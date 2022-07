Tak nudný, až si ho zamilujete. Mercedes-Benz C All-Terrain je nenápadný génius

Svět chce být baven, a tak se i o autech píše nejsnáze, když jsou zábavná. Drtivě rychlá, technicky převratná, designově šokující. Takto viděno je Mercedes třídy C beznadějná oslava všeho konvenčního a ještě si ho zezadu spletete s Toyotou. Jenže zdánlivě obyčejnou techniku vybrousil k dokonalosti, nenápadným vzhledem leckomu vyhovuje a ani cenu nemá tak přísnou, jak byste čekali.

Prémiové sedany a kombíky střední třídy se v novinářských klišé často přirovnávají k šedému dvouřadému obleku německého bankéře. Protipól italské vášně a francouzského šarmu.

U Mercedesu to platí víc než kdy předtím. Jeho designéry jako by vyčerpaly stále výstřednější cesty k originalitě, jimiž se posledních dvacet let snažili uniknout před plagiátorstvím asijských značek. Loni uvedené Céčko je všemi povrchovými detaily úmyslně obyčejné auto a jeho distingovaný charakter musíte vytušit právě z toho, že nemá potřebu se předvádět. Možná jsme zaujatí, ale připadá nám, že to funguje.

V interiéru se odehrála povinná digitální revoluce s obřím tabletem. Konzervativnímu pojetí Mercedesu se vymstila ještě o něco víc než ostatním, protože ve snaze vyhovět přibývajícím dioptriím pokročilých uživatelů nechal na každé ploše jen tři velké ikony. Co do přehlednosti to nemá chybu, ale než něco najdete, docela se nalistujete. Také dotykové plošky na volantu vyžadují proti dřívějším mechanickým tlačítkům jiné návyky.

Celkově kabina přesvědčí neokázalou fortelností a kvalitními povrchovými úpravami. Milým zpestřením je několik volitelných odstínů koženkového čalounění. Naše světle hnědé v kombinaci s jasanovou dýhou dává kabině příjemně vřelý nádech. Na poměry třídy je tu dost místa, i když sportovně nízké sezení je pohodlnější vpředu s nataženýma nohama než vzadu se skrčenýma.

Silné karty má Mercedes v jízdní dynamice, a to díky podélnému uložení motoru i převodovky až za předními koly. Je skvěle vyvážený a plavně přejíždí nerovnosti, protože nepotřebuje tak tuhé pérování. Ochotněji zatáčí a lépe brzdí, protože nemá tak těžký čumák jako většinová auta s motorem před nápravou. Což nejsou jen Passaty a Mondea, ale také Audi A4 a Volvo S60.

I pro cestovní vůz bez sportovních ambicí jsou tyto dovednosti velmi důležité. Auto, jehož dynamické limity leží výš, které do zatáček nemusíte přemlouvat a za každou terénní vlnou čekat, až se uklidní, snižuje nároky na ovládání a šetří únavu řidiče na dlouhé cestě. A také snáz odpouští chyby jako brzdění v zatáčce.

Vůbec žádné auto střední třídy pak nedokáže dynamický talent spojit s takovou úrovní pohodlí a ticha. Zatímco se na laminovaná protihluková skla promítá ubíhající krajina, kolem se ozývá jen tiché svištění a skvěle vybalancovaný podvozek nevšímavě pohlcuje menší i větší nerovnosti.

Testovaná, o čtyři centimetry přizvednutá verze All-Terrain v tom dosahuje mistrovství. Ke zvýšení světlé výšky mimo jiné obouvá pneumatiky s vyšší bočnicí, které tlumení hrbolů dále zlepšují. Samozřejmě k ní nejde objednat snížený sportovní podvozek, ale ten by nám k uvolněnému stylu Mercedesu stejně nepasoval.

A nakonec je tu permanentní pohon 4×4 s mezinápravovým diferenciálem místo úsporného připojování pomocí spojky. V zatáčkách nechává přirozenou volnost rozdílným otáčkám kol a nevytváří parazitní momenty, které by se přenášely do řízení. A tedy ani nepříjemný pocit, že otáčením volantu napínáte jakousi dlouhatánskou gumu, čehož se nedokáže úplně zbavit ani BMW xDrive.

Šestiválce kvůli emisím CO2 skončily, ale dvoulitrový diesel je pro auto téhle velikosti více než schopný pohon. S točivým momentem 440 Newtonmetrů dává céčku křídla a dech mu dochází až vysoko nad českými rychlostními limity.

Mercedes-Benz C 220d 4Matic All-Terrain Motor: dieselový 4válec, 1992 cm3

Výkon: 147 kW při 3600 ot./min

Točivý moment: 440 Nm při 1800 ot./min

Nejvyšší rychlost: 226 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,0 s

Kombinovaná spotřeba: 5,0 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 490 l

Cena: od 1 427 800 Kč

Devítistupňový automat s hydraulickým měničem zajišťuje mercedesovsky hladké rozjezdy, aby na dálnici nechal motor vrnět při pouhých šestnácti stech otáček. Zdrženliví jezdci díky tomu udrží spotřebu kolem pěti litrů, letci za necelých šest. To je na kombík s pohonem všech kol geniální.

I tak talentované auto má pár much. Logické omezení plyne ze zmíněné konfigurace pohonu. Co podélně uložený motor přidává na jízdní dynamice, to ubírá na vnitřním prostoru. Cestujícím na zadních sedadlech tak céčko nabídne o pár centimetrů méně místa na kolena než Passat se stejnou délkou 4,7 metru.

Méně logické je, že nejrychlejší diesel 300d s 195 kilowatty a 550 Newtonmetry nelze spojit s pohonem všech kol. Není tudíž dostupná ani pro verzi All-Terrain. Důvod odhalí otevření kapoty, prostor vedle motoru zcela zaplňuje rozměrná sestava katalyzátorů. Silnější diesel má o turbodmychadlo víc a katalyzátory musejí být posunuty. Pak už se pod ně nevejde diferenciál a poloosa přední nápravy.

Poslední výhradu máme k vypínání motoru v křižovatce. Deaktivovat nejde, poněvadž jde o součást mild-hybridního systému, ale po uspání se probouzí pomalu. Čekáte-li na malou skulinu v provozu, do níž byste vystřelili z vedlejší ulice, nesmíte si motor nechat zhasnout. Předpokladem čehož je baleťácky jemné našlapování na brzdu.

I tak je ale céčko mimořádně všestranné auto. Tak harmonickou souhru stylu, pohodlí, prostoru, nadání pro plynulou jízdu a nízkých provozních nákladů dnes jinde těžko hledat. Což nakonec staví do příznivého světla cenu testovaného vozu, který se všemi doplňky stojí 1 661 000 korun. Je to jen o 160 tisíc víc než plně vybavený Volkswagen Passat Alltrack.