Nejvýkonnější Porsche všech dob bylo v Česku za hvězdu. Cayenne se nabíjí bezdrátově

Porsche Cayenne Electric se ukázalo na kraji Prahy.
Právě v Ořechu vyrostlo nové dealerství značek Porsche, Lamborghini a Bentley.
Cayenne ohromuje výkony a technologiemi.
Foto: Porsche
Eva Srpová Eva Srpová
před 1 hodinou
Porsche představilo první plně elektrické SUV Cayenne, které míří na vrchol nejen výkonem, ale i technikou. SUV s více než tisícem koní má ukázat, že i elektromobil může být stejně absurdně rychlý jako praktický.

U Ořechu na západním kraji Prahy vyrostlo nové moderní dealerství značek Bentley, Lamborghini a také Porsche. Stojí na pozemku o výměře zhruba 19 tisíc metrů čtverečních a má především obsloužit zákazníky ze západní části Česka a Prahu.

Slavnostní otevření bylo velkolepé, večerem provázel Libor Bouček a účastnila se ho také jezdkyně továrního týmu Porsche Formule E Gabriela Jílková.

Hvězdou večera bylo nicméně nové Porsche Cayenne Electric. Do Česka se ho tuzemskému zastoupení povedlo dovézt pouhé dva týdny po světové premiéře a asi 10 dní po prvním fyzickém představení auta na akci Porsche of Icons v Dubaji.

"Jde tak de facto o jeho premiéru na území kontinentální Evropy. Ještě se mezitím totiž ukázalo ve Velké Británii. Nicméně jsme velmi hrdí, že nový Cayenne představujeme právě při této příležitosti otevření showroomu, který jsme budovali více než dva roky," dodává Libor Hlisnikovský, PR manažer značky Porsche.

Cayenne je pro automobilku symbolem evoluce: svět se přiklání k elektřině, emisní tabulky nekompromisně osekávají nabídku klasických spalovacích variant a automobilky musí dokázat, že i velká SUV mohou fungovat bez výfuků.

Gabriela Jílková je členka továrního týmu Porsche Formule E.
Gabriela Jílková je členka továrního týmu Porsche Formule E.

Porsche na Cayenne demonstruje, že elektromobilita nemusí být jen z povinnosti. Je demonstrací toho, že výkony a špičkové technologie nejsou určené jen supersportům.

Základem je nová 800voltová platforma, díky níž se baterie o kapacitě 113 kWh umí dobíjet špičkovým tempem až 400 kW a tak se dle zástupců značky nabije na 80 % kapacity za zhruba šestnáct minut. Celkově ujede na nabití až 642 km. Porsche  se chlubí bezdrátovým nabíjením - bude stačit zaparkovat nad nabíjecí podložku.

To, co však elektrické Cayenne opravdu odlišuje, je výkon. Verze Turbo Electric posouvá hranici toho, co ještě dává v rodinném SUV smysl, a nabízí přes tisíc koní v režimu Launch Control. Papírově jde tak s konkrétně 850 kW (1156 koni) o nejsilnější Porsche všech dob, což je milník, který si před dvaceti lety sotva někdo představil, když se první generace Cayenne představovala jako trochu kontroverzní pokus o SUV od značky sportovních aut.

Cayenne ohromuje výkonem 850 kW a zrychlením 2,5 sekundy na 100 km/h.
Cayenne ohromuje výkonem 850 kW a zrychlením 2,5 sekundy na 100 km/h.

Zrychlení na stovku za 2,5 sekundy je parametrem, který vypadá absurdně i u nízkého dvoumístného kupé, natož u vozu schopného utáhnout přívěs. A verze Turbo Electric je schopná jet rychlostí 260 km/h.

V interiéru je středobodem široký zakřivený displej, může ho doplnit další panel pro spolujezdce. Porsche se také chlubí rozšířenou realitou na head-up displeje.

S autem najela mnoho kilometrů během testování Gabriela Jílková, která je vývojovou jezdkyní u Porsche již tři roky. Konkrétně pro Formuli E, ačkoli se věnuje i závodění v GT autech a je spojená s vývojem i v této oblasti.

Život a práce v Německu

Žije kousek od Dieselstraße ve Stuttgartu, kam dojíždí za prací, jelikož tam sídlí Porsche Motorsport a vývojové centrum. "Přestěhovala jsem se do Německa v době, kdy začal covid. Tehdy jsem jezdila za německý tým a dostat se přes hranice, ať už autem nebo letecky, bylo téměř nemožné," popisuje. 

V souvislosti s vozem Cayenne se nepodílela přímo na vývoji jako takovém. Její práce u Cayennu spočívala spíše v prezentaci vozu z pohledu závodníka, kdy jezdila na okruzích a při závodech do vrchu, jako je například známý Goodwood v Anglii.

"Je to vážně skvělé auto, sportovní a zároveň elegantní. Navíc díky adaptivnímu podvozku ani necítíte vyšší hmotnost vozu. A co něm asi miluji ze všeho nejvíc, je zrychlení z nuly na sto," popisovala na premiéře v Porsche centru Ořech.

Zmínila také, že motorsport funguje jako laboratoř pro silniční auta. A spousta technologií se přenáší z Formule E do silničních modelů, a třeba právě o do Cayenne. "Například efektivita a rychlost dobíjení, kterou dnes vidíme u Formule E, se za nějakou dobu promítne i do běžných silničních vozů," uzavírá Jílková.

