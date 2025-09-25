Auto

Elektrická chyba za miliardy. Porsche mají z krize vytáhnout spalovací motory

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 4 hodinami
Před třemi lety Porsche plánovalo elektrickou revoluci. Sázka na jedinou kartu ale Němcům nevyšla. Prodeje elektromobilů váznou a Porsche musí narychlo měnit plány. Z některých chystaných aut do zásuvky úplně sešlo, jiné čeká zpoždění a automobilka ze Stuttgartu už pomalu může začít sčítat miliardové škody.
Taycan byl prvním elektromobilem Porsche.
Taycan byl prvním elektromobilem Porsche. | Foto: Porsche

"Rychlost, s níž se sportovní značka Porsche změnila z lídra automobilového průmyslu na jeho problémové dítě, je impozantní a děsivá zároveň," otevírá německý novinář Michael Gerster svůj komentář na webu oborového magazínu Automobilwoche. A výstižněji asi situaci německé automobilky popsat nešlo.

V roce 2023 mělo Porsche provozní marži 18,6 procent, o rok později ještě 14,5 procenta. S velkým odstupem šlo stále o nejvýdělečnější značku koncernu Volkswagen. První polovina letošního roku ale znamenala propad na 5,2 procenta, Porsche v tu chvíli překonala výrazně třeba Škoda Auto. Z velké části za to může sázka na špatnou kartu. Nepřekvapí, že tou kartou jsou elektromobily.

Když se v listopadu 2022 redakce Aktuálně.cz zúčastnila akce, kde Porsche předvedlo prototyp elektrického Macanu, nešetřila automobilka ze Stuttgartu odvážnými plány. V roce 2025, tedy letos, měla polovinu prodejů obstarávat elektrifikovaná auta: plug-in hybridy či čisté elektromobily. A na začátku třicátých let mělo mít 80 procent všech prodaných Porsche elektrický pohon. Ani jedno se patrně nesplní.

V duchu této strategie automobilka kromě Macanu oznámila i vývoj elektrických nástupců modelů 718 Boxster a Cayman a superluxusního SUV stojícího nad modelem Cayenne. První dvojice měla přijít zhruba kolem roku 2025, SUV s kódovým označením K1 pak do konce dekády.

Skok o tři roky později ale Porsche zastihl v nezáviděníhodné situaci. V tiskové zprávě totiž německá značka oznámila výrazné změny ve svém portfoliu a obnovení investic do spalovacích motorů. Třeba se superluxusním SUV se nadále počítá, namísto elektrického pohonu ale dostane benzinový a plug-in hybridní pohon.

Automobilwoche píše o tom, že půjde technicky o příbuzného chystaného Audi Q9, což by mimo jiné znamenalo výrobu v Bratislavě po boku jiného SUV Cayenne. To si se spalovacími motory prodlouží život i po roce 2030. Navzdory tomu, že příchod elektrické verze, která letos v zamaskované formě jezdí turné po světových autosalonech a automobilových srazech, ani změna strategie značky nezastaví.

Podobně se prodloužení životního cyklu dočká i Panamera, vybavená rovněž benzinovým nebo plug-in hybridním pohonem. Na druhou stranu bude Porsche vyvíjet nadále existující paletu elektromobilů včetně Taycanu a Macanu, realizace se dočká i nástupce řady 718. Jen později, než se předpokládalo. Úprav, v koordinaci s dalšími značkami koncernu VW, se dočká připravovaná elektrická platforma SSP, na níž měla budoucí Porsche (včetně superluxusního SUV) stát. Její uvedení se tak výrazně posunulo.

Miliardový přešlap

Cena za chybný úsudek bude přitom pořádně vysoká. Hlavně kvůli zmíněné elektrické platformě totiž musí značka odepsat asi 1,8 miliardy eur, s čímž původní výhled Porsche do konce letošního roku nepočítal. Celkem pak nečekané náklady za celý letošní rok dosáhnou astronomických 3,1 miliardy eur. To se samozřejmě projeví i ve finančních výsledcích.

Jestliže dříve Porsche počítalo, že se provozní marže za celý rok dostane někam k pěti až sedmi procentům, upravený výhled už ukazuje jen dvě procenta. Tím by se Porsche dostalo někam na úroveň divize osobních aut Volkswagenu, dlouhodobým cílem je přitom marže přes 20 procent.

K problémům německé značky ale kromě elektromobilů přispěly i problémy na dvou hlavních trzích: v USA a Číně. V Americe jsou bolehlavem dodatečná cla na produkty z Evropské unie, která zavedl Donald Trump. V Číně se zase Porsche, podobně jako i další luxusní automobilky, dlouhodobě potýká s rostoucí daňovou zátěží na dovážená auta, navíc jako jakousi odvetu za evropská cla na čínské elektromobily zavedla Čína od července dodatečné desetiprocentní zdanění aut s cenou přepočtu od 2,7 milionu korun. K tomu roste i místní konkurence.

Výsledkem je další propad prodejů, za první pololetí prodalo Porsche v Číně jen lehce přes 21 tisíc aut, loni za stejné období prodeje atakovaly hranici 30 tisíc kusů.

Zmíněný novinář Michael Gerster pak ve svém komentáři závěrem dodává, že šéf Porsche (a také celého koncernu VW) Oliver Blume by měl co nejdříve svou pozici opustit. Porsche totiž čeká v příštích letech nezbytná reorganizace, teď je tak prý ideální chvíle na generační výměnu v čele představenstva.

O konci Blumeho v čele Porsche se spekuluje od konce srpna. Německý deník Wirtschaftswoche přišel s informací, že značka už hledá nástupce, oficiální oznámení má přijít v průběhu podzimu, Blume by tak zůstal už jen šéfem koncernu VW. Více psaly například Hospodářské noviny.

Gerster sice uznává, že na některé události se připravit nedalo, nicméně Blume sedí podle něj až moc dlouho na dvou židlích a svůj čas plně nevěnoval jen Porsche. Třeba problémy v Číně tak mohl předvídat mnohem dříve a sázka na jedinou kartu v podobě elektromobilů je též chybným manažerským úsudkem. Kritika dvojrole se už delší dobu objevuje i z vlastnických struktur Porsche.

"Zatímco konkurenti jako BMW nebo Mercedes-Benz si, vzhledem k nejistým vyhlídkám na rychlý nástup elektromobility, udrželi alespoň nějakou flexibilitu a zvolili trojnožku v podobě elektromobilů, plug-in hybridů i spalovacích motorů v téměř všech segmentech, Blume vsadil všechno na jedinou kartu," píše novinář.

 
