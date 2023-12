Tesla má problém s Autopilotem. V Americe svolává dva miliony automobilů

Americký výrobce elektromobilů Tesla svolá přes dva miliony aut napříč modelovou řadou a upraví jim software. Firma tím reaguje na problémy s asistenčním systémem Autopilot, který podle zjištění amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) dostatečně nezabraňuje nesprávnému použití. Uvedla to dnes agentura AP.

Jedním ze zasažených automobilů je i Tesla Model 3. | Foto: Tesla, Inc.

Svolávací akce přichází dva roky poté, co americké úřady začaly vyšetřovat bezpečnost těchto automobilů po sérii nehod, které nastaly při používání částečně automatizovaného systému Autopilot. Některé z nehod byly smrtelné.

Svolávací akce se týká téměř všech vozidel, která Tesla prodala ve Spojených státech od aktivace systému Autopilot koncem roku 2015. Firma jako nápravné opatření zavede aktualizaci pro některá vozidla Model S, X, 3 a Y, uvedl úřad.

"Automatizované technologie jsou velkým příslibem pro zvýšení bezpečnosti, ale pouze v případě, že jsou nasazovány zodpovědně," sdělil NHTSA. "Dnešní opatření je příkladem zlepšování automatizovaných systémů s upřednostněním bezpečnosti," dodal.

Zastánci bezpečnosti automobilů už léta požadují přísnější regulaci systému monitoringu řidiče, který zjišťuje především to, zda má řidič ruce na volantu. Autopilot dokáže automaticky řídit, zrychlovat a brzdit v jízdním pruhu, ale je to systém na podporu řidiče a navzdory svému názvu nemůže řídit sám. Nezávislé testy zjistily, že monitorovací systém lze snadno oklamat, a to natolik, že řidiči byli přistiženi při řízení opilí nebo dokonce jak sedí na zadním sedadle.