Je jich hodně, musíme vás zdanit. První z velkých trhů chystá past na elektromobily

"Chceme spravedlivější systém pro všechny řidiče, ačkoliv stále podporujeme přechod na elektrická vozidla," řekl BBC mluvčí britské vlády na dotaz ohledně možné nové daně pro elektrická vozidla. Média ostrovního státu ji označují jako "pay-per-mile" tedy v překladu "plať za ujetou míli" a jde v zásadě o elektrickou verzi spotřební daně. Ostatně tím, že z benzinu a nafty jí řidiči odvádějí, elektromobilistů se ale něco podobného netýká, argumentoval pro zavedení nového zdanění i vládní mluvčí.
S návrhem, že by elektromobily mohly od roku 2028 platit speciální silniční daň, přišla labouristická ministryně financí Rachel Reevesová. Podle deníku The Telegraph, který informaci vynesl na světlo světa, se tento nápad objeví v návrhu státního rozpočtu, který ministryně přednese na 26. listopadu.
Každá míle by měla být podle nápadu zpoplatněná třemi pencemi, to znamená v přepočtu asi 0,8 koruny. BBC spočítalo, že cesta z Londýna do Edinburghu by tak britského elektromobilistu vyšla jen na nové dani na 12 liber, to je asi 330 korun. Kromě elektrických aut chystá britská vláda podobně zdanit i hybridy, částka ale bude nižší. Už jen proto, že v jejich útrobách s elektromotorem nadále pracuje i spalovací agregát, benzin tedy i nadále tankují.
Podle The Telegraph je myšlenka taková, že by řidič odhadl svůj roční nájezd a zaplatil podle toho novou daň. Pokud by ujel méně, zbývající částka by se mu převedla na další rok, pokud by naopak ujel více, musel by rozdíl samozřejmě doplatit. Zatím ale není jasné, jak by docházelo ke kontrole skutečného stavu ujetých kilometrů.
Magazín What Car? uvádí, že majitel elektromobilu, který ujede osm tisíc mil - to je asi 12 875 kilometrů - ročně by na nové dani zaplatil 240 liber (necelých 6600 korun). K tomu je potřeba připočítat ještě 195 liber (necelých 5400 korun) za silniční daň, která byla elektromobilům poprvé vyměřena letos v dubnu. Její výše má několik výjimek: třeba elektroauta registrovaná až po 1. dubnu letošního roku platí první rok jen deset liber, pokud jejich cena ovšem přesáhla 40 tisíc liber (asi 1,1 milionu), platí 195 liber a ještě dodatečnou přirážku pro drahá auta.
Na spotřební dani z benzinu či nafty mimochodem průměrný britský motorista odvede do státní kasy asi 600 liber, zhruba 16,5 tisíce korun, ročně. Uvedl to deník The Guardian.
Nová daň přichází v době, kdy je Velká Británie elektromobilní superstar celé Evropy. Prodeje bateriových aut meziročně vystřelily skoro o 29 procent na více než 386 tisíc kusů. Tržní podíl vyrostl na 22,4 procenta. Elektroauta jsou za čistě benzinovými modely druhou nejpopulárnější kategorií v zemi, kde se za deset měsíců prodalo přes 1,72 milionu nových aut.
Je to také teprve pár měsíců, kdy britská vláda uvolnila balík 650 milionů liber na podporu nákupu elektromobilů. Na jedno auto, pokud splní požadavky mimo jiné na cenu, lze dostat až 3750 liber, tedy skoro 103 tisíc korun. Na druhou stranu britský rozpočet také zápasí s naplněním a ministerstvo financí tak podle BBC hledá desítky miliard liber v dodatečných příjmech.
Nová daň by podle What Car? mohla kolem roku 2031 přinést až 1,8 miliardy liber ročně s tím, jak roste odhadovaný počet elektromobilů na silnicích. V roce 2028 by mohlo po britských silnicích podle The Telegraph jezdit asi šest milionů elektromobilů. Aktuálně jich je údajně přes 1,7 milionu.
Návrh ministryně financí vyvolal ve Velké Británii velmi smíšené pocity. Třeba mluvčí tamního Společenství výrobců a prodejců aut (SMMT) vyjádřil nad nápadem znepokojení. "Uvedení tak komplexního a drahého řešení cílící na auta, která výrobci musejí prodávat, by byla strategická chyba," řekl mluvčí mimo jiné. Celé by to prý podrylo snahy dostát vytyčeným cílům na počty bezemisních vozidel.
Ačkoliv SMMT podle slov mluvčího chápe nutnost změn ve zdanění, celý systém údajně potřebuje mnohem hlubší promyšlení i v koordinaci se zástupci automobilového průmyslu.
S novou daní nesouhlasí ani stínový ministr financí Mel Stride z Konzervativní strany. BBC řekl, že v současnosti není vhodná doba na další zvýšení daní a není prý vhodné, aby Reevesová dojíždějícími a majiteli aut "zaplňovala černou díru v rozpočtu, kterou sama vytvořila".
Prezident autoklubu AA Edmund King pro změnu vyjádřil obavy, aby podobné nápady nevedly ke zpomalení prodejů elektromobilů a tím samozřejmě i celé elektrické transformace. Sluší se připomenout, že britská vláda se už v minulosti zavázala, že do roku 2050 dosáhne uhlíkové neutrality. Magazín Autocar polemizuje, že by nová daň mohla přinést zmíněné zpomalení prodejů elektromobilů, a tím ohrožení cíle pro rok 2050, což by mohlo vyústit v žaloby na britskou vládu.
Najdou se ale samozřejmě i podporovatelé tohoto řešení. Třeba komentátor deníku The Guardian Nils Pratley napsal, že "si nemůžeme dovolit nezdanit elektromobily". Vysvětluje to tím, že podle propočtů v letech 2024 až 2025 získá vláda na spotřební dani 24,4 miliardy liber, kolem roku 2030 už to ale bude jen asi polovina a v roce 2050 prakticky nula.
Britové by nebyli první
Britská vláda by nebyla první, která vybírá od řidičů elektromobilů poplatky za ujetý kilometr. Už loni zavedl podobný systém Island, kde se jmenuje "kílómetragjald". Řidiči elektromobilů a vodíkových aut platí šest islandských korun, v přepočtu asi korunu, za kilometr a řidiči plug-in hybridů asi dvě islandské koruny, asi 0,33 koruny, za kilometr.
Výběr podle místní vlády probíhá podobně jako placení účtů za elektřinu nebo vodu. Řidiči pravidelně udávají svůj nájezd - ať už sami do příslušné aplikace nebo v určených dílnách přes speciální čtecí zařízení -, podle čehož je vypočítán průměrný nájezd. Na jeho základě se pak vypočítá výše speciální daně. Průměrný nájezd se přepočítá po každé nové registraci, kdy dojde i k vyúčtování přeplatku či nedoplatku.
K registraci počítadla kilometrů musí dojít minimálně jednou ročně, ale kdo chce, může registrovat svůj nájezd každý měsíc a tím si flexibilně upravovat vyúčtování.