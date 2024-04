Bude to nejoblíbenější varianta Tesly Model Y? Má dlouhý dojezd a zajímavou cenu

Ještě začátkem roku to vypadalo, že Teslu Model Y čekají podobné změny jako loni Model 3. Auto mělo nést kódové označení Juniper a podle zahraničních médií to dokonce vypadalo, že se představí hodně brzy. Jenomže velká modernizace letos pravděpodobně vůbec nedorazí, což ale neznamená, že by Američané svému bestselleru nevěnovali pozornost. I do Česka totiž přichází jeho nová varianta.

Pohon zadních kol a malá baterie, nebo pohon všech kol a velká baterie. Zájemci o Teslu Model Y s tím papírově nejdelším dojezdem, což je kombinace velké baterky a pohonu zadních kol (má jeden elektromotor), měli až doposud v Evropě smůlu. To se teď ale mění, protože do konfigurátoru přibyla varianta Long Range s pohonem zadních kol a papírovým dojezdem 600 kilometrů se standardními 19palcovými koly. Průměrná spotřeba je 14,9 kWh/100 km. Související Reuters: Tesla nebude vyrábět levné elektroauto. Lžou, říká Musk a slíbil robotaxi Baterie s NCM články má využitelnou kapacitu 75 kWh a maximálně ji lze nabíjet 250 kW, doposud měla zadokolka pouze 57,5kWh LFP akumulátor a dojezd 455 kilometrů. Tesla tradičně neuvádí hodnoty výkonu, z 0 na 100 km/h nicméně novinka v nabídce Modelu Y zrychluje za 5,9 vteřiny a jezdí maximálně 217 km/h. Akceleraci tak zvládne o sekundu rychleji než model s menší a lehčí baterií, což by indikovalo mírné zvýšení výkonu jediného elektromotoru v útrobách SUV. V Česku se bude nové provedení prodávat za 1 189 900 korun, konkurenční Enyaq v podobné konfiguraci s dojezdem 535 km stojí 1 464 900 korun. Sluší se dodat, že ve druhé polovině března zdražila Tesla všechny zbývající varianty Modelu Y shodně o 50 tisíc korun. Základ tak nyní stojí 1 094 900 korun, nejlevnější cestou k Tesle tak je opět Model 3 s pohonem zadních kol za 1 053 990 korun. Ještě na začátku roku to přitom bylo obráceně. Také na novou variantu bude možná uplatnit dvousettisícovou dotaci, která se aktuálně při nákupu elektromobilů nabízí v Česku firmám a podnikatelům. Spolu s odpočtem DPH se tak cena za SUV dostane hluboko pod hranici jednoho milionu korun. Ve výbavě nechybí 15palcová centrální obrazovka s navigací, sada asistentů včetně pomocníka pro jízdu v pruhu a nouzového brzdění, audio s 13 reproduktory nebo prosklená střecha. Za první čtvrtletí letošního roku prodala Tesla v Česku podle SDA 325 nových elektromobilů, to je o 25 aut více než loni. Právě Model Y je se 170 kusy nejoblíbenějším modelem, druhý Model 3 má na svém kontě 141 prodaných aut. Nejpopulárnějším elektromobilem zůstává Škoda Enyaq, pro niž se rozhodlo 218 zákazníků.