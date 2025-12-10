Něco takového byste od Dacie nečekali. Sandero má po modernizaci překvapivé ceny

Na začátku října jakoby vedle konceptu Hipster stály skoro omylem. Zatímco kolem kapesní elektrické Dacie se točily davy novinářů, omlazené verze Sandera a Joggeru většina z nich míjela jen s mírným zájmem. Navzdory tomu, že je to právě Sandero, které bylo loni nejprodávanějším autem celé Evropy a do boje o korunku se hlásí i letos.
Co se změnilo? Klasické vyhlazení vrásek v podobě nové masky, nárazníků či optiky světel. A také prostor pod kapotou. Největší novinkou je plnohodnotný hybrid s benzinovou osmnáctistovkou známý už z Dusteru a Bigsteru. Zatím ho má jen Jogger, Sandero si na něj musí počkat až na konec příštího roku. Navíc ho dostane jen verze Stepway.
V cenících navíc beztak oči nejprve sjedou k základní ceně. Koho právě nejlevnější verze zajímá nejvíc, bude rozhodně spokojen. Začněme u Sandera, které stojí od 339 900 korun. Je to o čtyři tisíce více než dosluhující model.
Přitom pod kapotou je mírně posílený benzinový přeplňovaný litr se 74 kW (doposud 67 kW), navíc šestistupňovou manuální převodovkou místo pětistupňové. Vytratila se ale možnost za stejné peníze pořídit i pohon na LPG s označením Eco-G, ten se teď přesunul až do vyššího výbavového stupně.
Zase je ale úplně nový. Jde totiž o tříválcovou dvanáctistovku s výkonem 90 kW (dříve litr se 74 kW) a o devět litrů větší nádrží na plyn o objemu 49 litrů. A protože průměrná spotřeba plynu stoupla jen opravdu velmi nepatrně, výrazně se prodloužil kombinovaný dojezd na až 1590 kilometrů. Vedle manuální převodovky si lze nový plynový pohon pořídit i s dvouspojkovým automatem EDC. Čistě benzinový motor už naopak není dostupný s automatem CVT.
Plynový pohon je dostupný od druhé výbavy Expression a zdražil o zanedbatelných 4900 korun. Podobně jako základní litr. Oba stojí od 370 900 korun.
Skladba výbavy obou verzí se přitom nijak neproměnila, co obsahují najdete v boxu. Novinkou je ale "luxusní" Sandero Journey, jehož cena začíná na 405 900 korunách. Jenže standardně nabízí třeba automatickou klimatizaci, sledování mrtvých úhlů, handsfree kartu, přední parkovací senzory nebo 16palcová litá kola.
V rámci příplatků pak přináší i prvky, které doposud Sandero mít nemohlo: vyhřívaný volant, bezdrátové nabíjení telefonu, soustavu kamer snímající prostor kolem vozu či elektricky sklopná zrcátka. Všechny tyto věci jsou součástí různých volitelných paketů.
Výbava Dacia Sandero / Sandero Stepway
Sandero
Základní verze Essential (od 339 900 Kč) nabízí rádio se čtyřmi reproduktory, zadní parkovací senzory, elektrická přední okna, tempomat, automatické stěrače, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, LED potkávací světla nebo 15palcová ocelová kola s kryty. Verze Expression (od 370 900 Kč) přihazuje manuální klimatizaci, rádio s desetipalcovým displejem, elektrická zadní okna, volant potažený umělou kůží, mlhovky nebo o palec větší ocelové ráfky s kryty.
Nová verze Journey (od 405 900 Kč) má navíc automatickou klimatizaci, přední parkovací senzory, zadní parkovací kameru, digitální budíky, bezklíčové odemykání a startování, sledování mrtvých úhlů nebo 16palcová litá kola.
Sandero Stepway
Základní verze Essential (od 376 900 Kč) nabízí manuální klimatizaci, rádio se čtyřmi reproduktory, zadní parkovací senzory, elektrická přední okna, tempomat, automatické stěrače, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, LED potkávací světla, střešní ližiny nebo 16palcová ocelová kola s kryty. Verze Expression (od 408 900 Kč) přihazuje rádio s desetipalcovým displejem, couvací kameru, elektrická zadní okna, volant potažený umělou kůží, mlhovky nebo modulární střešní ližiny.
