Auto

Tohle si raději nekupujte. Internetový bazar vydal nový žebříček problémových aut

Tohle si raději nekupujte. Internetový bazar vydal nový žebříček problémových aut
Ford Focus je jízdně skvělé auto, problematickou pověst ale mají některé motory řady EcoBoost.
U peugeotů zase není spoleh na motory THP.
Range Rover Evoque má problém zejména se vznětovými motory Ingenium.
U oblíbených Fiatů 500 je problematická robotizovaná převodovka Dualogic. Zobrazit 5 fotografií
Foto: Fiat
Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 27 minutami
Ojetina v dobrém stavu, ale s potenciálním problémem v budoucnu. Přesně taková auta obsahuje nová černá listina online platformy pro nákup a prodej aut Carvago. Jakých deset modelů svým zákazníkům odmítla prodat nejčastěji?

Je to právě rok, co Carvago vydalo v médiích hojně propíranou černou listinu aut, která pro jejich časté poruchy na svých stránkách raději vůbec nenabízí. Za 12 měsíců fungování zastavil "Carvago Blacklist" prodej 148 105 aut, které sice prošly interními kritérii v výkupu, nesly však v sobě riziko potenciálně drahé opravy.

Související

ADAC otestoval rekordních 31 zimních pneumatik, jedenáct značek výrazně neuspělo

ADAC test zimních pneumatik 2025
7 fotografií

"Blacklist automaticky filtruje celé modelové řady, specifické motorizace nebo typy převodovek, které jsou na základě dlouhodobých dat známé svými konstrukčními vadami a fatálními poruchami. Odborníci Carvago je považují za natolik rizikové, že je z platformy vyřazují preventivně," přibližuje praxi Jiří Červenka z tiskového oddělení společnosti.

Důvodem zařazení na černou listinu jsou podle něj pouze časté a vážné závady hlavních technických celků jako motory, převodovky a u elektromobilů části trakční soustavy, jejichž opravy jsou extrémně nákladné a nezřídka se počítají v desetitisících nebo dokonce statisících korun.

Tímto způsobem prý Carvago svým zákazníkům v součtu ušetřilo více než miliardu. "I kdybychom byli v odhadu ušetřených nákladů velmi konzervativní a předpokládali poruchu jen u každého pátého blacklistovaného vozu s průměrnou cenou opravy 1500 eur, vyjde to na 1,08 miliardy korun," říká šéf Carvaga Jakub Šulta.

Značkou, jejíž vozy se za posledních 12 měsíců ocitly na blacklistu nejčastěji, je Ford s 25 876 vozy. Následuje Peugeot (16 237 aut) a BMW (15 868). Pokud jde o konkrétní modely, nejčastěji odmítaným autem se stal Ford Focus, následovaný Opelem Insignia a Peugeotem 208.

"Vzhledem k početnímu zastoupení jednotlivých modelů na evropském trhu nepřekvapí, že nejčastěji náš blacklist zastavuje velmi rozšířené vozy Ford s motory EcoBoost a modely koncernu Stellantis s jednotkami THP. V obou případech jsou hlavním důvodem notoricky známé problémy s degradací rozvodového řemene a jeho drolením do olejové náplně. Stylovým Range Roverům Evoque zase vystavuje stopku nepovedený motor Ingenium zejména ve vznětovém provedení a v případě Fiatu 500 je typickým důvodem převodovka Dualogic," přibližuje podrobnosti Červenka.

Deset nejčastěji diskvalifikovaných modelů na Carvago blacklistu

Pořadí Značka, model Počet vyřazených kusů
 1. Ford Focus 4886
 2. Opel Insignia 4323
 3. Peugeot 208 3730
 4.. Peugeot 2008 3588
 5. Fiat 500 3054
 6.  Citroën C3 3021
 7.  Peugeot 308 2959
 8.  Range Rover Evoque 2871
 9 Opel Corsa 2714
10. Nissan Quashqai 2624

Žebříček nejčastěji odmítnutých vozů však neznamená, že daný model je špatný ve všech případech. Obvykle problém souvisí s konkrétním motorem nebo převodovkou, které se objevují jen v určitém časovém úseku výroby. Možná i z tohoto důvodu "kamenné" autobazary podobné blacklisty nezveřejňují, i když důvody pro odmítnutí auta mohou být podobné. "Jde o vozy, které z našeho výkupního filtru diskvalifikuje riziková kombinace motoru, stáří, nájezdu nebo absence servisní historie," uvádí Petr Vaněček, generální ředitel Aures Holdings, provozující sítě autobazarů AAA Auto a Mototechna. Dodává, že jím řízené bazary odmítají vykoupit kolem 60 procent aut, která jsou jim nabízena.

