří let zamířit jednou ročně. Tam odečtou počet ujetých kilometrů a podle nich dojde k vyměření daně. U nových aut dojde ke kontrole na výročí jejich prvního a druhého roku registrace. Následně už musejí také jezdit na pravidelnou kontrolu. Nad přesným průběhem celého měření by teď stát měl vést debatu, zavedení je totiž ještě poměrně daleko.
BBC s odkazem na vládní agenturu dohlížející na zodpovědný rozpočet (OBR) uvádí, že za finanční rok 2028-29 by stát měl jen na zdanění elektromobilů a plug-in hybridů vybrat 1,1 miliardy liber a ve finančním roce 2030-31 už 1,9 miliardy liber. Závisí to samozřejmě i na počtu elektromobilů na britských silnicích, který sice teď raketově roste, nicméně jak je vidět i v celoevropském kontextu, zájem zákazníků postupně ochlazuje a automobilky jsou nucené přehodnocovat své elektrické plány.
Ve hře je dokonce celoevropské odložení zákazu prodeje spalovacích motorů, který měl původně platit od roku 2035. Britského trhu by se, vzhledem k tomu, že není součástí Evropské unie, zákaz samozřejmě netýkal, nicméně vláda ostrovního státu chce dokonce od roku 2030 povolit prodej pouze elektromobilů nebo hybridů. Čistě benzinová a naftová auta mají skončit.
Zmíněná agentura OBR předpokládá, že nová daň bude znamenat snížení zájmu o elektromobily a přehazuje tak částečně zodpovědnost na automobilky, které by "měly snížit ceny elektromobilů, případně snížit prodeje neelektrických aut".
Daň by mohla údajně snížit prodej elektroaut až o 440 tisíc kusů, nicméně vládní podpůrné programy by měly pokrýt 320 tisíc z tohoto úbytku. Reálně je tak řeč asi o 120 tisících elektromobilech. Připomeňme, že před pár měsíci britská vláda uvolnila balík 650 milionů liber na podporu nákupu elektromobilů. Na jedno auto, pokud splní požadavky mimo jiné na cenu, lze dostat až 3750 liber, tedy skoro 103 tisíc korun.
Podle šéfa britského Společenství výrobců a prodejců aut (SMMT) Mika Hawese je zpoplatnění každé míle "špatným opatřením ve špatný čas". Obává se snížení poptávky po elektroautech, do jejichž výroby automobilky investovaly velké částky. Proti dani se staví třeba i Ford.
BBC také cituje 46letého Stephena Waltona, který koupil elektroauto své ženě v červenci 2023, aby pomohl životnímu prostředí. Pro něj je zpoplatnění každé míle bylo poslední kapkou, protože finančně prý vlastnictví elektroauta nedává - vzhledem k pořizovací ceně a ztrátě hodnoty - moc smysl. Další už by si proto nekoupil.
Čínské automobilky Omoda a Jaecoo jen krátce po zveřejnění státního rozpočtu přišly dokonce s vlastní akcí, která má pokrýt náklady na novou daň. Pokud si zákazník prostřednictvím leasingu na 48 měsíců pořídí Omodu E5 nebo Jaecoo E5, dostane slevu 600 liber (asi 16 570 korun). To má údajně pokrýt náklady spojené s novou daní na 20 tisíc mil, tedy přes 32 tisíc kilometrů.
Vlastnictví elektromobilu se zkrátka na britských ostrovech ještě prodraží. Od letošního dubna platí elektromobilisté 195 liber (necelých 5400 korun) jako silniční daň. Její výše má ale několik výjimek. Velká Británie pak není první zemí, kde elektromobily platí za každý ujetý kilometr, podobný systém zavedl už loni Island. Elektromobilisté tam platí asi korunu za kilometr, majitelé plug-in hybridů zhruba 0,33 koruny za kilometr.