Vrcholná verze Extreme (od 443 900 Kč) má navíc automatickou klimatizaci, přední parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, digitální budíky, sledování mrtvých úhlů, 16palcová litá kola nebo systém kontroly trakce pro jízdu v terénu Extended Grip.
Oplastované Sandero Stepway má stejnou nabídku motorů jako klasické Sandero (litrový tříválec má však 81 kW), zachovalo si ale tři výbavové stupně a za cenu od 376 900 korun i výběr mezi benzinovým, nebo plynovým pohonem. Ceny se zvedly o 6900 korun v základní výbavě, 12 400 korun v prostředním stupni Expression a 21 900 korun v nejvyšší verzi Extreme. Ale jen s plynovým pohonem, benzinový motor paradoxně o 3100 korun zlevnil. Výbava se v detailech změnila, skladbu opět najdete výše v boxu.
Ceník Dacia Sandero / Sandero Stepway
|Essential
|Expression
|Journey / Extreme
|1.0 TCe / 74 či 81 kW
|339 900 Kč / 376 900 Kč
|370 900 Kč / 408 900 Kč
|405 900 Kč / 443 900 Kč
|1.2 Eco-G / 90 kW
|---------- / 376 900 Kč
|370 900 Kč / 408 900 Kč
|405 900 Kč / 443 900 Kč
|1.2 Eco-G / 90 kW EDC
|----------
|410 900 Kč / 448 900 Kč
|445 900 Kč / 483 900 Kč
Až sedmimístné kombi Jogger profituje z již zmíněného nového hybridu se 116 kW, který nahradil předchozí verzi se 104 kW založenou na benzinové šestnáctistovce. Zrychlení na 100 km/h spadlo zhruba o vteřinu a na papíře má dokonce nový hybrid i nižší spotřebu paliva. Kromě toho má kombi i litrový tříválec s 81 kW a novou plynovou dvanáctistovku s větší nádrží na LPG a 90 kW. Na rozdíl od Sandera ale plynový Jogger nemá možnost volitelného automatu.
Ceník Dacia Jogger
|Essential
|Expression
|Extreme
|Journey
|1.0 TCe / 81 kW
|----------
|467 500 Kč
|503 000 Kč
|515 500 Kč
|1.2 Eco-G / 90 kW
|425 500 Kč
|445 000 Kč
|480 500 Kč
|----------
|1.8 hybrid / 116 kW
|----------
|569 000 Kč
|604 500 Kč
|617 000 Kč
Základní verze Essential má nadále pouze plynový pohon a stojí od 425 500 korun. Za třetí řadu sedadel se plošně připlácí 30 tisíc. Tady se ceny vůbec nezměnily, stejně jako výbava. Stejně stojí i výbava Expression, dokonce cena hybridu i přes posílení zůstala na 569 tisících korunách. Provedení Extreme zdražilo o 10 tisíc, za což ale může mírně vylepšená výbava. Skladbu prvků najdete v boxu.
Výbava Dacie Jogger
Základní verze Essential (od 425 500 Kč) nabízí manuální klimatizaci, rádio se čtyřmi reproduktory, zadní parkovací senzory, elektrická přední okna, tempomat, automatické stěrače, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, LED potkávací světla, střešní ližiny nebo 16palcová ocelová kola s kryty. Verze Expression (od 445 000 Kč) přihazuje rádio s desetipalcovým displejem, couvací kameru, elektrická zadní okna, volant potažený umělou kůží, mlhovky nebo modulární střešní ližiny.
Provedení Extreme (od 480 500 Kč) má navíc automatickou klimatizaci, přední parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, digitální budíky, sledování mrtvých úhlů, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, 16palcová litá kola nebo systém kontroly trakce pro jízdu v terénu Extended Grip. Nový vrcholný model Journey (od 515 500 Kč) přihazuje ještě desetipalcovou navigaci, lepší audio se šesti reproduktory, vyhřívaná přední sedadla a volant nebo soustavu kamer kolem auta.
Podobně jako u Sandera pak přibyla i "luxusní" verze Journey ve standardu s desetipalcovou navigací, prémiovým audiem, soustavou kamer kolem vozu nebo vyhřívanými předními sedadly a volantem. Základní cena je 515 500 korun (+12 500 korun oproti verzi Extreme) a nabízí se jen s benzinovým tříválcem nebo hybridem. Podobně jak u Sandera platí, že toto provedení má prvky, které doposud jiný Jogger neměl.