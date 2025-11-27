Auto

Bude to letos Škodovka? Startuje anketa Auto roku, horké želízko v ohni má také BMW

MG přivezlo na první kolo jízd hned dva modely...MG Cyberster (vzadu) a MG S5 EV.
Také Hyundai zkouší dvě novinky, obří EV9 a naproti tomu městský elektromobil Inster.
I francouzská značka DS přivezla dva modely, No. 4 a No. 8.
Čínský Leapmotor je v anketě poprvé, letos s modelem C10. Zobrazit 31 fotografií
Foto: Eva Srpová
Eva Srpová Eva Srpová
před 2 hodinami
V Česku odstartovala anketa Auto roku pro rok 2026. Porota motoristických novinářů bude volit z 26 předběžně nominovaných novinek na českém trhu finálovou pětici, z níž se vybere vítěz. Horkým kandidátem je elektromobil Škoda Elroq, který je navíc jedním z prodejních bestsellerů mezi bateriovými vozy v Evropě. Hodně si ale věří také BMW, které přichází s elektromobilem iX3.

Na start ankety o nejlepší auto v Česku se postavilo 26 nových modelů, které čekala první velká prověrka. Společné testovací jízdy rozhodují o tom, kdo postoupí do finálové pětice a která automobilová novinka si nakonec odnese titul Auto roku 2026 v České republice.

Mezi kandidáty se jmenovitě podle abecedního pořadí dostaly tyto modely: Alpine A290, Audi A6, BMW iX3, Citroën C3 Aircross, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, DS No. 4, DS No. 8, Fiat Grande Panda, Ford Puma Gen-E, Ford Ranger PHEV, Hyundai Inster, Hyundai Ioniq 9, ICH-X K3, Kia EV4, Leapmotor C10, Mazda 6e, Mercedes-Benz CLA, MG Cyberster, MG S5 EV, Mitsubishi Outlander PHEV, Opel Frontera, Renault 4 E-Tech elektrický, Škoda Elroq, Volkswagen Tayron a Volvo EX90.

Nabídka pohonu aut je tedy tradičně pestrá, jde jak o elektromobily, hybridy i klasické spalovací vozy. Podmínkou pro výrobce bylo to, aby novinka měla zveřejněný ceník, bylo možné ji objednat a především je povinnost ji přistavit do prvního kola testovacích jízd.

A to nebyl lehký úkol například pro BMW, které má letos zajímavou novinku, iX3 na platformě Neue klasse. Elektromobil přináší zásadní technologický a designový posun a zaujme parametry, ať se týkají dojezdu, nabíjení nebo digitálních funkcí. Především ale láká na efektivní architekturu s výkonnými řídicími jednotkami, které spravují pohon, jízdní dynamiku, komfort i asistenční systémy, a výrazně posunuly model v úrovni digitalizace.

"Aktuálně probíhají mezinárodní novinářské jízdy v Portugalsku, kde je k dispozici prvních 50 vozidel z továrny. Sehnat jedno do české ankety vyžadovalo intenzivní několikaměsíční komunikaci, a tak jsem rád, že se tak důležitá novinka značky se letos českého klání účastní," říká David Haidinger, tiskový mluvčí českého zastoupení značky.

Nejdůležitější domácí novinkou je bezesporu Škoda Elroq. V říjnu byl model vůbec nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Příčinou úspěšnosti je kombinace dostupné ceny a praktičnosti kompaktního SUV. Loni Škoda v české anketě Auto roku přitom nevyhrála, o titul se ucházelo SUV Kodiaq.

Třetím horkým kandidátem na zařazení do finálové pětice bude bezesporu také model Mercedes-Benz CLA. I ten znamená pro značku výrazný technologický i stylový posun, jde o auto postavené na nové elektrické platformě s 800V architekturou a slibovaným dojezdem až 792 km. I tato německá novinka láká na inteligentní infotainment a špičkovou nabídku asistentů. Oproti BMW se ale nabídne také i jako hybrid. Mercedes-Benz přitom vyhrál českou anketu loni s Třídou G a předloni s Třídou E.

Na seznamu nominantů ale figurují i nováčci. Několik z nich pochází od značek z Číny, které na český trh vstoupily teprve nedávno - například Leapmotor s SUV modelem C10, ale také poměrně neznámé ICH-X K3.

ICH‑X není nezávislá tradiční automobilka, ale značka patřící koncernu DR Automobiles, která "přebaluje" čínská SUV pro evropský trh. Model K3 je technicky založený na čínském Jetour T2, které spadá do koncernu Chery. 

Jedná se o SUV/off‑road, který se chlubí schopnostmi v terénu. Ostatně mnoha detaily prozrazuje, že se v Číně více než málo inspirovali modely Jeep a také trochu Land Rovery. Auto pohání dvoulitrový čtyřválec s výkonem 180 kW (245 k) a točivým momentem 375 Nm, spárovaný se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem všech kol.

Jde o poměrně exotické auto, které se na českých silnicích příliš nevidí, a tak i na jízdách bylo neustále zapůjčené. "Opravdu si tu novináři předávají klíčky z ruky do ruky. Dále je tu nejžádanější samozřejmě BMW iX3, ale také Leapmotor, a pak Volvo EX90," popisovali průběh prvního kola jízd organizátoři ze Svazu dovozců automobilů.

Porota, která nyní po prvních jízdách vybere finálovou sestavu, je složená z devatenácti novinářů. Ti teď zúží výběr, který se oznámí 10. prosince. Po druhém kole se přesně 10. února příštího roku zveřejní konečný vítěz.

Ten tak ukáže, jestli se mezi českými novináři prosadí inovace, tradice, nebo kompromis a která novinka tak podle jejich názoru nejlépe vystihuje současný směr automobilového trhu.

Prohlédnout si 31 fotografií
 
