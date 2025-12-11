Skvělá výbava pod 400 tisíc? Páté Clio se loučí verzí šitou Čechům na míru

Clio není třeba dlouze představovat. Každý jej někdy vlastnil, nebo s ním alespoň jel, případně o něm uvažoval. Zatímco v Česku kraluje této kategorii Škoda Fabia, v evropském měřítku je to jinak. Tam Clio občas převezme štafetu nejprodávanějšího modelu, když mu ji tu a tam přenechá Dacia Sandero.
Kouzlo Clia je hlavně v tom, že nic nedělá vyloženě špatně, a spousta věcí mu jde naopak velmi dobře. Začíná to už třeba tím, že se s ním dobře jezdí. Podvozek s širokým rozchodem dává Cliu stabilitu v zatáčkách, dobře dimenzované brzdy zase umějí rychle reagovat na komplikace v provozu. Litrový turbomotor se ochotně vytáčí a Clio s ním působí vitálně, přitom spotřeba se dlouhodobě drží pod šesti litry.
Motoru nevadí ani krátké pojížďky po městě, díky nepřímému vstřikování není náchylné na usazování karbonu do válců. Ty má Clio tři, což mu dává charakteristický zvuk a trochu těch vibrací, pokud je studený. Stížností na něj je ale minimum, při slušném zacházení a pravidelných výměnách oleje může sloužit dlouhá léta.
Pokud jde o vnitřní prostor, ten je v podélném směru spíše průměrný, což se odráží v poněkud omezeném místě pro kolena na zadních sedadlech. Když ale cestující vpředu projeví dobrou vůli a trochu se posunou vpřed, dá se i vzadu absolvovat dlouhá cesta bez velkých kompromisů.
Do šířky je Clio naopak hodně velkorysé - je to znát hlavně vpředu, kde do sebe oba pasažéry nedrkají lokty, nýbrž si každý kolem sebe může vytvořit "vlastní bublinu". I díky tomu se v Cliu necítí jen jako v malém autě do města, ale daleko spíš připomíná o třídu větší kompakt s univerzálním použitím.
Rozlučková edice s příznačným názvem Generation se snaží, aby byla cena za auto pro zákazníka konečná a nic dalšího už k němu nemusel přikupovat. Což je proveditelné za předpokladu, že se smíří se základní bílou barvou. Fešácký oranžový lak Valencie na testovaném autě ale vyjde na 19 tisíc, na dalších sedm tisíc vyjde rezerva, kterou jsme našli pod podlahou kufru.
Nakonec se tedy původní cena 374 tisíc vyšplhala na rovných 400 tisíc, což je ale s ohledem na výbavu i tak velmi dobrá nabídka. A co má výbava Generation v ceně?
Přední LED světlomety, manuální klimatizaci, ale i bezklíčový vstup a startování, stejně jako elektrická okna a zrcátka. Potahy sedadel jsou látkové, ale dvoubarevné, takže interiéru nevládne jen ponurá černá. To samé platí o obložení přístrojové desky, která je z části obložena šedou látkou.
Komfort na palubě zajišťuje manuální klimatizace nebo vyhřívání sedadel, couvání zase usnadňuje zadní kamera a pípací senzory. Sedmipalcový středový displej, kam se obraz z kamery přednáší, ale nemá moc ostrý obraz a kamera ze zadních dveří umí být navíc rychle špinavá.
Součástí infotainmentu je autorádio, ale chybí mu navigace. Chytrý telefon však situaci velmi dobře vyřeší, auto podporuje bezdrátový Apple CarPlay i Android Auto.
Co naopak na autě nenajdeme, jsou litá kola. Plechové "šestnáctky" mají ale tak povedené kryty, že to na první pohled není znát. Auto také nemá elektrickou parkovací brzdu, zatahuje se tedy ručně. A manuálně se v Cliu Generation také řadí, převodovka má šest stupňů.
Renault Clio TCe 90 Generation
Motor: přeplňovaný benzinový tříválec, 999 cm3
Výkon: 67 kW / 91 k při 4500 - 5000 ot./min
Točivý moment: 160 Nm při 2000 - 3750 ot./min
Nejvyšší rychlost: 174 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 12,2 s
Kombinovaná spotřeba: 5,3 l/100 km (WLTP)
Objem zavazadlového prostoru: 318 l (s rezervou)
Cena: od 374 000 Kč
Renault dává na auto pětiletou záruku omezenou nájezdem 100 tisíc kilometrů, za 5490 korun jí však lze rozšířit až na 150 tisíc kilometrů.
Kdo by snad váhal mezi Cliem a Fabií - nová akční verze Fabia Classic za 399 900 korun má o 10 koní méně a pouze pětistupňovou převodovku. Na rozdíl od Clia tu ale najdeme litá kola, i když o číslo menší. Záruku Škoda poskytuje standardně dvouletou, lze ji však rozšířit až na 5 let a 200 tisíc kilometrů, což vyjde na 20 tisíc korun. Pět let a 100 tisíc km, jak to má Clio zdarma, vyjde u Fabie na devět tisíc korun.