Vlastní kritéria výkupu má i autobazar Auto ESA, který mimo jiné odmítá auta dovezená ze Spojených států, Ukrajiny, Polska, Spojených arabských emirátů, Ruska, Řecka nebo Velké Británie. Od letošního roku se z nabídky Auto ESA také kompletně vytratily elektromobily. Ne však kvůli technickým problémům, ale údajně pro nedostatek zájmu o ně.

Prohlédnout si 5 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Rodinný elektromobil za cenu městské krabičky. MG4 zlevnilo na nevídanou částku

Rodinný elektromobil za cenu městské krabičky. MG4 zlevnilo na nevídanou částku
13 fotografií

Kupujte, brzy nebudou. Časy levných aut jsou pryč, ukazuje cenový žebříček

Kupujte, brzy nebudou. Časy levných aut jsou pryč, ukazuje cenový žebříček
Přehled

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem Carvago (firma) autobazar aaa auto Auto Esa Ojetiny spolehlivost černá listina

Právě se děje

teď
Úžasný Pastrňák. Po parádní kličce vstřelil 400. gól v NHL, hned přidal i další trefu

Úžasný Pastrňák. Po parádní kličce vstřelil 400. gól v NHL, hned přidal i další trefu

Devětadvacetiletý útočník je po Jaromírovi Jágrovi (766) a Patrikovi Eliášovi (408) třetím Čechem, který dosáhl v základní soutěži této mety.
před 7 minutami
Obrovská chyba. Biden se Putina bál, tvrdí historik. S Trumpem přišla podstatná změna
1:32

Obrovská chyba. Biden se Putina bál, tvrdí historik. S Trumpem přišla podstatná změna

"Předchozí americká administrativa se nechala prohlášeními Kremlu vystrašit," tvrdí historik Serhii Plokhy.
před 16 minutami
Hřbitov vesmírných objektů. V Tichém oceánu skončí i Mezinárodní vesmírná stanice

Hřbitov vesmírných objektů. V Tichém oceánu skončí i Mezinárodní vesmírná stanice

Bod Nemo je nejodlehlejším místem na Zemi. Díky své poloze se stal ideálním místem pro vesmírný odpad. Skončit tady má i Mezinárodní vesmírná stanice.
před 27 minutami

Tohle si raději nekupujte. Internetový bazar vydal nový žebříček problémových aut

Tohle si raději nekupujte. Internetový bazar vydal nový žebříček problémových aut
Prohlédnout si 5 fotografií
Ford Focus je jízdně skvělé auto, problematickou pověst ale mají některé motory řady EcoBoost.
U peugeotů zase není spoleh na motory THP.
před 37 minutami
"Fatální převaha." Expert popsal peklo, ve kterém Rusové drtí Ukrajince v poměru 10:1
37:53

"Fatální převaha." Expert popsal peklo, ve kterém Rusové drtí Ukrajince v poměru 10:1

Případný pád Pokrovsku podtrhne důležitost zbylého území Donbasu pro obranu země.
před 37 minutami
Nesnášíte se? Pořiďte si dítě! Česká komedie Milion nabízí nejapně prvoplánový humor
2:24

Nesnášíte se? Pořiďte si dítě! Česká komedie Milion nabízí nejapně prvoplánový humor

Další týden, další česká komedie spotřebního rázu, další humpolácký humor a další film o párech, které si takzvaně lezou na nervy.
před 37 minutami
Nejsou peníze ani na základ. Slovenské železnice jsou nebezpečné, Fico má problém

Nejsou peníze ani na základ. Slovenské železnice jsou nebezpečné, Fico má problém

Krize slovenské železnice? Místo investic raději státní dotování jízdenek pro děti, studenty a seniory.
Další zprávy