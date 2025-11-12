Tohle si raději nekupujte. Internetový bazar vydal nový žebříček problémových aut

Je to právě rok, co Carvago vydalo v médiích hojně propíranou černou listinu aut, která pro jejich časté poruchy na svých stránkách raději vůbec nenabízí. Za 12 měsíců fungování zastavil "Carvago Blacklist" prodej 148 105 aut, které sice prošly interními kritérii v výkupu, nesly však v sobě riziko potenciálně drahé opravy.
"Blacklist automaticky filtruje celé modelové řady, specifické motorizace nebo typy převodovek, které jsou na základě dlouhodobých dat známé svými konstrukčními vadami a fatálními poruchami. Odborníci Carvago je považují za natolik rizikové, že je z platformy vyřazují preventivně," přibližuje praxi Jiří Červenka z tiskového oddělení společnosti.
Důvodem zařazení na černou listinu jsou podle něj pouze časté a vážné závady hlavních technických celků jako motory, převodovky a u elektromobilů části trakční soustavy, jejichž opravy jsou extrémně nákladné a nezřídka se počítají v desetitisících nebo dokonce statisících korun.
Tímto způsobem prý Carvago svým zákazníkům v součtu ušetřilo více než miliardu. "I kdybychom byli v odhadu ušetřených nákladů velmi konzervativní a předpokládali poruchu jen u každého pátého blacklistovaného vozu s průměrnou cenou opravy 1500 eur, vyjde to na 1,08 miliardy korun," říká šéf Carvaga Jakub Šulta.
Značkou, jejíž vozy se za posledních 12 měsíců ocitly na blacklistu nejčastěji, je Ford s 25 876 vozy. Následuje Peugeot (16 237 aut) a BMW (15 868). Pokud jde o konkrétní modely, nejčastěji odmítaným autem se stal Ford Focus, následovaný Opelem Insignia a Peugeotem 208.
"Vzhledem k početnímu zastoupení jednotlivých modelů na evropském trhu nepřekvapí, že nejčastěji náš blacklist zastavuje velmi rozšířené vozy Ford s motory EcoBoost a modely koncernu Stellantis s jednotkami THP. V obou případech jsou hlavním důvodem notoricky známé problémy s degradací rozvodového řemene a jeho drolením do olejové náplně. Stylovým Range Roverům Evoque zase vystavuje stopku nepovedený motor Ingenium zejména ve vznětovém provedení a v případě Fiatu 500 je typickým důvodem převodovka Dualogic," přibližuje podrobnosti Červenka.
Deset nejčastěji diskvalifikovaných modelů na Carvago blacklistu
|Pořadí
|Značka, model
|Počet vyřazených kusů
|1.
|Ford Focus
|4886
|2.
|Opel Insignia
|4323
|3.
|Peugeot 208
|3730
|4..
|Peugeot 2008
|3588
|5.
|Fiat 500
|3054
|6.
|Citroën C3
|3021
|7.
|Peugeot 308
|2959
|8.
|Range Rover Evoque
|2871
|9
|Opel Corsa
|2714
|10.
|Nissan Quashqai
|2624
Žebříček nejčastěji odmítnutých vozů však neznamená, že daný model je špatný ve všech případech. Obvykle problém souvisí s konkrétním motorem nebo převodovkou, které se objevují jen v určitém časovém úseku výroby. Možná i z tohoto důvodu "kamenné" autobazary podobné blacklisty nezveřejňují, i když důvody pro odmítnutí auta mohou být podobné. "Jde o vozy, které z našeho výkupního filtru diskvalifikuje riziková kombinace motoru, stáří, nájezdu nebo absence servisní historie," uvádí Petr Vaněček, generální ředitel Aures Holdings, provozující sítě autobazarů AAA Auto a Mototechna. Dodává, že jím řízené bazary odmítají vykoupit kolem 60 procent aut, která jsou jim nabízena.
Vlastní kritéria výkupu má i autobazar Auto ESA, který mimo jiné odmítá auta dovezená ze Spojených států, Ukrajiny, Polska, Spojených arabských emirátů, Ruska, Řecka nebo Velké Británie. Od letošního roku se z nabídky Auto ESA také kompletně vytratily elektromobily. Ne však kvůli technickým problémům, ale údajně pro nedostatek zájmu o ně.