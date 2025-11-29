Barokní anděl i nejošklivější BMW zakryté plachtou. V hale, kde opečovávají legendy

V nenápadné průmyslové čtvrti Mnichova, jen pár minut od známého BMW Welt, kde se nachází výstavní centrum bavorské automobilky spolu s muzeem, stojí budova, která zvenčí působí jako tovární hala.
Uvnitř se ale skrývá místo, kde se píše historie jedné z nejslavnějších automobilových značek. "Tady si nyní prohlédneme první letecké motory vyrobené v roce 1917. Je to tedy velmi historické místo a pro nás velmi důležité," začne s vyprávěním kurátor BMW Classic Marc Thiesbürger, který nás provází mezi řadami naleštěných vozů, řadu z nich svět viděl naposledy v akci před desítkami let.
Prostor, kde se zrodily první motory BMW, automobilka získala do svých rukou teprve nedávno. "Dlouhou dobu jsme haly nevlastnili, ale v roce 2016, kdy značce bylo sto let, jsme je odkoupili zpět, a tak jsme symbolicky oslavili naše výročí," dodává. Od té doby funguje jako domov divize BMW Classic, tedy všeho od archivu, plánování veteránských akcí až po unikátní sbírku historických vozů.
Na dílně se opravují nejen muzeální kousky, ale především tu mechanici renovují a servisují klasické vozy zákazníků. Za prosklenými dveřmi jedné z hal je ticho, přerušované jen tlumeným klepáním nářadí.
"Do dílen bohužel nemůžeme, i když tu pokaždé dávají dohromady jedno lepší auto než druhé. Také tu nefoťte, ale můžete se dívat oknem," říká kurátor a s lehkým úsměvem přece jen pootevře dveře. Dílna potěší každého nadšence. Tentokrát zaujme M3 DTM - závodní speciál chystaný na Salzburgring. "Tento vůz pojede na akci GP Legends. Teď se připravuje na závod."
O pár metrů dál stojí Brabham BT-52, vítěz z éry turbomotorů Formule 1. "Tento vůz nedávno závodil na Festivalu rychlosti v Goodwoodu a před pár týdny v Estorilu ho pilotoval Nelson Piquet, jen tak pro radost," dodává Thiesbürger.
BMW Classic udržuje kolem devadesáti vozů v permanentní kondici, připravených vyjet na trať.
"Máme asi třicet mechaniků pro závodní činnost, zákaznické vozy i sbírkové kousky. Celkem máme přes 1400 vozidel, včetně BMW, Rolls-Royce, Mini i motocyklů. A to je docela unikátní sbírka," dodává pyšně.
Hala BMW Classic ale není klasické muzeum. "Vstup do prostor je pro veřejnost omezený. Chceme, aby naši fanoušci chodili do BMW Muzea, kde máme stálou expozici a k tomu vždy nějaké speciální výstavy k různým výročím a tématům. Ale i sem se můžete objednat na prohlídku s průvodcem, ovšem jen třikrát týdně," říká kurátor.
Na ploše se střídají ikony i zapomenuté experimenty - od BMW 501 zvaného "Barokní anděl" přes první generaci řady 3 až po závodní E46 GTR. "E46 je teď nejpopulárnější z celé série 3. Není ani stará, ani mladá, prostě ideální klasika," popisuje Thiesbürger při procházení uličkami mezi vozy.
Míjíme Isettu, malou "bublinu" z padesátých let, s kterou se BMW snažilo zachránit před bankrotem. Kurátor vypráví bez patosu, ale s respektem: "V roce 1950 byla automobilka na pokraji krachu. Daimler už se chystal naši značku koupit. Zachránil nás investor Herbert Quandt. Díky němu přišla ‚Nová třída‘, tedy Neue klasse. Model střední třídy, který se stal základem dnešního úspěchu."
Quandt byl výjimečný průmyslník s pohnutým osudem - vždyť byl téměř slepý. Bezesporu se zasadil o rozkvět značky, i když se také dlouho řešila nacistická minulost celé rodiny.
Vedle sebe tu stojí vozy, které psaly historii: BMW 328 Mille Miglia, 507 Roadster i první BMW M1 z roku 1978 - vůbec první skutečně sportovní vůz divize M GmbH. Nechybí McLaren F1, u nějž je značka hrdá, že tomuto supersportu dodala svůj vidlicový dvanáctiválec.
A mezi všemi těmi poklady se tu a tam blýsknou experimenty, které předběhly dobu: "Toto je jeden z našich prvních vozů na vodíkový pohon z roku 1979. A tady zase vodíkové auto z roku 2003, které dokázalo jet přes tři sta kilometrů v hodině," popisuje kurátor.
Přes sto let vývoje se zrcadlí i v detailech, které přetrvaly dodnes. Marc ukazuje na charakteristický "Hofmeisterův zlom" v zadním sloupku. Prvek, který se dá popsat jako lomená linie spodní části zadního bočního okna ve tvaru písmene "L" s převráceným úhlem. Je pro značku charakteristický a dostalo ho i moderní SUV iX3. "Hofmeisterův zlom je stále symbolem našich aut. Některé designové prvky zůstávají, i když se technologie mění," popisuje průvodce.
Je tu i mnoho "one off" modelů, tedy prototypů, které BMW nikdy neuvedlo do výroby. Třeba pomerančová Z3 Roadster s dvanáctiválcem, nebo 750iL V16 "Goldfisch", prodloužená limuzína osazená šestnáctiválcem. Motor byl tak velký, že se musely dodat nasávací otvory pro jeho chlazení k zadním bokům auta, což připomínalo žábry ryby. Odsud ostatně ta trefná přezdívka.
Pozornost přitahuje koncept 2K2. Dvoudveřový sedan s plastovou karoserií měl být uveden v roce 2002 jako pocta původnímu modelu 2002, ale zůstalo jen u prototypu. V depozitáři má plachtou zakrytou příď a Marc trochu mlží proč. "Mnozí říkají, že je to nejošklivější BMW…," naznačuje. Buď jak buď, liniemi trochu připomíná řadu 1 kupé, která přišla o pět let později.
Na závěr se zastavujeme u aut, která dotvořili různí karosáři. Třeba 328i Topcabriolet od věhlasné karosárny Baur, ale také kabriolet stejné řady od karosárny Karmann, který vznikl v jediném kuse, stejně jako 2002 GT4 Frua. Značka ostatně letos otevřela celou speciální výstavu věnovanou spolupráci s italskými karosáři přímo v muzeu, a tu by neměl opomenout žádný automobilový fanoušek.
BMW Classic tak není jen skladiště starých aut, ale místo, kde se historie udržuje v pohybu, a Marc Thiesbürger provoz tohoto sídla bavorských veteránů vnímá jako poslání: "I když auta stárnou, pečujeme o jejich ducha. Motorsport, inovace, odvaha, a to všechno k BMW patří. Naším cílem je vyprávět příběhy."