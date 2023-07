Za Havlíčkem, ale ne do Brodu. Na cestě obytným Volkswagenem po severní Itálii

Itálie má všechno. Mořské pláže, dechberoucí hory i geniální gastronomii. Sever země škarohlídi kritizují za to, že je to spíš trochu ušmudlanější Rakousko, ale kdo sem cestuje pravidelně, ví, že je to úžasný kraj. Ideální pro dovolenkáře, cestovatele i sportovce. Na výpravu i s jednou zajímavou českou stopou jsme vyrazili v obytném Volkswagenu California Ocean.

Na Čechy tu jsou místní zvyklí. Vždyť v zahradě je na ně připravená návštěvní kniha, kde na jiné vzkazy než ty v českém jazyce při prolistovávání ani nenarazíte. Tady trávil několik let v nuceném exilu Karel Havlíček Borovský. Zatímco tehdy, v roce 1851, sem Havlíček za doprovodu policistů cestoval týden, my jsme to zvládli v Californii za sedm hodin. Z Prahy je to lehce přes 600 km. | Foto: Eva Srpová Ve školních škamnech se učilo o Brixenu. Místní kraj Bolzano patřil Rakousku-Uhersku. Italský název Bressanone tak většina Čechů s Havlíčkem spojený nemá. Za tónů přiléhavé písně punkové kapely E!E ("Karla Borovskýho chválil český lid, protože se nedal nikým zastrašit, a že žádal na vrchnosti změnu, poslali ho šupem do Brixenu, aby měli klid…") projíždíme kolem cedule Brixen-Bressanone do malebného městečka v alpském podhůří. Vrchnosti nepohodlný žurnalista se ale, zdá se, neměl tehdy v Jižním Tyrolsku tak zle. Nejprve bydlel na účet monarchie v luxusním hotelu U Slona, který dostal pojmenování po nezvyklém daru, tedy slonovi, od tureckého sultána tehdejšímu rakouskému císaři v 16. století. Slon na cestě Tyrolskem ochořel a museli ho dlouhé měsíce v této budově léčit. Z hotelu se Havlíček po čase přestěhoval do nedalekého bílého patrového domku, kam si ale nechával z hotelu U Slona donášet jídlo pro sebe i rodinu, která za ním později dorazila. I dnes jde o velmi luxusní čtyřhvězdičkový hotel s krásnými freskami na fasádě a terasou, kde si hosté po ránu vychutnávali snídani a pohled na nedalekou krásnou zahradu Hofgarten. Zanecháváme český vzkaz v návštěvní knize a porozhlížíme se po zdejších krásách. Související Kdo to nezažil, nepochopí. Do Hannoveru se sjeli příznivci busíků od Volkswagenu 50 fotografií Těch je v kraji spoustu. Sever Itálie má kouzlo a na své si tu přijdou všechny typy cestovatelů, od těch, kteří se rádi válejí u vody - jezer i řek je tu mnoho-, přes sportovce, kteří třeba v okolí Gardského jezera hltají kilometry na kole nebo zdolávají feraty, až po ty, kteří se rádi kochají krajinou. Není od věci sjet z dálnice A22 a směrem na jih využít neplacené okresky. Jen je potřeba dávat pozor na četné skupinky motorkářů. My vyrazili směrem k Bolzanu, prozkoumat provincii Trento, k Lago di Garda a po cestách podél horské řeky Sarca. Dají se najít slušná místa na přespání pomocí aplikace Park4night, v okolí Gardského jezera jsou útulné kempy, zarostlé olivovníky i palmami. California je v těchto kempech zjevně dle četnosti s přehledem nejoblíbenější středně velký campervan. Potkali jsme několik generací, nadšenci si opečovávají generaci T3, nedaleko nás parkovala identická Ocean Edition v bílém laku se švýcarskou značkou. Nových T6.1 je tu vždy několik. Není divu, vždyť jde o dokonale promyšlené obytné auto. Ideální na cestování ve dvou, ale i ve čtyřech to jde. Vybavenější verze Ocean má zabudovanou kuchyňku s dřezem, dvěma plotýnkami a výkonnou ledničkou, díky které má osazenstvo přísun vychlazené plzně. A horní lůžko se otevírá elektricky. Je tu spoustu schránek, skříněk a poliček, praktický je šuplík pod lavicí ve druhé řadě. Pokud vám ale záleží na tom, aby se v autě dalo sedět ve čtyřech u výklopného stolku, při konfiguraci si dejte pozor - řidičova sedačka se nedá otočit o 180 stupňů, pokud má možnost výškového nastavení. Dům, ve kterém přebýval Karel Havlíček Borovský v nuceném exilu. | Foto: Eva Srpová Volkswagen California 2.0 TDI/150 kW Ocean Edition Motory v modelech T6.1 prošly úpravami, které mají vliv na jejich provozní vlastnosti. Pohonné ústrojí má novou vstřikovací soustavu a nové turbodmychadlo. Systém čištění výfukových plynů se přemístil z prostoru pod podlahou k motoru, a tak využívat odpadní teplo k tomu, že se proces přeměny oxidů dusíku spustí dřív. Druhý katalyzátor je pod podlahou, a tak do něj jdou chladnější výfukové plyny. Zdokonalení systémů recirkulace výfukových plynů, které kombinují nízkotlaký a vysokotlaký okruh, přispělo k tomu, že při spalování vzniká menší množství škodlivin. Snížila se i spotřeba zhruba o půl litru nafty. Zatímco slabší varianty neměnily úroveň výkonu, vrcholná varianta bi-turba posílila o 4 kW na rovných 150 kW. Tu měl i testovací vůz. Na dálnici spaloval lehce přes osm litrů nafty, při popojíždění po okreskách byla spotřeba sedmilitrová, velmi dobrý výsledek. Verze Edition má černě lakované detaily (třeba kryty zpětných zrcátek či mřížku chladiče), venkovní sprchu a také komfortnější spodní lůžko, které je měkčí. To vše za příplatek lehce přes 9 tisíc korun. Zdaleka nejpraktičtější je displej u stropu s gyroskopem - díky němu se dá zaparkovat tak, aby posádka v autě spala v rovině. Zobrazují se tu i další funkce, třeba kolik je v autě čisté či špinavé vody nebo jak moc je nabitá záložní baterie. California se promění z příjemného auta na cestování v pohodlný kempovací vůz během několika minut. A to je právě jeho nesporná výhoda. Není levná - model Ocean s vestavěnou kuchyňkou vyjde minimálně na dva a půl milionu korun, to už by se dala pořídit i větší obytná auta -, ale jeho kouzlo tkví v její univerzálnosti. Během chvíle se všechno zase složí a dá se vyrazit na cestu. Jen tak bezcílně putovat krajinou, nejen tou severoitalskou.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!